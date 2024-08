Deux nouveaux champions de Fortnite : « On n’aime plus vraiment le jeu »

L’équipe de Fortnite de l’université de Géorgie a gagné son premier — et dernier, visiblement — championnat au terme de la Collegiate Starleague (CSL) à Atlantic City le week-end dernier.

Jack Stuttard et Ibrahim Diaz ont remporté la coupe sans essuyer la moindre défaite au cours de la compétition comme de la saison. Invités sur scène pour accepter leur prix, ils ont utilisé leur quart d’heure de gloire pour interpeller le développeur de Fortnite, Epic Games, au sujet de l’équilibre du jeu.

« Nous n’aimons plus vraiment le jeu » a déclaré Stuttard. « On verra ce qui va se passer. Epic fait un peu n’importe quoi dans sa gestion de l’équilibre du jeu. » Pressé de donner une « meilleure » réponse par l’hôte de la soirée, Diaz a ajouté : « Nous avons décidé que nous n’avions plus envie de faire du Fortnite compétitif. »

Stuttard et Diaz sont repartis avec 6 000 dollars après avoir battu l’équipe de l’université de Colombie-Britannique en finale et demi-finale, une somme qui ne les convainc pas de continuer à jouer à Fortnite. Contacté via Discord, Stuttard a été clair auprès de Motherboard : « J’arrête définitivement de jouer en compétitif. Ça me fait juste de la peine de voir le jeu que j’aime se perdre à ce point. J’espère qu’ils pourront revenir en arrière. »



Les joueurs de compétition ont beaucoup critiqué Epic pour sa gestion de l’équilibre du jeu. Au mois de décembre dernier, l’ajout de la surpuissante Infinity Blade juste avant un tournoi à un million de dollars a beaucoup fait râler. Désormais, les joueurs se plaignent d’autres ajustement, notamment l’ajout d’un véhicule en forme de boule à hamster, le Baller, et la fin du « siphoning », une mécanique qui rapporte de la vie et de l’armure pour chaque frag. Le 26 avril dernier, Epic Games a annoncé dans un billet de blog que l’ancien jeu était « trop intense pour être plaisant » et que les modes de jeu habituels ne reviendraient pas.

Les efforts d’équilibrage permanents qui ont fait la notoriété de Fortnite ont un prix pour les développeurs d’Epic. La semaine dernière, Polygon a dévoilé que le succès du jeu avait entraîné des mois de crunch dans l’entreprise.

Stuttard et Diaz voulaient profiter de leur succès pour « essayer d’améliorer un jeux [qu’ils] aime[nt]. » Le jeune homme a tout de même assuré qu’il ne critiquait pas la CSL. « Je suis extrêmement reconnaissant à la CSL », a-t-il déclaré. « Ils ont été géniaux avec nous tout au long de la saison, je ne voulais pas être ingrat ou déplacé. J’ai juste été honnête quand on m’a demandé comment je me sentais à propos du jeu. »

La CSL et Epic n’ont pas donné suite à nos demandes de commentaire à temps pour publication.

Stuttard a annoncé qu’il se rabattrait sur League of Legends en attendant qu’un autre jeu qui lui plaise débarque sur le marché. Sans pour autant espérer retourner à la compétition. « Je suis clairement plus un casual, je ne suis pas vraiment bon aux jeux vidéo, mais pour une raison ou une autre je suis vraiment bon à Fortnite », reconnaît-il.

En dépit des problèmes d’équilibrage, les joueurs professionnels de Fortnite ne semblent pas fâchés les uns avec les autres.

« Shout-out aux mecs de l’UBA qu’on a battu en semis et en finale » lance Stuttard. « On a traîné avec eux samedi soir et c’était des mecs vraiment cools. Je suis quand même content qu’on les ait battus. On a tous pris des cheesesteaks dans ce petit truc sur la promenade. »

