Dis-moi ton signe astrologique et je te dirai si je veux sortir avec toi

« Je vais toujours demander à un gars c’est quoi son signe, avant d’avoir une date avec », lance Lili, une gestionnaire de communauté dans la fin de la vingtaine. Pour celle qui s’y intéresse depuis l’enfance, il n’y a rien d’anodin dans l’astrologie, c’est même plutôt important, surtout en amour.



Avant d’aller rencontrer un gars, elle consulte presque systématiquement son livre des sœurs Tali et Ophira Edut, The AstroTwins’ Love Zodiac: The Essential Astrology Guide for Women, au chapitre qui détaille comment se préparer pour une date selon le signe. « Récemment, j’ai eu deux dates avec des Béliers. Pour ce signe, il faut que tu portes quelque chose de sexy et l’fun parce qu’ils vont t’oublier sinon! » s’exclame Lili, dont le signe est Poissons. Je vais mieux comprendre la personne quand je vais la rencontrer si je connais son signe. Et sinon, je vais arriver à le deviner. » Lucide, elle ajoute que « tous les gars, peu importe leur signe, des fois ça paraît en crisse qu’ils sont pas intéressés et des fois ça paraît en crisse qu’ils te trouvent cute. »

Même si elle se fie pas mal aux astres pour choisir les gars dans sa vie amoureuse, Lili pose quand même ses limites. Ce n’est pas parce que c’est écrit dans le ciel que deux personnes sont compatibles que ce sera le cas en réalité. « Il faut que je fasse attention parce que je ne veux pas faire “tu es tel signe, alors c’est toute ta personnalité”, c’est sûr qu’il y a autre chose. » Par exemple, lors de la première date, « même si vous êtes compatibles, la voix de la personne va te gosser », illustre Lili, qui cherche à mieux écouter son intuition.

« J’ai déjà refusé d’aller sur une date, mais ce n’était pas juste à cause du signe. Mais c’est sûr qu’il y a une petite déception si le gars me dit qu’il est Verseau, même chose s’il me dit qu’il est Lion, précise Lili, qui trouve qu’elle n’est pas du tout compatible avec ces signes. C’est aussi que j’ai daté plein de gars déjà, des gars de tous les signes. Mettons Lion ou Sagittaire, je me dis “c’est pas grave, ça va bien aller”, mais chaque fois, la vibe ne marche pas. Je le sais, alors parfois je dis non. Ces signes de feu sont très “dans l’action”, ils n’ont pas de temps à passer sur les émotions. » Ce qu’elle cherche, ce sont des Cancers et des Scorpions, « parce que ce sont des signes d’eau. Ils comprennent ma sensibilité. »

Quant à Théo, une Capricorne et journaliste beauté pour un magazine, elle n’a jamais refusé une date à cause du signe astrologique. « Souvent, je google “ Capricorn women dating”! dit-elle en riant. Moi, je suis dans la “ cusp”, parce que je suis née le dernier jour des Capricornes. J’ai donc des traits des deux signes. Le Capricorne me définit quand même bien, sauf qu’ils sont supposés bien gérer leur argent, ce qui n’est pas mon cas. Mais ils sont carriéristes, sérieux et un peu pognés du cul par bout. Ce qui est très moi. Si je regarde du côté Verseau, c’est mon côté plus artistique, qui est très présent. » Pour elle, les signes peuvent définir certains traits de personnalité, mais c’est loin d’être que ça. Théo se garde de généraliser le caractère des gars en fonction de leur signe astrologique, par exemple, si un Bélier est plus brusque. « Je ne veux vraiment pas excuser les comportements des gens. Surtout les gars qui agissent comme du caca. C’est le moment dans ma vie où je me dis que ce n’est pas l’astrologie, mais que tu as des problèmes à régler. Va consulter au lieu de mettre une charge émotionnelle sur les filles que tu dates. »

