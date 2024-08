Des scientifiques tentent de prévenir la disparition du chocolat

À la longue liste de « trucs vraiment cool ruinés par l’activité humaine » pourrait bientôt s’ajouter quelque chose qui est susceptible d’en réveiller quelques-uns : le chocolat. D’ici 2050, les changements climatiques pourraient rendre presque impossible la culture du cacao, la plante produisant les fèves nécessaires à la production du chocolat.

Il faut en premier lieu savoir que le cacao ne pousse que dans des climats très particuliers, soit 20 degrés au nord ou sud de l’équateur. En ce moment, plus de la moitié de la production mondiale provient de seulement deux pays, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Mais les changements climatiques, les sols arides et la surproduction font en sorte que les cultivateurs doivent déplacer leurs plantations plus haut dans les régions montagneuses. Ce qui pose problème, c’est que ces productions approcheront bientôt du point où le territoire est réservé à la protection de la faune.





Un autre problème majeur dans la culture du cacao ne se réglera certainement pas d’ici 2050 : le grave manque d’humidité. Les plantes de cacao sont très fragiles et, comme les humains, quand elles ont chaud, elles « suent », ce qu’on appelle l’évapotranspiration. Quand il ne pleut pas assez souvent pour qu’elles puissent récupérer toute l’eau perdue, les plantes tombent malades.

À l’Université de Californie, le professeur Myeong-Je Cho et son équipe de chercheurs participent à un projet qui vise à créer des plantes de cacao capables de mieux résister aux conditions climatiques néfastes. L’étude est subventionnée par le géant Mars, qui produit entre autres aussi les Snickers et les M&M’s. La compagnie, évidemment soucieuse de l’avenir des plantes de cacao nécessaires à la production de leurs friandises chocolatées, a investi près d’un milliard de dollars dans des projets visant à réduire son empreinte de carbone de près de 60 % d’ici 2050. Un de ces projets est celui du Dr Cho, qui croit être en mesure de trouver une solution au problème du cacao.

Grâce à une nouvelle technique, appelée Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (« Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées »), les généticiens peuvent apporter des modifications au génome d’une plante. C’est un peu comme réparer un problème informatique : on trouve le code à sa source, on le remplace par un autre, et le tour est joué. Avec cette technologie novatrice, il serait possible de créer de nouvelles variétés de fruits et légumes pouvant pousser dans des conditions de plus en plus périlleuses. Dans le cas du cacao, le Dr Cho et son équipe espèrent pouvoir produire des plantes qui seraient plus résistantes à la chaleur et aux autres dangers, en plus d’avoir besoin d’un moins grand apport en eau.

L’industrie du chocolat est évaluée à un peu moins de 100 milliards de dollars par année, et les ventes de l’entreprise Mars à elles seules comptent pour environ 18 milliards. La culture du cacao est un moyen de subsistance essentiel pour de nombreuses régions dans le monde, et il y a de bonnes chances pour que le chocolat figure parmi vos friandises préférées. Et, contrairement aux brillants et à la coke, il pourrait ne pas être nécessaire de cesser de consommer du chocolat grâce aux nouvelles plantes de cacao du Dr Cho à l’épreuve des changements climatiques.

Billy Eff est sur internet ici et là.