Des photos paradisiaques d’une rave techno queer

Un ancien site minier industriel en Allemagne, ce n’est peut-être pas le premier lieu qui vient à l’esprit quand on pense à un festival de musique techno queer anarchique, mais rien n’est vraiment surprenant au Whole : United Queer Festival.

L’extravagance de trois jours à Ferropolis – qui abrite cinq énormes grues et machines industrielles dominant les paisibles rives de Gremminer See – a attiré près de 5 000 fêtards vêtus de paillettes, de cuir, de dentelle et souvent pas grand chose de plus. Ce qui en fait le plus grand festival de musique dance queer au monde, selon ses organisateurs.

Photographe basé à Londres, Dani d’Ingeo a d’abord repéré le festival sur Instagram. « Les scènes queer de Londres et de Berlin sont très connectées. Aussi, de nombreuses images des grues emblématiques de Ferropolis étaient apparues sur mes feeds, et j’étais fasciné·e par ce spectacle », se souviennent-iel. « J’avais enfin décidé de m’y rendre en 2020 – mais on sait tous ce qui s’est passé ! »

D’Ingeo a donc dû attendre cette année pour se rendre à deux heures environ au sud-ouest de Berlin et participer au festival, qui comprenait cinq scènes, des sets d’Eris Drew et d’Octo Octa, ainsi que des salles de jeux et des zones de cruising. « L’une reproduisait les entrailles d’un club fétichiste. L’autre ressemblait à une maison de grand-mère, avec des canapés, des abat-jours et du papier peint de mauvais goût. A l’abri de la pluie battante, les gens baisaient, kiki’aient, dansaient, chantaient – tout ça en même temps ! J’ai vu beaucoup de choses dingues là-dedans – mais je ne suis pas vraiment supposé en parler ! »

Dans la journée, les gens sortaient de leurs tentes, camping-cars et voitures pour continuer à faire la fête, ou simplement pour prendre le soleil et nager sur la plage de sable au bord du lac. « La plupart des gens étaient nus, se baignaient et s’amusaient. Je n’avais jamais vu de ma vie autant de corps queer nus ensemble, surtout des corps trans », raconte D’Ingeo. « C’était extrêmement stimulant et apaisant. Le temps d’un week-end, j’ai eu l’impression qu’un monde libre était vraiment possible pour nous ! »

Plus de photos de Dani d’Ingeo au Whole Festival ci-dessous :