Son intérêt pour l’astrologie a été graduel. Avec ses collègues de bureau, elle a commencé à lire les horoscopes sur des sites comme Refinery29 et Broadly, qui abordent le sujet de façon plus actuelle, puis à télécharger la populaire application Co-Star et à déchiffrer sa carte du ciel. Sur Instagram, l’heure est aux astro-mèmes avec des comptes comme @notallgeminis et @jakesastrology, qu’elle partage abondamment, où il est de bon ton de relever les petits défauts et traits de caractère des différents signes astrologiques, surtout lorsqu’il est question de vie amoureuse. « Tu te rends compte que tu as certains patterns, dit-elle. Moi, c’est avec les maudits Béliers! Je tombe toujours pour eux et c’est de l’ostie de marde. » Si Théo flanche régulièrement pour le signe cornu, c’est parce qu’il arrive à la charmer à tout coup. « Je suis attirée par les gars fougueux, intense, qui aiment relever des défis, et ça cadre pas mal avec les traits des Béliers. Mais toutes les fois où j’ai vécu des relations ou fréquentations avec ceux-ci, j’ai ressenti des trucs très intenses, et c’était trop pour moi. J’ai souvent eu de la peine, ce que je déteste. »

Même dans certaines de ses relations amoureuses, l’astrologie fait son nid. « Je datais une personne le printemps dernier, et elle était Cancer. Cette fille-là était à fond dans l’astrologie et on niaisait tout le temps qu’elle voulait juste parler de ses sentiments, confie Théo. Et moi, en tant que Capricorne, ça me mettait mal à l’aise de discuter de tout ça. Quand on a décidé d’arrêter de se voir, on se disait “tu es vraiment trop Cancer pour mon Capricorne!” » Après avoir été dans une longue relation il y a quelques années, elle trouve très complexe la façon de trouver son match de nos jours, avec toutes les applications de rencontres. Le mouvement des planètes lui donne des pistes de réflexion. « On est toujours dans une quête de sens et une quête de connaissance de ce qu’il se passe autour de nous. Toutes mes amies, ce sont des filles brillantes, cultivées, fucking chicks, travaillantes, avec des buts, et elles aussi ont de la difficulté avec la façon dont les gens datent en ce moment. C’est sûr qu’à un moment donné, on essaie de trouver des réponses à ce qu’il se passe. »

Pour Marie-Pier, une Balance, l’astrologie est un nouveau passe-temps. Après une année rythmée par le changement autant amoureux que professionnel, elle a cherché à faire de l’introspection et un travail sur soi avec de la psychologie, mais aussi en explorant les astres. « On dirait que je me connais plus. Ce n’est pas uniquement à cause de l’astrologie, mais ça a comme mis des mots sur des situations et ça m’a permis de comprendre certaines choses. Je ne pense pas que je vais devenir la prochaine JoJo Savard! Mais je trouve ça quand même super intéressant. »

L’étude des planètes a surtout aidé cette professionnelle des communications à mieux comprendre son caractère. « Je suis super sociable et je crée des liens sans vraiment devoir faire des efforts, c’est comme inné. J’ai un côté charmeur et un désir de plaire, mais, en même temps, amoureuse de l’amour. Je joue souvent le rôle de médiatrice, parce que je vois toujours les deux côtés de la médaille. Ce sont des traits qui ressortent habituellement beaucoup chez les Balances. »

Pour rigoler, elle aime bien intégrer l’astrologie dans sa quête amoureuse. « On dirait que je n’ai pas un préjugé favorable ou défavorable qui va m’empêcher d’aller sur une date, mais ça me fait quand même rire, avoue celle qui aimerait bien rencontrer une Bélier lesbienne et célibataire. Des fois, je vais pousser ça plus loin, si je connais le signe de la personne. Je vais lire mon horoscope, mais je vais aussi aller lire celui de la personne pour savoir sa journée ressemble à quoi, si elle a une journée de marde ou pas. Après, je me dis “je vais pas lui écrire aujourd’hui”. »

Au-delà des relations amoureuses, connaître les signes des gens qui l’entourent l’a aidée à comprendre certains comportements. « Par exemple, si quelqu’un a tendance à être plus impulsif, sachant que son signe est Bélier et que ce signe a tendance à réagir de façon colérique et plus prompte, on dirait que ça dédramatise la chose, avance Marie-Pier. Je juge un peu moins et je pense qu’effectivement ça me rend plus empathique sur certaines choses. »

