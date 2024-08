Des sexologues expliquent la signification des rêves érotiques

Je ne sais pas pour vous, mais quand je me réveille, je me souviens rarement de mes rêves érotiques. C’est dommage, car d’après les personnes qui ont dormi avec moi, je gémis et me contorsionne souvent dans mon sommeil. Scientifiquement parlant, les rêves érotiques surviennent pendant le sommeil paradoxal, c’est-à-dire la phase de sommeil où les rêves sont les plus vifs, lorsque la circulation sanguine vers les parties génitales augmente, de même que l’excitation.

À bien des égards, les rêves restent un mystère. Nous les oublions pour la plupart parce que notre cerveau ne veut pas les confondre avec la réalité. Selon la psychologue et sexologue Laura Duranti, la qualité et le contenu de vos rêves sexuels dépendent de qui vous êtes et de votre relation à votre sexualité. Elle explique que notre cerveau ne se détache pas complètement de la réalité pendant le sommeil, mais qu’il « intègre les stimuli externes qu’il reçoit », comme la température ou le toucher.

La position de repos est également importante. « Certaines études, comme celle de Calvin Kai-Ching Yu de l’université Shue Yan de Hong Kong, suggèrent que le fait de dormir sur le ventre encourage les rêves érotiques », poursuit Duranti. Dormir sur le ventre restreint la respiration et exerce une pression sur les parties génitales, rappelant, en gros, à votre cerveau les sensations que vous ressentez pendant les rapports sexuels.

Lorsque ces sensations sont suffisamment intenses, cela peut procurer à certaines personnes un orgasme. Certaines femmes déclarent qu’elles ne peuvent pas atteindre l’orgasme dans la vie réelle, mais qu’elles le ressentent (ou quelque chose de similaire) dans leurs rêves. « Elles peuvent être parfaitement physiologiquement capables d’atteindre l’orgasme, mais ne peuvent pas trouver les stimuli dont elles ont besoin dans la vie réelle, que ce soit par la masturbation ou avec une autre personne », explique le docteur Duranti.

Selon la psychologue et sexologue Marilena Iasevoli, le sexe est « une libération d’énergie » à la fois dans le monde du rêve et dans la réalité. « Dans nos rêves, il est beaucoup plus facile de nous débarrasser de nos inhibitions et de puiser dans nos besoins et nos désirs sans surveiller notre corps et nos pensées, ou celles de notre partenaire », dit-elle. Selon Duranti, c’est particulièrement vrai lorsque nos rêves peuvent laisser libre cours aux fantasmes que notre vie sexuelle réelle ne permet pas, que nous soyons en couple ou non.

« Le sexe peut être un moyen de se défouler, il peut compenser ou même réparer une histoire inachevée avec un partenaire, un ex ou une personne extérieure au couple », explique Iasevoli. Mais nous pouvons aussi rêver de choses perverses impliquant des personnes qui ne nous attirent pas dans la vie réelle. Il est tentant de croire que nos rêves révèlent des désirs subconscients que nous ne sommes pas prêts à accepter, mais le plus probable est que nous avons un problème non résolu avec quelqu’un. Si vous avez récemment rêvé de faire l’amour avec un ami cher ou avec quelqu’un que vous n’aimez pas ou qui ne vous attirerait pas normalement, « le rêve pourrait aussi représenter un lien fort que nous avons avec cette personne, un talent que nous lui envions ou un côté féminin ou masculin que nous aimerions nous approprier », poursuit Iasevoli.

Mais nos rêves ne sont pas toujours aussi désinhibés que nous le voudrions. Selon Duranti, nos insécurités peuvent encore nous retenir dans notre sommeil, surtout si nous éprouvons un blocage émotionnel profond vis-à-vis de notre sexualité ou si nous avons peur de perdre notre pouvoir ou de lâcher prise. Les deux experts conviennent que la seule façon de vivre pleinement ses fantasmes est de trouver la cause de ce blocage dans la vie réelle.

Il est important de se rappeler que les rêves sexuels ne sont pas toujours l’expression de nos désirs les plus profonds et les plus sombres. Souvent, c’est simplement notre cerveau qui donne un sens à ce que nous avons vécu ce jour-là. Les films que nous avons vus, les personnages des livres que nous avons lus et même les chansons que nous avons écoutées peuvent évoquer des fantasmes sexuels lorsque nous dormons. Alors, la prochaine fois que vous rêvez d’ébats torrides d’un extraterrestre sexy, laissez-vous porter. Il se peut que cela ne veuille rien dire du tout.

