Des photos bien Oi ! de la scène punk rock undergound japonaise

Depuis qu’elle a débarqué au Japon à la fin des années 1970, la scène punk rock est restée une partie intégrante du paysage musical local. Aujourd’hui, le cœur du punk rock japonais bat dans des pièces exiguës et des lieux souterrains de Tokyo et d’Osaka comme Zone-B, Rathole, Hokage et King Cobra, pour n’en citer que quelques-uns.

Ces lieux sont le théâtre de tous les genres de punk. Que vous aimiez le Oi !, le hardcore, le crust, le pop punk, le ska, le psychobilly ou autre, vous trouverez forcément un concert pour vous. Au-delà des crêtes, des tatouages et du style, les Japonais ont également adopté la philosophie des débuts du punk rock. Les tournées sont organisées et financées par les Japonais eux-mêmes, la musique est produite indépendamment et il existe de nombreux magasins de disques locaux qui s’adressent aux punks en quête de nouveautés.

Videos by VICE

À bien des égards, le caractère incisif et bruyant du punk rock japonais reflète celui des groupes occidentaux qui l’ont influencé, mais la scène japonaise est aussi radicalement différente. Les punks d’ici, comme dans d’autres parties du monde, sont animés par un fort sentiment anti-raciste et souvent issus de mouvements anti-gouvernementaux.

Les concerts de punk japonais ont aussi un style qui leur est propre. Il est courant de voir le public se déchaîner dans un « circle pit », puis se courber poliment pour se frayer un chemin à travers la foule pour se chopper une autre bière. Dans les concerts de groupes de hardcore, les jeunes donnent des coups de pied en moulinette et des coups de poing en l’air, puis reprennent une attitude plus sérieuse entre les chansons. Les chanteurs au crâne rasé font un doigt d’honneur à la foule et hurlent des hymnes en chœur, tandis qu’entre les chansons, ils se courbent et parlent à la foule avec douceur.

Le groupe hardcore Forward à Tokyo. Photo: Vilen Gabrielyan

Le style punk rock japonais, tant au niveau de la musique que du style, est unique et impeccable. Un adjectif qui n’est pas souvent utilisé pour décrire ce genre ailleurs dans le monde. Certains membres de la scène arborent des vestes à clous immaculées et des cheveux teints, tandis que les fans d’Oi ! portent des chemises bien repassées et des bottes bien cirées. Les chansons sont également méticuleusement écrites pour incorporer le meilleur de chaque genre. Les refrains accrocheurs, les riffs de guitare rapides et les sections rythmiques entraînantes sont si calculés que l’on peut dire que beaucoup de réflexion a été consacrée à l’élaboration de ces airs punk parfaitement simples.

Une scène où groupes et public se rencontrent sans barrière. Photo: Vilen Gabrielyan

De prime abord, on ne pense pas au Japon comme à un lieu où l’on peut trouver une scène florissante dédiée à un genre aussi brutal que le punk. Pourtant, le code d’honneur japonais, qui est à la base de nombreux arts, et l’extrême attention portée aux détails font de la scène punk japonaise ce qu’elle est. Une sous-culture stylée, organisée et parfaitement exécutée. Après avoir gratté sous la surface, on découvre une scène musicale qui prospère dans l’underground. C’est une scène créée par, et pour, celles et ceux qui cherchent un espace bien à eux.

Des punks font du crowd surfing à Tokyo. Photo : Vilen Gabrielyan

Plus de photos prises en 2018 illustrant la scène punk florissante de Tokyo et d’Osaka ci-dessous :

Ça danse fort. Photo: Vilen Gabrielyan

Pas de chemise, pas de chaussures, pas de problème. Photo : Vilen Gabrielyan

Une foule en délire lors d’un concert de Oi ! Photo : Vilen Gabrielyan

Get your hair cut. Photo : Vilen Gabrielyan

Des punks reprenant leur souffle entre deux groupes. Photo : Vilen Gabrielyan

Les Jimmy Jets en concert à Osaka. Photo : Vilen Gabrielyan

Hardcore à Osaka. Photo : Vilen Gabrielyan

Un look qui demande beaucoup d’efforts. Photo: Vilen Gabrielyan

Groupe de hardcore lors d’une scène à Tokyo. Photo : Vilen Gabrielyan

Vilen Gabrielyan est sur Instagram.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.