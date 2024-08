Des soupçons de triche aux poissons lestés secouent le monde de la pêche

Un scandale a secoué le concours de pêche du Lake Erie Walleye Trail dans l’Ohio vendredi 30 septembre, quand il a été révélé que le gagnant du tournoi avait lesté son poisson. C’est Jason Fischer, le directeur de l’événement, qui a d’abord trouvé que les poissons présentés par les gagnants, Jacob Runyan et Chase Cominsky, étaient un poil chelous.

Dans une vidéo devenue virale (visible ci-dessous), on peut le voir prendre un couteau, ouvrir les prises et découvrir qu’elles étaient remplis de poids. Un spectateur a filmé la réaction de Fischer et l’a postée sur Twitter. « On a des poids dans le poisson », s’exclame le directeur. « Foutez-moi le camp ! » La foule l’a accompagné en criant des insultes et en suggérant d’appeler la police. Ce que Fisher a fini par faire.

Outre son titre de directeur du tournoi, Fischer est également policier dans une banlieue de Cleveland. Il a donc appelé le Département des ressources naturelles de l’Ohio et a remis les preuves de la triche aux agents de protection de la faune. Le bureau du procureur du comté de Cuyahoga a déclaré au New York Times qu’il avait ouvert une enquête et recueilli des preuves sur les lieux.

Serious Controversy in Pro fishing tournament as multiple-time winners caught stuffing lead weights and other fish filets in their fish to have the heaviest catch to win hundreds of thousands in prizes. pic.twitter.com/Sxqeo2XC0K — Billy (@Billyhottakes) October 1, 2022

Dans la majeure partie des États-Unis, il est illégal de tricher dans un tournoi de pêche. Les lois et les sanctions diffèrent d’un État à l’autre, mais ce crime est généralement considéré comme une forme de fraude. Au Texas, il s’agit d’un délit de classe A ou d’un crime de troisième degré, selon une loi adoptée en 1985, et peut envoyer le contrevenant en prison pour 10 ans si le grand prix du tournoi de pêche excède les 10 000 dollars (10 087 euros).

Au cours des décennies qui ont suivi, d’autres États ont adopté des lois similaires. En 2018, deux pêcheurs ont été inculpés dans l’Utah après avoir triché lors d’un tournoi dont le prix s’élevait à 2 500 dollars (2 522 euros). Ils ont été reconnus coupables, condamnés à payer des amendes de 2 500 dollars, à effectuer 48 heures de travaux d’intérêt général et à passer deux ans en liberté surveillée.

Les prix proposés dans ces tournois peuvent être considérables. Si Runyan et Cominsky s’en étaient sortis, ils auraient remporté 30 000 dollars (30 266 euros). Ils ont déjà gagné plusieurs tournois auparavant. « Espèce de grosse merde », a commenté quelqu’un sur Twitter. « Tu as un bateau. C’est des milliers de putains de dollars que tu as volés. »

La tricherie est un véritable problème dans le monde de la pêche de compétition et les organisateurs de tournois font des efforts titanesques pour y remédier. Un inspecteur officiel était présent sur le bateau de Runyan et Cominsky et on ne sait pas comment le duo a réussi à lester les poissons sans se faire remarquer. Il arrive que les inspecteurs acceptent des pots-de-vin. Les pêcheurs à la ligne passent également des tests polygraphiques et de stress vocal après leurs victoires pour tenter de déterminer s’ils ont triché. Runyan et Cominsky les avaient passés avec succès après leurs précédentes victoires.

