Deux trois trucs de poissonnier pour savoir si le poisson est frais

Dans la famille des produits alimentaires parmi les plus régulés du monde, les fruits de mer tiennent le haut du pavé. À l’échelle mondiale, plus de 11 millions de personnes travaillent dans le secteur. Hélas, comme la majorité des produits que l’on achète pour mettre dans la bouche, il est parfois difficile de tracer et de connaître la véritable origine des fruits de mer sur les étals. Certains producteur ont recours au travail forcé – c’est le cas de certaines fermes piscicoles indiennes, par exemple. Pire, dans certaines entreprise vietnamiennes, ce sont des enfants qui ajoutent les produits chimiques sur les crevettes. Enfin, que dire des « pêcheurs pirates » qui pêchent du thon hors saison dans la Méditerranée. En bref, acheter des produits frais, naturels, et issus d’une pêche propre et durable semble être un défi de chaque instant pour quiconque voudrait pour consommer responsable.



Je suis poissonnière et je sais que personne ne dévoile jamais vraiment ses sources d’approvisionnement – ça fait même un peu partie du job. Le mystère sur l’origine des produits fait partie intégrante du monde de l’industrie des fruits de mer, et de sa rentabilité. Aujourd’hui, certains marchands – moi y compris – militent malgré tout pour essayer de changer les mentalités : ils sont d’avis que les consommateurs ont droit à la transparence et à la vérité afin de pouvoir acheter du poisson en toute tranquillité. Voici quelques-uns de mes conseils pour bien choisir vos fruits de mer qui, e cette époque folle dans laquelle nous vivons, ne nuiront ni à l’environnement, ni aux employés de cette industrie, ni à la santé des consommateurs – la vôtre.

Videos by VICE

Gardez toujours un œil sur la fraîcheur

Comment savoir si votre poisson n’est pas périmé ? Commencez par jeter un œil aux marques de sang sur votre produit. Le sang doit être rouge vif – et non brun – lorsqu’il s’agit d’un produit frais. Sur un poisson entier, les yeux doivent être clairs et non vitreux. Intéressez-vous aux filets et partez à la recherche d’une couleur luisante et d’un éclat brillant. Les fruits de mer ne devraient jamais sentir autre chose que la douce odeur de l’océan. Lorsque vous achetez des crustacés, assurez-vous qu’ils sont bien fermés et qu’ils ne sentent pas. Méfiez-vous des filets de poisson qui ont l’air de se décomposer, en particulier pour les spécimens gras comme le tassergal ou le saumon – cela signifie que les parois cellulaires du poisson sont littéralement en décomposition.

Choisissez des produits vraiment naturels

L’utilisation des additifs chimiques se généralise ces jours-ci. Méfiez-vous de tous ces filets de poisson, ces pétoncles, ces calmars et ces crevettes qui ont été traités chimiquement. Comment savoir si votre produit a été traité chimiquement ? Demandez à votre poissonnier qu’il vous oriente vers des produits entièrement naturels.

Les fruits de mer congelés ne sont pas intrinsèquement « mauvais »

Par exemple, la plupart des meilleures produits issus de la pêche, aux États-Unis, sont ceux qui ont été congelés en mer, sur le bateau. Saumon ; calamar ; hareng ; morue ; goberge ; de nombreux équipages de pêche ont recours à cette technique et, à mon avis, c’est l’un des meilleurs moyens de pêcher et de conserver les fruits de mer. Les déchets sont minimes parce que les poissons sont conservés et congelés au moment de leur capture. Il n’y a rien de plus frais, et cela permet aux poissons congelés d’arriver au magasin sans voir leur qualité ni leur fraîcheur compromise. Vérifiez s’il y a du sodium tripolyphosate sur les poissons domestiques congelés. Vous pouvez faire la différence entre un poisson congelé entièrement naturel et un poisson traité chimiquement en observant la couleur et la transparence de sa chair. La chair du poisson naturel congelé est presque opaque, tandis que celle des spécimens traités paraît translucide.

Achetez uniquement des produits locaux et saisonniers

Faites vos propres recherches et rendez-vous sur www.consoguidepoisson.fr, le guide du WWF sur les produits de la mer, ou demandez à votre poissonnier local les produits pêchés dans l’océan (ou la mer) le plus proche. Être un consommateur instruit et informé vous rapprochera des produits les plus frais et les plus durables.

Pêchez vos poissons vous-même Faites une excursion à bord d’un bateau affrété. Quoi de plus frais ?

Les bons fruits de mer ne sont pas bon marché et les fruits de mer bon marché ne sont pas bons Le concept est simple : pour bien manger, il faut en avoir pour son argent.

Cet article a été initialement publié sur MUNCHIES US en 2016.