Des photos chaotiques du buffet annuel des singes en Thaïlande

On m’a dit qu’il y aurait des tas de singes. Et, bien sûr, j’avais vu les photos des années précédentes.

Mais lorsque je me suis retrouvée au milieu d’une troupe de macaques vorace à longue queue, dans une course folle, digne des Hunger Games, pour se gaver le plus possible, ça m’a tout de même surprise. Je n’avais jamais vu autant de singes de ma vie. Encore moins des singes à l’honneur d’un somptueux festin.

Videos by VICE

Si le Monkey Buffet Festival (festival du buffet des singes), qui se tient dans le centre de la Thaïlande à la fin du mois de novembre, peut faire penser à des vacances dystopiques pour certains, les âmes téméraires affluent dans la ville de Lopburi pour prendre part à cette frénésie annuelle depuis plus de trois décennies. Cette tradition unique a lieu le dernier dimanche de novembre depuis 1989 pour honorer et célébrer les milliers de singes qui vivent depuis longtemps sur les terrains historiques de la ville.

Compte tenu du chaos qui s’installe à chaque fois que la fête a lieu, le buffet des singes est peut-être l’un des festivals les plus insolites au monde.

Un singe qui menace un de ses frères ennemis qui s’approchait d’une table de buffet voisine. Photo : Teirra Kamolvattaanvith

« Cette année, nous avions plus d’une centaine de tables et environ 2 000 kilos de fruits et légumes », explique à VICE Yongyuth Kitwatanusont, fondateur du festival et propriétaire d’un commerce local.

Il ne fait pas les choses à moitié. Le buffet, qui est devenu au fil des ans l’une des principales attractions de Lopburi, est sa façon de promouvoir sa ville natale bien-aimée. « Les festins ont amené de nombreux touristes à Lopburi, ce qui a stimulé notre économie locale », assure-t-il. « Je veux que les touristes internationaux voient ce que notre Lopburi a à offrir. »

Selon Yongyuth, le nombre de singes a été multiplié par plus de dix au cours des trois décennies d’existence du buffet. « Lorsque nous avons organisé le festival pour la première fois, il y avait environ 300 singes, aujourd’hui, on en compte environ 4 000. »

Si Yongyuth admet que ces primates voraces ne sont pas toujours les meilleurs invités pour un buffet, pour lui – et pour d’innombrables autres habitants de Lopburi – ils sont une partie importante et essentielle de la communauté locale.

« Les singes sont comme les humains. Parfois, ils volent des objets aux touristes, mais les singes de Lopburi sont avec nous depuis très, très longtemps », explique-t-il.

En dehors de morsures et d’égratignures mineures, Yongyuth précise qu’il n’y a pas eu d’accident grave ou de blessure sévère lors du festival depuis sa création. « Mais on ne prend aucun risque », a-t-il ajouté, expliquant que des médecins et des ambulances sont toujours stationnés sur le site, prêts à soigner les blessures.

Le fondateur du festival et propriétaire d’un commerce local, Yongyuth Kitwatanusont, debout dans une allée de singes à Lopburi. Photo : Teirra Kamolvattanavith

On pourrait dire que le buffet situé devant le Phra Prang Sam Yod, un temple datant de l’ère khmère, est le terrain de prédilection des macaques, puisqu’ils résident dans cette zone depuis des centaines d’années.

Au XIIIe siècle, le Phra Prang Sam Yod a été construit dans une zone forestière où vivaient de nombreux animaux, dont plusieurs groupes de singes. Il s’agissait à l’origine d’un sanctuaire hindou, qui a ensuite été converti en temple bouddhiste. À mesure que la ville environnante s’est développée pour devenir la ville de Lopburi, les singes de la forêt sont restés et se sont adaptés pour coexister avec les habitants.

Les habitants, pour la plupart, ont accueilli – ou du moins toléré – les primates, car beaucoup croient qu’ils sont les descendants directs de Hanuman, le général des singes et dieu-roi des singes. Cette croyance découle d’une légende locale racontée dans le Ramakien, la version thaïlandaise du Ramayana, qui offre une explication plus mythique de l’abondance des singes dans la ville.

Selon la célèbre épopée nationale, après que Hanuman eut aidé la divinité Phra Ram (Sri Rama) à vaincre son ennemi, le roi démon Thotsakan (Ravana), il fut récompensé et nommé roi de la ville de Lavo, aujourd’hui Lopburi. Le dieu-roi des singes a amené ses troupes de singes dans la ville. Au fil du temps, les descendants de ces singes ont peuplé la communauté, la transformant en la ville infestée de singes que nous connaissons aujourd’hui.

Deux singes grimpant sur le panneau du Phra Prang Sam Yod entre deux festins. Photo : Teirra Kamolvattanavith

Comme beaucoup d’autres habitants, cette légende joue un rôle important dans la vie du fondateur du buffet, Yongyuth.

« Le logo de mon établissement est un singe, Hanuman. C’est pour cela que nous avons tant prospéré en affaires toutes ces années », dit-il. « Chaque fois que nous faisons une belle année, nous faisons des vœux et organisons une fête pour les singes qui sont ses disciples. »

Lorsque Yongyuth a lancé le premier buffet en 1989, il s’agissait d’une petite cérémonie intime pour célébrer le succès de son entreprise. À sa grande surprise, le festin a suscité un tel engouement médiatique qu’il s’est rapidement transformé en une attraction touristique mondiale dans les années qui ont suivi. « À l’époque, je n’aurais jamais pensé que cala connaîtrait une telle expansion internationale et perdurerait aussi longtemps », confie-t-il.

