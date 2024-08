Des ours nourris avec des saumons qui portent le nom de votre ex

Quiconque vous dit qu’il existe une « bonne manière » de vivre une rupture n’est tout simplement pas en train d’en surmonter une. Bien sûr que vous avez envie de « prendre soin de vous » mais ce n’est pas les aphorismes débiles à la « sois sympa avec toi-même » qui vont faire avancer le schmilblick.

Et si vous faites preuve de mesquinerie, c’est pour vous remonter temporairement le moral. Bref, le temps que vous remplissiez le didgeridoo de votre ex avec de la litière pour chat, vous avez déjà commencé à vous demander ce que vous foutiez avec un mec qui pratique cet instrument. Quant à la suggestion « Oublie-la et va de l’avant », elle est périmée depuis qu’Instagram existe.

Heureusement, Wildlife Initiatives, un centre de réhabilitation de la faune situé dans l’Oregon, propose de réparer les cœurs brisés et d’aider à « tourner la page » en échange d’un peu de thunes. L’organisme a lancé une collecte de fonds pour la Saint-Valentin intitulée « Catch & Release », qui vous permet de nommer un saumon en l’honneur de votre ex. Saumon qui sera ensuite donné aux deux ours bruns du centre.

« En échange d’un don de 20 dollars, un saumon sera baptisé du nom de votre ex et servi pour le dîner de Kodi et Yak, nos deux ours bruns. »

« Est-ce que vous avez été harponné(e) par quelqu’un qui vous a ensuite brisé le cœur ? Kodi et Yak [deux ours bruns] vont vous aider à tourner la page », suggère Wildlife Initiatives. « En échange d’un don de 20 dollars (18 euros), un saumon sera baptisé du nom de votre ex et servi pour leur dîner. Un certificat et des photos de Kodi et Yak en train de bouffer votre ‘ex’ sont aussi fournis. »

Si vous n’êtes pas célibataire, le centre propose pour le même prix une option beaucoup moins agressive qui vous permet de nourrir les ours avec « un saumon en l’honneur de votre amour » sur lequel le nom de KEVIN n’a donc pas été gravé. (Vous pouvez toujours faire un don simple, vous payer un bon repas avec du saumon et ne pas ressasser ce qui est somme toute de l’histoire ancienne.)

Devant le succès de sa campagne, Wildlife Initiatives a clôturé son offre mais promis de réitérer l’expérience à la prochaine Saint-Valentin : « Merci de nous aider à couvrir le coût de l’alimentation de Kodi & Yak pour l’année ! »

Par contre, vous avez encore le temps de donner votre ex en pâture aux suricates du zoo d’El Paso, qui semble être précurseur en la matière. Plus tôt ce mois-ci, le zoo avait proposé de baptiser un cafard du nom d’un de vos ennemis avant de le mettre dans la gamelle du petit mammifère. (Offre qui s’élargit maintenant au tamarin et aux ouistitis – le repas est retransmis en direct).

Si vous n’avez pas envie de faire plaisir à des animaux, Hooters offre toujours des wings gratos à quiconque déchire une photo de son ex au restaurant le jour de la Saint-Valentin. On ne va jamais trop loin pour oublier.

