D’où vient l’anxiété du lendemain de cuite ?

Lorsqu’on a vingt ans, on peut passer un vendredi soir à boire des shots de vodka et enchaîner le lendemain matin à la salle de sport sans en subir les conséquences. Avec le temps, ces week-ends semblent être une tâche de plus en plus herculéenne. Plus je vieillis, plus les gueules de bois empirent. Non seulement elles empirent, mais elles prennent aussi des connotations complexes, comme un bon vin. Il y a le mal de tête, les vertiges, des notes distinctes de brouillard mental et, certains jours, une anxiété palpable.

Je suis loin d’être la seule : l’anxiété liée à la gueule de bois est si courante que les anglophones l’appellent « hangxiety » (mot-valise formé de « hangover » pour gueule de bois et « anxiety » pour anxiété). Dans une étude sur les symptômes de la gueule de bois publiée en 2017 dans la revue Human Psychopharmacology : Clinical & Experimental, plus de 22 % des personnes interrogées ont déclaré que l’anxiété était un effet secondaire négatif de la gueule de bois. Mais d’où vient-elle ?

Comme l’explique Laura Veach, spécialiste en traitement des dépendances au Wake Forest Baptist Health, en Caroline du Nord, la clé réside dans la façon dont l’alcool affecte votre corps et comment celui-ci tente de réguler ces effets. Bien que la consommation d’alcool puisse vous donner de l’énergie et de l’euphorie sur le moment, Veach explique que l’alcool est techniquement « une sorte de sédatif ». « Cela déprime le système nerveux central », dit-elle, comparant le phénomène à un pendule qui oscille d’avant en arrière.

Elle explique qu’en plus de diminuer les inhibitions, l’alcool provoque une dépression dans la partie du cerveau qui régule l’inquiétude et l’anxiété. Il devient donc plus facile, par exemple, de danser sur une table ou d’embrasser un inconnu – ou toute autre chose inhabituelle que vous ne faites que lorsque vous êtes ivre.

Mais, une fois que l’alcool a quitté votre organisme et que vous entrez dans la phase de « sevrage » (ou, en d’autres termes, de gueule de bois), votre corps, dans une tentative d’atteindre l’homéostasie, libère un flux des mêmes hormones qui ont été réprimées par l’alcool. Et le pendule revient en arrière. Par conséquent, certaines personnes sont plus anxieuses que d’habitude le lendemain d’une gueule de bois. Si vous êtes déjà passé par là, vous savez ce que ça fait. L’anxiété liée à la gueule de bois peut ressembler à de la paranoïa et vous amener à passer en revue mentalement toutes les choses que vous avez faites et dites pendant que vous étiez bourré.

Pour certaines personnes, cette anxiété est si intense qu’elle peut déclencher de véritables crises de panique, en particulier chez celles qui souffrent déjà d’une forme de trouble anxieux. Parce que l’alcool abandonne le corps si soudainement, Veach dit que certaines études comparent le cycle de la gueule de bois à la prise de benzodiazépines, comme le Xanax. C’est un cycle terrible qui, en théorie, devrait nous dissuader de reboire autant, mais bien sûr, la vie est plus compliquée que ça.

La bonne nouvelle, c’est que l’anxiété liée à la gueule de bois est temporaire (comme la gueule de bois elle-même) et qu’elle s’atténue au cours de la journée, lorsque le corps recommence à réguler toutes ses substances chimiques. Mais lorsqu’elle vous assaille, Veach recommande de ne pas être obsédé par ce que vous avez fait la veille. Vous avez peut-être fait des choses vraiment stupides, mais n’oubliez pas que la réaction que vous ressentez le lendemain est amplifiée et déformée par la gueule de bois.

