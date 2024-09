Des photos surréalistes de Londres après la mort de la reine

La reine Elizabeth II est morte, et le quotidien au Royaume-Uni semble encore plus improbable que de coutume. Entre les marques de sex-toys et les fabricants d’armes qui s’empressent de rendre hommage à la Reine, la fermeture de porte-vélos, l’annulation d’activités pour enfants, le changement du programme météo « en témoignage de respect » et la correspondante de la BBC qui supplie les gens d’arrêter de déposer des sandwichs à la marmelade et des jouets Paddington devant le palais de Buckingham, on peut dire que les dernières 72 heures prouvent que personne ne sait comment faire le deuil de la monarque au règne le plus long de l’histoire britannique.

Le photographe VICE Chris Bethell a passé le week-end à Londres pour capturer le caractère surréaliste d’une ville qui joue actuellement le premier rôle dans le psychodrame d’un Royaume-Uni post-Reine (ou sa dernière saison, selon la personne à qui vous posez la question), ainsi que la proclamation officielle du roi Charles III au palais de St James samedi.

Videos by VICE

La foule s’est rassemblée dans les rues de Pall Mall dans l’espoir d’apercevoir le nouveau monarque, mais la fatigue et l’ennui se sont rapidement installés quand le roi a opté pour un autre itinéraire. D’autres se sont dirigés vers le palais de Buckingham, où le chaos a éclaté lorsque certaines personnes ont commencé à escalader les murs menant au Victoria Memorial.

« Les gens encourageaient les retraités à escalader les murs, à faire passer leurs enfants et leurs chiens – et même des poussettes – pour déposer des fleurs », raconte Bethell à VICE. « Cela rappelait étrangement les personnes escaladant le mur de Berlin. » La police a tenté d’intervenir dans certains cas, mais la plupart des personnes sur place ont réussi à passer, laissant des fleurs partout dans le jardin du mémorial et dans les trous des murs et des clôtures.

Ce qu’il faut noter ici, évidemment, c’est que Charles et sa reine consort Camilla étaient probablement bien loin du palais de Buckingham à ce moment-là.

« J’ai photographié de nombreux événements royaux et je remarque un grand changement dans l’assistance – habituellement, je dirais qu’il y a environ 60 % de royalistes, 10 % de public intéressé et 30 % de touristes », ajoute Bethell. « Là, il y avait peut-être 30 % de royalistes, 20 % de touristes et 50 % de gens qui avaient juste perdu la tête. »

Alors qu’une semaine de deuil officiel est prévue, menant au jour férié lundi prochain (et que des dealers proposent déjà des réductions sur la coke et la kétamine « en l’honneur de la Reine »), on s’attend encore à sept beaux jours de chaos.

Une femme escalade un mur pour accéder à Buckingham Palace

Un homme portant un t-shirt de la Reine au téléphone au palais de Buckingham

Fleurs et cartes déposées au palais de Buckingham

Des gens passant devant un panneau numérique commémorant la Reine dans le centre de Londres

Des enfants regardent un homme qui escalade le mur

Un chien est soulevé pour accéder au palais de Buckingham

Une jeune fille se fait prendre en photo devant le palais de Buckingham

La police empêche un homme d’escalader le mur

La foule s’amassant autour du palais de Buckingham le jour de la proclamation de Charles

La foule qui s’ennuie

Des personnes passant devant un autre panneau numérique dans le centre de Londres

Deux spectateurs qui s’ennuient sur les barrières le jour de la proclamation de Charles

Un homme avec la première page du Telegraph

Un homme portant un casque de vélo tentant d’escalader le mur

Une sieste à point nommé

Un homme chic muni d’une canne qui patiente avec la foule

La foule passant devant un panneau d’affichage numérique de la Reine à Leicester Square

Une femme qui regarde le merch commémoratif dans le centre de Londres

Des fleurs déposées devant le palais de Buckingham

La foule qui s’ennuie et s’agite en attendant le cortège de Charles

Un homme portant de nombreuses médailles à St James’s Park

La Reine sourit depuis un panneau d’affichage numérique

Des policiers armés en patrouille dans le centre de Londres

Des personnes au Victoria Memorial à la tombée de la nuit

Des agents de sécurité en patrouille autour du Victoria Memorial

Un journaliste éclairé par la caméra devant le palais de Buckingham

Des personnes quittant le palais de Buckingham

@christopherbethell

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.