Des photos du combat de catch le plus destroy de St. Pauli

En juillet dernier, le photographe Tim Bruening a assisté à Rock & Wrestling, un spectacle épique de catch amateur qui se tient chaque année depuis vingt ans dans le quartier de St. Pauli à Hambourg, en Allemagne.

L’événement voit les catcheurs du coin s’affronter dans une série de matchs qui se déroulent au son d’un bon vieux rock’n’roll. Les lutteurs se réunissent à l’avance pour se préparer, la plupart d’entre eux se connaissent depuis longtemps et leurs fans reviennent souvent les acclamer. Bref, c’est une véritable communauté.

Videos by VICE

On a rencontré Tim pour en savoir un peu plus sur les choses absurdes qu’il a vues et photographiées lors de cet événement de deux jours.

VICE : Hey Tim. Tout d’abord, pourquoi les gens font ça ? Tim Bruening : Pour le plaisir. Je pense que s’inventer un personnage et lui créer une histoire procure beaucoup de joie aux combattants. Rien que les costumes peuvent être le fruit d’une vraie recherche.

Le groupe s’entraîne aussi ensemble avant les shows. Ils chorégraphient tout, imaginent des scénarios pour les combats. Ils décident même de la relation entre les personnages : sont-ils amis ou ennemis ?

Hulk Testicles est prêt à se battre.

**Quel était d’après toi le meilleur costume ?

**C’est bien trop difficile de répondre à cette question. Je n’oublierai certainement jamais le « Loony Lobster » géant ou Bento, le robot. Haidi Hitler, la fille du ring, était aussi très drôle.

Sailor Boy et Pirate Boy.

**Et le match le plus spectaculaire ?

**Anna Rexikova contre Dottore Umberto Gucci, ça c’était vraiment incroyable. Ils avaient une chorégraphie et un récit d’enfer : le Dr Umberto Gucci, un chirurgien plastique italien, a pratiqué une opération sur Anna Rexikova pour aspirer sa graisse qu’il devait ensuite injecter dans sa poitrine. Mais ça ne s’est évidemment pas passé comme prévu. Ses seins ont explosé et tout le monde a été éclaboussé de matière gluante.

Anna Rexikova a hurlé de douleur, puis ils ont passé une chanson de métal avec des flashs stroboscopiques, et elle a soudainement poignardé le médecin avec un scalpel. Il s’est défendu, mais elle a finalement réussi à le projeter sur la table d’opération, qui s’est brisée. Elle a gagné le combat. C’était très impressionnant et sacrément brutal.

Anna Rexikova au moment de l’opération.

L’opération a merdé – les seins d’Anna Rexikova ont explosé.

**Sur une photo, quelqu’un porte un costume de fée avec une baguette à croix gammée. C’est quoi ce bordel ?

**C’était Haidi Hitler, la fille du ring. Le public était outré, bien sûr, et l’a huée. Elle a aussi reçu quelques douches de bière.

Haidi Hitler.

**Des douches de bière ?

**Oui, c’est comme avec le champagne en Formule 1, mais avec de la bière. Et tout le monde a été douché, pas seulement le gagnant. J’étais au bar pour me prendre une limonade quand quelqu’un devant moi a commandé un casier de bière — pas une bouteille, un casier entier. La personne suivante a également commandé tout un casier. Je me demandais comment ils allaient faire pour tout boire, mais pendant le premier match, j’ai compris qu’une grande partie de la bière finirait sur le ring. C’est une putain de maison de tarés.

**Est-ce qu’il y a de véritables gagnants à la fin ?

**Bien sûr. Des cartes sont distribuées aux spectateurs avec la liste de tous les combattants, mais ils peuvent aussi voter pour l’arbitre ou pour le chanteur de l’« hymne du catch ». Car oui, le show possède son propre hymne. Au final, Irène la Sirène et Flute Kid ont gagné.

Le costume de Loony Lobster n’était pas très pratique pour les combats à mains nues.

**Quel a été ton plus grand défi pour photographier cet événement ?

**Il était difficile de protéger mes appareils. Deux d’entre eux n’ont pas survécu parce que je n’arrêtais pas d’être aspergé de bière, de faux sang, de trucs gluants et de fausse MDMA.

**Wait, de la fausse MDMA ?

**Flute Kid s’est fait tabasser pendant le combat. Mais ensuite, il a sorti un extincteur rempli de « MDMA » — de la farine et de la peinture, j’espère — qu’il a pulvérisé sur ses adversaires. Tout d’un coup, ses ennemis sont devenus très complices et n’ont plus voulu se battre. Flute Kid a gagné.

Plus de photos ci-dessous :

Atomic Bomb se prépare à combattre.

L’attaque d’Atomic Bomb laisse Sailor Boy sans voix.

Sailor Boy a accidentellement perdu une dent pendant cette scène.

La tenue de combat d’Irene la Sirène.

Irene la Sirène jubile après sa victoire.

Flute Kid et son coup d’extincteur qui lui a valu la victoire.

Anna Rexikova faisant tournoyer les intestins du Dr. Umberto Gucci

Alexandra Theis est sur Instagram.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.