Des scientifiques ont mis au point un jeu vidéo pour améliorer la mémoire

Les jeux vidéo ont longtemps été accusés de nuire au développement et au bon fonctionnement du cerveau. Mais des études récentes montrent que, s’il existe bien des risques associés à la pratique, celle-ci peut apporter des avantages cognitifs et moteurs considérables notamment dans un contexte médical.

Osso VR, un jeu vidéo en réalité virtuelle qui a été utilisé pour former des milliers de chirurgiens dans le monde entier, s’est révélé 230 % plus efficace que les méthodes d’apprentissage traditionnelles – il figure d’ailleurs parmi les meilleures inventions de 2019 du Time. D’autres jeux ont également un impact déterminant sur le soutien émotionnel et social des enfants hospitalisés et de leurs familles.

Videos by VICE

Dernier exemple en date, le Neuroscape Center de l’université de Californie à San Francisco a étudié les effets de jeux vidéo spécialement conçus pour l’occasion sur les fonctions cérébrales des personnes vieillissantes et a constaté qu’ils étaient capables d’améliorer les fonctions cognitives qui ont tendance à décliner avec l’âge.

Le tout dernier crée par l’équipe est un jeu de rythme musical développé avec Mickey Hart, batteur du groupe Grateful Dead.

Les chercheurs se penchent aujourd’hui sur la façon dont ces jeux pourraient servir à améliorer les fonctions cérébrales des adultes vieillissants. Ils ont depuis développé un éventail de jeux vidéo qui, selon eux, améliorent les fonctions cognitives comme la mémoire à court terme, l’attention et la mémoire à long terme chez les adultes vieillissants.

Adam Gazzaley, le co-créateur de ces jeux, a indiqué qu’ils peuvent être appliqués aux populations cliniques comme une nouvelle forme de « médecine empirique ». Le tout dernier crée par l’équipe est un jeu de rythme musical développé avec Mickey Hart, batteur du groupe Grateful Dead.

Dans une étude publiée au début du mois dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), les chercheurs indiquent que le jeu vidéo a appris à un groupe de 47 personnes non musiciennes, âgées de 60 à 79 ans, à jouer du tambour et a amélioré leur capacité à se souvenir des visages.

Les chercheurs ont d’abord évalué la mémoire à court terme des participants au moyen d’un test qui mesurait leur capacité à se souvenir d’un visage vu quelques secondes auparavant. Ils ont ensuite soumis les participants à un entraînement au rythme musical ou à la recherche de mots pendant huit semaines. L’activité électrique du cerveau a également été enregistrée avant et après les huit semaines.

Selon les chercheurs, l’entraînement via le jeu vidéo peut améliorer la capacité du cerveau à concentrer son attention sur une tâche, à l’encoder en mémoire et à la récupérer si besoin.

« Les résultats ont montré que seul l’entraînement au rythme musical permettait d’améliorer la mémoire des visages, ce qui était associé à une activité accrue dans la région pariétale supérieure du cerveau lors de l’encodage et du maintien des visages », ont écrit les chercheurs.

La région pariétale supérieure du cerveau est liée à l’attention et à l’encodage des informations visuelles. Selon les chercheurs, les résultats de l’étude démontrent que l’entraînement au rythme via le jeu vidéo peut améliorer la capacité du cerveau à concentrer son attention sur une tâche, à l’encoder en mémoire et à la récupérer si besoin.

« Cet aspect de la mémoire semble vraiment relever du contrôle de l’attention. Il s’agit d’orienter votre attention de telle sorte qu’elle vous permette de l’encoder dans la mémoire, puis de la récupérer par la suite », a déclaré Theodore Zanto, l’un des chercheurs, à NewScientist.

D’autres études sont parvenues à des conclusions similaires. L’une d’elles a montré que les jeux vidéo pouvaient améliorer la mémoire de travail des enfants – et ce même des années après l’arrêt du jeu. Une autre constate que l’entraînement musical (en dehors des jeux vidéo) peut avoir un impact positif sur la mémoire de travail visuelle et l’attention.

Neuroscape a également démontré les effets de deux autres jeux vidéo sur les fonctions cognitives et motrices des personnes âgées. Un jeu vidéo à capture de mouvement a permis d’améliorer la pression sanguine, l’équilibre et l’attention chez des adultes en bonne santé, tandis qu’un autre jeu de réalité virtuelle a amélioré la mémoire à long terme.

L’un des jeux de Neuroscape a également été adapté pour créer EndeavorRx, une « thérapie numérique » pour les enfants souffrant de TDAH. Il s’agit du premier jeu vidéo approuvé par la Food and Drug Administration aux États-Unis.

« Toutes ces expériences sont présentées de manière très personnalisée et ludique, et nos cerveaux y répondent par un processus appelé plasticité », a expliqué Gazzaley à l’université de Californie à San Francisco. « Les expériences sont un excellent moyen de changer notre cerveau, et cette forme d’expérience nous permet de la proposer sous une forme très accessible. »

Romano Santos est sur Instagram.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.