Des dizaines de tables remplies de nourriture en cours de préparation pour le prochain festin. Photo : Teirra Kamolvattanavith

Le festin de cette année a été servi en quatre fois. Avant le début de chaque partie, les organisateurs et les bénévoles se sont empressés de mettre la touche finale aux dizaines de tables rondes en cours de préparation. Chaque table était chargée d’assiettes garnies de fruits, de légumes et d’en-cas divers. Il fallait au moins trois personnes pour soulever chacune d’entre elles et l’amener de l’autre côté de la rue, là où les primates affamés attendaient impatiemment.

Avant même que les tables aient pu être correctement déposées, des dizaines de macaques ont sauté dessus et ont commencé à attaquer la nourriture. Beaucoup d’autres se sont précipités sous les tables, pour attraper tout ce qui tombait par terre. Alors que je me tenais debout, hypnotisé par un trio de singes se disputant férocement une assiette de fruits, un autre a sauté sur mon épaule et a commencé à ronger mon sac à dos. Heureusement pour moi, il s’est rapidement désintéressé après avoir réalisé que je ne portais rien d’appétissant, et a sauté sur sa prochaine cible.

« Attention ! » ai-je crié, essayant de prévenir un groupe de touristes à proximité, mais ça n’a servi à rien. En quelques minutes, l’espace réservé au buffet devant l’ancien Phra Prang Sam Yod s’est transformé en une tempête anarchique de fourrure brune, de queues et de cris.

Un jeune primate grignotant une banane sur la statue d’un singe serveur. Photo : Teirra Kamolvattanavith

Des morceaux de nourriture et des déchets volaient dans les airs tandis que les primates se jetaient sur tout ce qui était comestible – ou sur tout ce qui se trouvait sur leur chemin.

Les participants au Monkey Buffet Festival semblent avoir deux points de vue. D’un côté, il y a des gens comme Idan Sharon qui ont accueilli les singes à bras ouverts, littéralement. Tout au long de la journée, j’ai pu observer l’intrépide touriste israélien et copine, Katerina Petrov, nourrir, jouer, prendre et même faire se balancer les primates avec un enthousiasme débridé.

« J’ai placé la nourriture sur moi parce que je voulais qu’ils me grimpent dessus », a-t-il déclaré à VICE, alors qu’un singe mangeait un morceau de carotte sur sa tête.

Si Sharon m’a avoué avoir été mordu et griffé plusieurs fois, il a continué à s’amuser avec des singes. « Non, j’adore ça. Ça ne me dérange pas. C’est marrant », me dit-il, sans se soucier de ses blessures.

J’ai poussé un énorme soupir de soulagement quand Sharon a expliqué que lui et Petrov étaient en fait venus préparés pour cela. « Nous avons fait différents vaccins chez nous parce qu’on savait qu’on allait leur donner à manger », raconte-t-il. Une liste qu’il m’a envoyée plus tard incluait deux vaccins contre la rage, deux vaccins contre le tétanos, un vaccin contre l’hépatite, et plus encore.

Idan Sharon, un touriste israélien, jouant avec les singes lors du festival Monkey Buffet. Photo : Teirra Kamolvattanavith

Et puis il y a les participants plus réservés, comme Wanchana Daothewan, de Chiang Mai, qui préfèrent observer l’agitation en gardant une distance de sécurité, plus ou moins relative.

« Lorsque je suis arrivé dans la rue, je n’ai vu que quelques singes. Mais quand je suis entrée [à l’endroit où se tenait la fête] et que j’ai vu ces hordes de primates, j’ai eu tellement peur », confie-t-elle à VICE.

« Quand j’étais jeune, je me souviens avoir entendu dire qu’il y avait beaucoup de singes à Lopburi, mais je n’aurais jamais pu imaginer qu’il y en aurait autant. Maintenant, je le sais », dit-elle en riant.

Entre ces deux écoles de touristes, on trouve Chanasin Sangrai, un père de famille de la province de Chacheongsao qui accompagne ses enfants au festival pour la deuxième fois.

Un singe se rapproche d’un visiteur thaïlandais, que ça lui plaise ou non. Photo : Teirra Kamolvattanavith

« Les enfants adorent ça. Chaque année, ils me demandent de les emmener », raconte-t-il à VICE. Lorsqu’on lui demande s’il est inquiet pour la sécurité et le bien-être de sa famille, il me parle d’un conseil qu’on lui a donné et qui, selon lui, permet de les maintenir en sécurité. « J’avais un peu peur, mais on m’a dit d’apporter cet élastique. On m’a dit de le claquer sur tous les singes qui essaient de nous grimper dessus », explique-t-il.

« Malgré ce que les gens disent, les singes ne font pas aussi peur qu’on peut le penser », ajoute-t-il.

Un singe mangeant une friandise thaïlandaise tout en regardant fixement un autre singe au milieu du chaos. Photo : Teirra Kamolvattanavith

Après une journée aussi intense, je n’arrive pas à croire que j’ai réussi à m’en sortir indemne. Si j’ai vite compris que le Monkey Buffet Festival n’est pas fait pour tout le monde, pour moi, ce fut une super expérience exaltante, mais un peu angoissante, comme je n’en avais jamais connue auparavant.

En tant que Thaïlandaise, les légendes d’Hanuman ont baigné mon enfance, le festival m’a donné l’impression d’être un prolongement décalé de ces légendes, un peu comme une suite qui prendrait vie.

Pensez-y : Combien de fois a-t-on l’occasion de gambader au milieu d’un groupe de dieux singes en train de festoyer ?

Un groupe de singes profitant vraiment du buffet gratuit à Lopburi. Photo : Teirra Kamolvattanavith

Suivez Kamolvattanavith sur Twitter.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.