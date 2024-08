Dix questions que vous avez toujours voulu poser à un médium

L’article original a été publié sur VICE Portugal.



Eva Mendonça est une médium qui dit voir des personnes décédées. Elle a découvert qu’elle avait ce don alors qu’elle travaillait comme liseuse de cartes de tarot, après quoi elle est allée étudier le spiritisme au Arthur Findlay College à Essex, au Royaume-Uni.

Personnellement, j’ai toujours été sceptique par rapport à tout ce qui touche au spiritisme : je demande à voir des preuves concrètes avant de croire à quoi que ce soit. Cependant, je suis sceptique, mais aussi extrêmement curieuse. Donc, quand une amie m’a parlé d’Eva, j’ai sauté sur l’occasion de lui demander de me parler des célébrités mortes avec qui elle a communiqué, de quoi a l’air le monde des esprits et s’il est sain de savoir ce que l’avenir nous réserve.

VICE : Qu’est-ce que ça veut dire, être médium, exactement?

Un médium a la capacité de se connecter consciemment à la dimension des esprits. On est le pont entre les humains et le monde des esprits.

Est-ce que vous voyez des personnes mortes et est-ce que vous leur parlez?

Oui. Mais je les sens, surtout, c’est psychique. Ils me donnent de l’information et me parlent, mais ce n’est pas vocal. C’est comme si je les connaissais depuis toujours, même si je ne les ai jamais rencontrées de leur vivant. C’est ce qu’on appelle, dans notre domaine, « la connaissance intérieure ».

Comment avez-vous découvert votre don?

Je travaillais comme liseuse de cartes de tarot et, au milieu d’une séance avec une cliente habituelle, j’ai entendu une voix en moi qui me disait de m’arrêter et de me concentrer. En levant les yeux, j’ai remarqué une femme assise près de moi, vêtue de noir, avec un bébé dans les bras. Instinctivement, j’ai su que c’était la mère de la cliente avec qui j’étais. Je me suis demandé comment il était possible de recevoir autant d’information sur cette femme et comment elle pouvait me la communiquer sans utiliser l’un des cinq sens.

C’est là que je me suis rendu compte que j’avais la capacité de sentir les autres dimensions. Ensuite, j’ai étudié ce domaine en profondeur : j’ai même déménagé en Angleterre pour étudier au Arthur Findlay College of Spiritualism. Au début, ç’a été un choc pour moi, mais aujourd’hui je sais que l’intuition est une partie beaucoup plus naturelle de la condition humaine que les gens le pensent.

Êtes-vous déjà tombée amoureuse d’un esprit?

Non, Dieu merci! Mais je sais que ça peut arriver, et j’espère réellement que ça ne m’arrivera pas. Ce doit être une situation très délicate. Cependant, la femme dont j’ai parlé, celle qui m’a aidé à découvrir que je pouvais être médium, est revenue me visiter quelques années plus tard, quand j’étudiais en Angleterre. Elle m’a dit qu’elle avait toujours été avec moi et que je pouvais compter sur elle. Je pense qu’elle m’aime bien parce que je suis la personne que sa fille est venue voir pour que je lui lise les cartes de tarot. Je l’aime beaucoup aussi, même si je ne l’ai jamais vue de son vivant.

Avez-vous déjà parlé à une célébrité décédée?

Ma seule expérience avec une célébrité dans l’autre dimension a eu lieu quand j’étudiais au Arthur Findlay College. On apprenait la technique pour laisser un esprit utiliser son corps comme véhicule et lui servir d’intermédiaire pour qu’il puisse communiquer, et je suis arrivée à le faire. Une fois que l’esprit était en moi, mon propre esprit s’est détaché de mon corps. J’ai juste eu le temps d’entendre une première phrase : « Il y a une force dans l’électromagnétisme que les humains appellent l’amour. » Quand l’esprit a quitté mon corps, mon professeur m’a dit que c’était l’esprit d’Albert Einstein et qu’il avait utilisé mon corps pour communiquer pendant de sept à dix minutes ininterrompues.

Si je consulte plusieurs médiums, est-ce qu’ils vont voir la même chose en moi?

Non, il est possible qu’ils voient tous le même portrait d’ensemble, mais chaque médium représente un canal distinct. Chacun a ses propres façons de communiquer et de recevoir de l’information.

Est-ce que vous pouvez ressentir des choses chez des gens simplement en les croisant?

Oui, les intuitions peuvent survenir à tout moment, mais j’essaie de les repousser. J’essaie d’avoir une vie normale, autant que possible. Il y a des choses qui m’arrivent sans cesse et contre lesquelles je ne peux rien, comme sentir qu’une femme est enceinte avant même qu’elle le sache.

Est-ce que vous pouvez voir votre propre avenir?

J’ai parfois des intuitions qui me concernent, des pensées aléatoires que j’exprime à voix haute et qui se réalisent dans la vraie vie. Mais elles ne sont pas très claires et je ne le fais pas souvent. Parfois, je vais lire des cartes de tarot pour m’aider à prendre une décision, pour savoir par exemple si un voyage coûteux en vaut la peine. Mais, en général, je ne me sers pas de mon don pour moi-même.

Est-ce que vous pensez qu’il est toujours mieux de connaître son avenir plutôt que de découvrir les choses au fur et à mesure qu’elles se produisent?

C’est l’une des raisons pour lesquelles je n’utilise pas mon don pour moi-même. Il y a certaines choses qu’il vaut mieux ne pas savoir, comme si une relation amoureuse qui débute va durer. Si, sachant que quelque chose va se produire, on décide de prendre une nouvelle direction, on ne sera jamais sûr que la décision en valait la peine. D’un autre côté, si on a la chance de pouvoir éviter une chose regrettable, pourquoi ne pas en profiter?

Est-ce qu’il y a quoi que ce soit dans le spiritisme auquel vous ne croyez pas?

Je ne crois pas aux faux prophètes ou aux concepts rigides, parce que le monde est en constante évolution et qu’il n’y a que les mathématiques qui peuvent présenter des vérités absolues. Je ne crois pas non plus qu’il soit bien d’imposer ses croyances aux autres, surtout dans le cas des médiums. Par exemple, si je sens qu’une personne a le cancer, la seule chose que je lui dirai, c’est qu’elle devrait consulter un médecin. Il y a des médiums qui diraient directement à la personne qu’elle a le cancer, même si ce n’est pas notre travail d’établir des diagnostics.

Je ne peux pas m’empêcher de vous poser une question de plus : est-ce que vous sentez quelque chose par rapport à moi, même si on est au téléphone?

Au téléphone, ce n’est pas facile. Donnez-moi une seconde. Avez-vous un frère?

– Une sœur.

– C’est ça. Je sens une distance entre vous.

– Je vis à Barcelone et elle à Madrid.

– L’information que je reçois, c’est qu’il y a un dénominateur commun entre votre sœur et vous, comme si vous formiez un ensemble. Il y a un lien très fort qui vous unit et, malgré la distance physique, vous allez toujours avancer dans la vie main dans la main. Je sens aussi que vous êtes une personne très positive et que vous avez tendance à rendre chaque situation plus simple. Votre talon d’Achille, ce sont vos émotions : vous êtes très sensible et vous laissez vos sentiments vous dominer, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, c’est seulement plus exigeant. Maintenant, je me ferme les yeux. Je vois un train.

– Je m’en vais à Madrid dans quelques semaines et ce sera probablement en train. Et ma maison à Barcelone est en face d’une gare de trains.

– Vous voyez comment marche la clairvoyance, maintenant? Je cherche des images que vous pouvez reconnaître.

