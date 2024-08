Des vidéos sur YouTube poussent les Haïtiens à prendre la route vers le Québec

Des agents de l’immigration du Québec pensent que des vidéos véhiculant de fausses informations à propos des critères d’obtention d’un statut de réfugié au Canada sont en partie responsables de l’afflux de demandeurs d’asile en route vers le nord. Et ils craignent que certaines fassent partie d’une arnaque visant à faire de l’argent sur leur dos.

La Gendarmerie royale canadienne (GRC) a interpellé plus de 3000 personnes, en majorité d’origine haïtienne, qui avaient franchi la frontière canado-américaine, et ce, seulement dans les deux premières semaines d’août. Le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle est submergé : on y traite en moyenne 230 demandes d’asile par jour.

Ces arrivées au pays coïncident avec la mise en ligne de plusieurs vidéos souvent trompeuses qui ont été vues des dizaines de milliers de fois, disent des agents de l’immigration.

« Nous avons cherché pourquoi et comment les gens continuent d’affluer à la frontière, et nous avons entendu beaucoup de gens dire “nous sommes allés sur internet, nous avons vu telle ou telle vidéo, on nous disait d’aller au Canada” », explique Frantz André, du Comité d’action des personnes sans statut. Son équipe a relevé des dizaines de vidéos de ce genre de sources différentes.

Ces vidéos, dit Frantz, fournissent des renseignements erronés à propos des politiques d’immigration au Canada, prétendent qu’il est très simple de faire une demande d’asile, exagèrent la probabilité qu’elle soit acceptée. Il ajoute qu’on va jusqu’à recommander aux gens de traverser la frontière avec de jeunes enfants pour s’attirer la compassion des agents canadiens.

« Je suis sans mots. Je trouve que c’est cruel de donner de l’espoir aux gens qui devront subir un long et stressant processus, dit-il. Nous savons, d’après les statistiques, que 50 % des gens seront renvoyés en Haïti. »

Un demandeur d’asile a dit à VICE qu’une vidéo d’une youtubeuse nommée TiFi Pasté-a a été une importante source de renseignements pour lui. Présente sur le site pendant seulement un mois, TiFi Pasté-a a eu le temps de mettre en ligne des vidéos en anglais et en créole dans lesquelles elle explique aux migrants vivant aux États-Unis – Haïtiens ou autres – comment demander asile au Canada.

Dans une vidéo d’une heure intitulée « Saviez-vous que vous pouvez entrer au Canada comme réfugié? », elle parle avec un semblant d’expertise des lois canadiennes. Elle explique comment les migrants vivant aux États-Unis peuvent exploiter une exception dans l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs – qui vise à empêcher que les migrants qui ont présenté une demande d’asile aux États-Unis demandent ensuite asile au Canada – pour s’établir au nord de la frontière.

« N’importe qui de n’importe quel pays, comme vous aux États-Unis en ce moment, légalement ou illégalement, peut aller au Canada, se présenter comme réfugié et demander asile, mais il doit y avoir un membre de votre famille au Canada. Si vous prouvez que vous êtes un citoyen modèle, le Canada vous accueillera à bras ouverts », promet-elle.

Et il y a aussi une deuxième chance, prétend-elle. « Ce qu’il y a de bien avec le Canada, c’est que si vous y présentez une demande d’asile et qu’elle est refusée, vous pourrez faire une demande pour quelque chose d’humanitaire. »

On leur « vend un rêve », estime l’avocat spécialisé en droit de l’immigration Stephane Handfield. « Une personne qui fait une demande d’asile qui a été refusée ne pourra pas soumettre une demande de motif humanitaire avant trois ans de la décision négative », dit-il. Malheureusement, ces personnes s’exposent au risque de déportation dès que leur demande d’asile est refusée, précise-t-il. « Une demande de motif humanitaire ne suspend pas une mesure de renvoi. »

Et ce n’est pas tout. Dans ses vidéos, TiFi Pasté-a assure aux migrants qu’ils ont besoin d’indications précises, des bons documents et d’un bon avocat au Canada, ce qu’elle peut les aider à obtenir, moyennant rétribution.

« Oh, en passant, nous ne sommes pas un organisme sans but lucratif. Ma compagnie, c’est Kompa en action, Inc. » Elle donne l’adresse de ses bureaux en Floride ainsi que des renseignements personnels et ajoute : « Nous ne vous donnons pas d’information gratuitement. »

Frantz André craint que certaines des vidéos qui circulent fassent partie d’une pratique frauduleuse. « Pour être franc, je pense qu’il y a peut-être des personnes ici au Canada qui demandent aux gens de venir. Il y avait un consultant en immigration ici la semaine passée qui tenait une séance d’information [pour les demandeurs d’asile] et exigeait 30 $ par personne », raconte-t-il, ajoutant qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada offre gratuitement ces services.

« C’est dégoûtant, dit-il. Ces gens arrivent avec très peu d’argent. »

Jointe par VICE, TiFi Pasté-a dit qu’elle n’envoyait personne au Canada, mais qu’elle faisait l’éloge des bénéfices du pays et soulignait que « le Canada ne déporte pas les gens s’ils n’ont pas commis de crime ».

Elle a assuré que, dans ses vidéos, elle avait simplement « dit aux gens à quel point le Canada est un bon pays » et elle a invité quiconque noterait une erreur de lui en faire part.

Le U.S. Better Business Bureau et le Florida Department of Business and Professional Registration ne connaissent pas Kompa en action.