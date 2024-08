Des pornstars nous racontent leur dernier chagrin d’amour

La pornographie n’aborde le sujet du chagrin d’amour que lorsqu’un homme voit sa femme se faire pénétrer par trois inconnus, ou lorsqu’une jeune femme s’adonne au sexe lesbien parce que son petit ami l’a trompée avec sa tutrice espagnole. On serait tenté de penser que les acteurs porno n’ont pas de mal à trouver l’amour. Malheureusement, dans la vie réelle, ils sont aussi vulnérables que nous face aux ruptures et aux cœurs brisés.



Lors du dernier Venus, le salon de l’érotisme de Berlin, nous avons demandé à certains d’entre eux de nous raconter leur dernier chagrin d’amour. Ils avaient l’air heureux de parler d’autre chose que de leur position sexuelle préférée, pour une fois.

Lia Lion, 20 ans





« Mon dernier chagrin d’amour remonte à quelques semaines à peine. Je voyais un mec vraiment gentil avec qui j’ai travaillé pendant un certain temps. Il a soudainement décidé qu’il n’était pas prêt pour une relation. Je me suis dit : “Génial, ça fait des semaines que je me tape dix heures de bus entre Berlin et le Bade-Wurtemberg pour le voir, tout ça pour me prendre une claque émotionnelle à la figure.” Ça va quand même mieux, depuis.

« En tant que star du porno, je n’ai pas de mal à obtenir ce que je veux, mais je ne trouve aucun mec qui coche toutes les cases. J’ai Tinder sur mon téléphone, mais je n’ai pas encore eu de rendez-vous. En dehors de mes amis, les mecs m’écrivent surtout à cause de mon travail. Beaucoup de gens voient dans mon travail une forme de prostitution et ne me posent aucune question quant à ce que je fais réellement. En ce moment, je suis assez seule. »

Freddy Gong, 28 ans





« Je n’ai pas eu de relation depuis longtemps, donc ça fait un moment que je n’ai pas eu le cœur brisé. J’étais adolescent la dernière fois que c’est arrivé. J’étais amoureux d’une fille qui ne s’intéressait pas à moi. Je ne savais rien de l’amour, ni de la façon de gérer le rejet.

« Aujourd’hui, il est difficile de blesser mes sentiments. Si j’aime bien quelqu’un, je peux conclure assez rapidement. Et je fais toujours attention à ne pas blesser les gens. Je rencontre tellement de femmes dans mon travail qu’il est impossible de développer des sentiments pour chacune d’entre elles – c’est juste un boulot. Parfois, je travaille avec des actrices que j’aime plus que d’autres. Il arrive qu’il y en ait une avec laquelle je travaille particulièrement bien. Peut-être que c’est ça, le véritable amour. »

Hanna Secret, 22 ans





« Mon dernier chagrin d’amour, c’était il y a un mois. Je suis tombée éperdument amoureuse d’un type que j’ai rencontré sur le tournage d’un feuilleton télévisé. Il est cameraman indépendant et n’a rien à voir avec l’industrie du porno. Je pense qu’il savait que j’avais des sentiments pour lui, mais ça n’a pas marché – il a déjà une famille.

« Je ne tombe pas très souvent amoureuse. Pour être honnête, les stars du porno, de manière générale, ne tombent pas très souvent amoureuses. Mon travail m’a beaucoup appris sur les hommes : j’en connais beaucoup, et la plupart sont hypocrites, malhonnêtes, et jugent les femmes uniquement sur leur apparence. Mais heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. »

Mark Aurel, 35 ans





« Le chagrin d’amour, je suis en plein dedans à cause d’une rupture récente. Elle ne voulait pas que je fasse du porno, alors même qu’elle en faisait et que nous nous sommes rencontrés sur un tournage. Évidemment, ça fait mal. Dernièrement, j’ai fait beaucoup de promenades et j’ai regardé beaucoup de films que nous avions vus ensemble, comme P.S. I Love You.

« Vous pouvez oublier les rencards dans cette industrie. Je vis dans le sud de l’Allemagne, où une femme normale ne verrait pas mon travail d’un très bon œil. Je n’ai pas eu de chance avec Tinder non plus, mais mes critères sont peut-être un peu élevés au vu des femmes que je rencontre dans le cadre de mon travail.

« Il y a longtemps, une femme m’a vraiment brisé le cœur, bien avant que j’intègre l’industrie du porno. Nous nous sommes rencontrés lors d’un carnaval et elle a trompé son mec avec moi. Je suis vite tombé amoureux d’elle. Je lui ai envoyé des roses, et j’ai même quitté la ville pour m’installer dans un village pour elle. Après notre rupture, je suis parti en Afghanistan avec l’armée. Le fait d’être à l’étranger m’a distrait et m’a aidé à surmonter mon chagrin. »

Princepessa, 21 ans





« Quand on travaille dans le porno, on rencontre beaucoup d’hommes. Je suis ouverte à une relation, et je ne pense pas que mon travail interférerait – jusqu’à présent, personne ne m’a jamais rejetée simplement parce que j’ai des relations sexuelles face caméra.

« Il y a quatre ans, je suis tombée amoureuse d’un mec. Nous n’étions pas en couple et je ne l’aimais que depuis peu, mais je voulais du sérieux. Ce n’était pas ce qu’il voulait manifestement. À cette époque, je n’avais encore tourné aucun film, mais je pense qu’en tant que star du porno, il est plus facile de se changer les idées et de rencontrer quelqu’un de nouveau. »

Cat-Coxx, 40 ans





« J’ai été vraiment amoureuse il y a cinq ans. Je me suis même fait tatouer ses initiales. Nous étions complètement opposés – j’ai un sens de l’humour très sombre, alors qu’il était pragmatique et pas drôle du tout. Il avait un travail normal et, durant nos deux années de relation, j’ai pris mes distances avec l’industrie du porno parce qu’il ne voulait pas être avec “ce genre de fille” et parce que j’élevais deux enfants.

« Finalement, j’ai choisi ma carrière plutôt que cet homme, et ça m’a vraiment brisé le cœur. Après ça, je me suis juré de ne plus jamais me faire de mal comme ça. Mes enfants acceptent ce que je fais et mon nouveau partenaire a appris à apprécier ma carrière, même s’il a un travail normal. Parfois, nous faisons des vidéos amateurs ensemble. Il est beaucoup plus ouvert d’esprit. »

