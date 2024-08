DIVERSIDEAS : L’asiaphobie, ou le racisme décomplexé

​​Dans notre série DIVERSIDEAS, on invite des gens à s’exprimer sur des sujets qui touchent de près ou de loin à ce mot fourre-tout qu’est la « diversité ».

Le racisme à l’encontre des personnes est-asiatiques, c’est comment dire…autant du racisme que n’importe quel autre type de racisme. Or, on entend souvent dire que c’est quand même « moins grave » que d’autres formes de racisme. Et on pense directement à l’usage répété de stéréotypes qu’il faudrait excuser sous prétexte qu’il ne s’agit que de super blagues – sur la bouffe, l’accent « ching chang chong », le physique, et tout ce qu’il y a de moins inventif. Puis il y a aussi la discrimination positive, souvent liée au côté « Les Asiatiques travaillent dur » ou le fait que cette « communauté » ne fait pas de bruit, ne dérange pas la société. Et le manque de visibilité en pousse certain·es à vouloir se fondre dans la masse et accepter tout ça.

Mais ce qui est d’apparence positif est surtout un piège qui se referme sur les personnes concernées, car tout ça reste une histoire de domination. D’ailleurs, le côté discipline sert souvent d’argument pour alimenter le racisme contre les Noir·es et ou les personnes musulmanes. Le réflexe raciste de domination sur les Asiatiques est encore plus tangible quand il tourne autour du sexe, que ce soit la fétichisation des femmes, perçues comme dociles, ou la dévirilisation des mecs.

Pour ce nouvel épisode de notre série DIVERSIDEAS, VICE a invité trois personnes est-asiatiques. Fei Lauw (journaliste freelance et communications officer), Liyo Gong (monteuse vidéo, DJ et co-fondatrice de HE4RTBROKEN) et Benoît Do Quang (réalisateur, photographe et musicien) mettent des mots sur des concepts et expliquent pourquoi il faudrait commencer à faire plus de bruit.