Bienvenue dans le nouveau New Age

Déjà en 2016, la division de recherche de l’agence publicitaire mondiale JWT affirmait que nous étions entrés dans une nouvelle vague de Nouvel Âge, où une génération marquée par la technologie se trouve à la recherche d’une forme de spiritualité à l’aide de cristaux, d’astrologie et de tarot, entre autres. « Ce qui différencie ce nouveau Nouvel Âge de ses versions précédentes, c’est que ces pratiques et croyances alternatives sont maintenant considérées comme sérieuses, sans ironie, crédibles, faites pour les milléniaux et cool. La spiritualité est un partenaire naturel des industries du bien-être et de la beauté, qui ont été parmi les premières à adopter des idées alternatives. »

En janvier dernier, le magazine The Atlantic s’est penché sur les bienfaits que pouvait apporter l’astrologie à notre époque numérique ultra-stressante. Au printemps, Slate consacrait un long papier sur le renouveau de l’astrologie auprès des milléniaux. Co-Star, qui utilise l’intelligence artificielle et les données de la NASA pour élaborer ses prédictions, s’est hissée dans les 500 applications les plus téléchargées sur iTunes. L’astrologue Vanessa DL le confirme : « Même les gens qui disent qu’ils ne s’y intéressent pas vont me dire : “Je crois pas à ça, mais qu’est-ce que tu as à me dire sur moi?” Il y a une ouverture, et on est en train de défaire les mythes et les fausses croyances qui étaient tout le temps partagées sur le sujet. »

Mais est-ce qu’appliquer l’astrologie en amour garantit un regard plus clair sur les relations? « Souvent, ce que je vais dire aux gens, c’est que tu vas porter une paire de lunettes différentes tout dépendamment de qui tu es comme personne et de ce qui fait du sens dans ta tête », illustre Vanessa, qui consacre sa pratique à l’astrologie évolutive, une forme d’astrologie moins « déterministe » et plus ouverte. « Il y en a pour qui la psychologie, c’est la paire de lunettes qu’ils vont mettre et ça va leur permettre de comprendre leurs interactions. L’astrologie, ça peut être une paire de lunettes aussi. »

C’est l’impression qu’a Théo quand elle observe ses proches autour d’elle. « Tout le monde que je connais est rushé à la job, dans leurs relations, dans leur couple. On n’a pas de temps, on fait juste comme vivre et voir notre vie défiler sans prendre le contrôle de ce qu’il se passe, mais l’astrologie permet de donner un sens ou de structurer notre pensée face à tout ça. » Elle croit également que les gens sont attirés par l’astrologie moins pour voir le futur que pour comprendre le présent.

« Dans la vie, il y a des choses qu’on ne saisit pas, et c’est ça l’astrologie, ça nous permet de mieux se comprendre nous-même et mieux comprendre les autres, croit Lili. Pour moi, c’est ce qui me permet de mieux voir mes qualités, mes défauts et voir ceux des autres, mais aussi, de mieux les accepter. Et d’accepter aussi que la vie, comme les cieux dans l’astrologie, c’est toujours en mouvement. »

Si justement pour certains, l’astrologie permet d’avoir une meilleure compréhension de la vie, il faut cependant être prudent et ne pas sauter aux conclusions seulement en se basant sur les signes. « Souvent ce que je dis aux gens quand ils me posent des questions par rapport au match amoureux et me disent par exemple : “Moi, je suis Vierge, lui c’est un Lion, ça peut-tu marcher?” Ce que je conseille, c’est d’y aller par observation. Peu importe le signe, toi, comment tu te sens avec la personne? » avance-t-elle.

Elle prévient qu’il faut rester prudent dans ce qu’on demande aux astres. « Parfois, il y a des gens qui sont vulnérables qui viennent vers nous et qui ont besoin de réponses, et je pense que c’est de toujours les renvoyer vers les bonnes questions en fait, plutôt que de donner des réponses aux gens. »

Parce que, comme pour la spiritualité, ou même la religion, l’astrologie permet d’apporter une forme de confort. « J’ai de la misère à penser qu’il n’y a rien. J’ai un petit côté spirituel, sans être hippie ou quoi que ce soit, avoue Marie-Pier. Si la Lune a une influence sur la marée, pourquoi est-ce que Vénus n’aurait pas d’influence sur comment je suis née et ce que je suis devenue, parce que je suis née à tel endroit et à telle heure. C’est sûr que c’est extrapolé, mais je ne sais pas. Je trouve ça l’fun de penser qu’il y a des trucs de vrais là-dedans. »