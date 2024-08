Des travailleuses du sexe nous parlent de leur client le plus riche

Y a-t-il une scène plus emblématique que celle dans Pretty Woman où Julia Roberts se lance dans une virée shopping financée par son client, faisant au passage deux gros doigts aux vendeurs prétentieux qui l’avaient auparavant snobée ? Ce film a nourri les fantasmes de beaucoup de gens. En même temps, qui n’aime pas l’idée de dépenser l’argent de quelqu’un d’autre ?

Malheureusement, la réalité du travail du sexe n’est pas toujours aussi glamour. Malgré les progrès réalisés par la société au cours des trois décennies qui ont suivi la sortie du film, nous sommes encore très loin de comprendre l’industrie pour adultes et la multitude d’emplois qui en relèvent. Par exemple, combien de ces emplois impliquent réellement des rapports sexuels ? Très peu. Arrive-t-il vraiment qu’un client providentiel comme celui joué par Richard Gere se présente ? Rarement. Mais « rarement » ne veut pas dire « jamais ». Pour en savoir plus, j’ai interviewé quelques femmes qui ont eu affaire à ces hommes fortunés.

Catjira. Photo publiée avec son aimable autorisation.

Catjira, artiste pour adultes, mannequin playboy, camgirl et cosplayeuse

VICE : Salut, Catjira ! Quel est le montant le plus élevé qu’un client ait jamais dépensé pour toi ?

Catjira : Question difficile, mais je pense que c’était à mes débuts. J’avais gagné assez pour emménager dans mon propre appartement, mais pas assez pour m’offrir des meubles. Comme on se parlait assez souvent via webcam, il l’a remarqué et a décidé de meubler tout mon intérieur. Il m’a littéralement envoyé tout ce dont j’avais besoin. Il a dû dépenser plus de 10 000 dollars.

C’est vraiment gentil ! Et super pratique. Tu l’as déjà rencontré ?

Non ! C’était vraiment très généreux de sa part.

Quels sont les autres cadeaux coûteux que tu as reçus au fil du temps ?

Je me souviens que lorsque mon ordinateur portable a planté, un client m’a envoyé un bon pour acheter un Macbook tout neuf à l’Apple store. En fait, c’est arrivé deux fois ! J’ai aussi eu des boucles d’oreilles YSL, et des tas de sous-vêtements Agent Provocateur et Honey Birdette qui ont coûté une fortune mais qui me servent vraiment dans le cadre de mon travail. – @catjiraTV

Goddess Jasmine Mendez. Photo publiée avec son aimable autorisation.

Goddess Jasmine Mendez, dominatrice financière

VICE : Tu travailles comme dominatrice financière depuis des années. Combien penses-tu avoir gagné ?

Goddess Jasmine : Oh je ne sais pas, mais des millions, c’est sûr. Assez pour acheter trois maisons entièrement financées par le findom. En moyenne, je gagne entre 2 000 et 5 000 dollars par jour, donc je me débrouille plutôt bien.

Impressionnant. Parle-nous un peu de tes clients les plus flambeurs.

Une fois, un militaire a vendu sa maison et m’a transféré 50 000 dollars d’un seul coup. J’ai un soumis qui vient parfois de Tokyo et qui m’a donné 20 000 dollars en liquide après que je l’ai promené en laisse à Times Square. Il y a aussi un médecin qui me paie environ 40 000 dollars par an. Un jour, je faisais des courses dans un centre commercial et un type quelconque est venu me demander s’il pouvait régler pour moi – nous avons fini par passer la journée ensemble et il m’a acheté des tas de choses très chères, dont un collier à 10 000 dollars.

Photo publiée avec l’aimable autorisation de Goddess Jasmine Mendez.

Est-ce qu’on t’a déjà payé des voyages extraordinaires ?

Une fois, un soumis m’a donné ses coordonnées bancaires et m’a dit de réserver un voyage aux Bermudes pour moi et mon petit ami de l’époque, tous frais payés. Quand nous étions là-bas, il voulait des photos de nous en train de nous embrasser et de faire l’amour. Il n’arrêtait pas d’envoyer des surprises dans la chambre, comme du champagne et des fraises. Au total, il a dû débourser environ 26 000 dollars. Mais nous avons passé un très bon moment, lui y compris. – @laughinglatina

Naomi Collins, escort girl à la tête de l’agence Ennvy

VICE : Salut, Naomi ! Parle-nous de ton grand manitou.

Naomi Collins : Il était très haut placé dans l’industrie de l’aviation. Au début, il me payait 200 livres sterling par séance, mais j’ai vite commencé à le voir quelques fois par semaine. Un soir, il m’a invitée à dîner dans un restaurant chic. Nous avons discuté et il m’a demandé si j’étais financièrement stable. C’est alors que les choses ont changé.

Que s’est-il passé ?

Je lui ai dit que ma voiture avait besoin de réparations. Il s’est assis en face de moi et m’a transféré 2 000 livres, juste comme ça. À partir de là, il a commencé à réserver de longues séances en payant le double du tarif normal, voire plus, à chaque fois. Cela a duré environ huit ou neuf mois.

Est-ce qu’il t’a emmenée faire de beaux voyages ?

Grâce à lui, j’ai fait un voyage à Madrid, Amsterdam et Venise avec une amie. Nous avons séjourné dans des hôtels cinq étoiles tous frais payés. J’ai fait deux voyages de dix jours avec lui, un à Dubaï et un en République dominicaine. Il était occupé par son travail, mais je n’ai pas à me plaindre, car j’étais traitée comme une reine, avec spa et tout.

Avez-vous gardé le contact ?

Oui. Il a décidé qu’il voulait fonder une famille, alors nous avons pris des chemins différents. Mais nous sommes toujours amis. – @ennvyUK

Penny Barber. Photo publiée avec son aimable autorisation.

Penny Barber, réalisatrice de films pour adultes

VICE : Tu travailles dans l’industrie depuis près de vingt ans. Qui a été ton client le plus généreux ?

Penny Barber : Il y en a eu quelques-uns, mais celui qui se démarque le plus est un type que j’ai rencontré par webcam au moment où je divorçais du père de mes enfants. Ce monsieur était très généreux et nous a soutenus financièrement, mes enfants et moi, pendant une période très difficile. Il m’a acheté tout ce dont j’avais besoin, souvent dans la version de luxe. Les ustensiles de cuisine Le Creuset, les meubles et les appareils électroménagers étaient parmi les cadeaux les plus appréciés. Il a même acheté des jouets à mes enfants. Une fois, il voulait tellement que je regarde un film qu’il aimait bien qu’il m’a envoyé une nouvelle télévision et un lecteur DVD, en plus du DVD ! Il m’a emmenée à Las Vegas pour une virée shopping et m’a acheté un collier de rubis.

Attendait-il beaucoup en retour ?

Pas dans le sens où tu l’entends. Je ne l’ai rencontré qu’une fois. Dans l’industrie pour adultes, on dit souvent que ce sont ceux qui dépensent le plus qui attendent le moins en retour, et ceux qui dépensent le moins qui font les demandes les plus risibles et les plus scandaleuses. Ces derniers, je les ignore tout simplement. @pamperedpenny

Meggerz. Photo publiée avec son aimable autorisation.

Merggerz, dominatrice financière

VICE : Quelle est la chose la plus chère qu’un soumis t’ait jamais achetée ?

Meggerz : Je dirais ma BMW M3. Je suis allée chez le concessionnaire pour choisir la voiture et il a tout payé : la caution de 10 000 dollars et toutes les mensualités ultérieures. Il y a aussi eu un mois où j’ai gagné 54 000 dollars sur Iwantclips.com, et la majorité de la somme venait d’un seul et même type.

Selon toi, combien as-tu gagné au fil des années ?

Plus d’un million. J’ai aussi eu des vacances financées par des soumis – l’un d’eux m’a envoyée en Allemagne, en Turquie et en Égypte pour un grand voyage avec mon petit ami de l’époque, tous frais payés. – @meggerz

