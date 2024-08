Du monde extrêmement beau nous raconte ce que c’est d’être extrêmement beau

L’article original a été publié sur VICE Pays-Bas



Récemment, alors que j’étais dans un bar sur le toit d’un édifice à Lisbonne, mon visage brûlé par le soleil et les cheveux pleins de sable après une journée à la plage, j’ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que tout le monde était extraordinairement beau. Les gars et les filles étaient aussi sublimes qu’ils avaient du style, et autant de perfection semblait naturel pour tout le monde autour de moi.

Entourée de si belles personnes, qui ont toutes l’air du « après » de mon « avant », je me suis demandé ce que c’est d’être si spectaculairement beau. Est-on réellement conscient de notre beauté? En vient-on à en avoir assez de se faire complimenter? Quand on sort, combien de verres paye-t-on vraiment de sa poche?

En quête de réponses, j’ai demandé à mes amis de me suggérer les plus belles personnes qu’ils connaissent, ce qui m’a amenée à parler aux six beautés ci-dessous. Ces gars et ces filles choyés par la nature m’ont aidé à comprendre ce qu’ils vivent.

Billie*, 28 ans

Photo fournie gracieusement par Billie

VICE : Bonjour Billie. Tu es absolument ravissante.

Billie : Oui, je sais. Mais la vérité, c’est que, comme tout le monde, il y a beaucoup de parties de moi que je changerais. Et je sais que je ne devrais pas. Je devrais en être reconnaissante. C’est vrai cependant qu’il y a beaucoup d’avantages à bien paraître. Je travaille avec la clientèle et je reçois souvent d’énormes pourboires.

Est-ce que les gens te prennent moins au sérieux parce qu’ils ne s’attendent pas à ce que tu sois brillante?

Tout à fait. Quand des hommes viennent me parler, ils me disent la plupart du temps à quel point je suis belle plutôt que de me demander ce qui m’intéresse. C’est toujours pareil : si tu es belle, on ne te juge que d’après ton apparence. Les gens oublient que tu as une personnalité à l’intérieur.

Emil, 32 ans

Photo fournie gracieusement par Emil

VICE : Est-ce que tu penses que la vie est plus facile si on est extrêmement beau?

Emil : Oui, des études ont prouvé que les belles personnes sont plus aimées. Mais, d’un autre côté, les gens présument souvent que je suis arrogant. Ils me disent que je les laisse perplexes parce que je suis timide, ils pensent qu’en raison de mon apparence, je devrais être plus confiant.

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te rendre compte que les gens sont nerveux autour de toi en raison de ton apparence?

J’ai déjà eu une collègue qui échappait des choses, des assiettes, des tasses, des crayons, chaque fois qu’elle était près de moi.

Quand t’es-tu rendu compte que tu es beau?

Ma mère m’a toujours dit que j’étais beau, mais toutes les mères le disent à leur fils, alors je ne prenais pas ça très au sérieux. C’est après une année entière de travail comme mannequin que j’ai commencé à le croire. Mais je n’y pense pas vraiment. Pour moi, c’est normal de voir des filles dans la rue me sourire. Peut-être que ce n’est pas normal du tout, je n’ai aucun moyen de le savoir.

Nina, 23

Photo fournie gracieusement par Nina

VICE : Est-ce que tu penses que les très belles personnes sont généralement plus heureuses?

Nina : Bien, avoir une belle apparence peut être très utile. Je n’ai jamais passé d’entrevue d’embauche officielle. D’habitude, après une brève conversation informelle, on m’offre l’emploi. Je me rends aussi compte que c’est plus facile pour moi de me sortir du trouble que les autres. Quand je ne suis pas sage dans un bar, par exemple en montant debout sur le bar ou en me versant moi-même une bière pression, on ne me met jamais à la porte. Et les gens sont toujours gentils avec moi, je n’ai pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour avoir des amis.

Dirais-tu que tu es donc très confiante?

Non, pas vraiment. Je sais que je suis sexy, mais ce n’est pas comme si je passais la journée à me regarder dans le miroir. Certains jours, surtout si j’ai mal dormi, je me trouve moche.

Voyons, le reste du monde tuerait pour être comme toi dans tes mauvais jours.

Je ne pense pas que je suis d’une si grande beauté. Avant, je travaillais comme mannequin et ça me rendait mal à l’aise parce que l’industrie est tellement superficielle. Être belle n’a pas que des avantages. Les gens sont souvent intimidés par toi ou ils pensent que tu es arrogante.

Peter, 37 ans

Photo : Nina Flore Hernandez

As-tu peur de moins bien paraître en vieillissant?

Peter : Oui, certainement. J’étais danseur professionnel, alors mon apparence a joué un grand rôle dans ma carrière. Quand on est jeune et beau, tout semble possible. En vieillissant, ça change sans aucun doute.

As-tu déjà profité de ton physique?

Bien, je sais être charmant si je veux obtenir quelque chose. Il y a longtemps, par exemple, un de mes amis a été sélectionné pour le prix de l’homme de l’année du magazine GQ aux Pays-Bas. Il n’a pas gagné, mais, pour ne pas repartir trop déçus, lui et moi, on a utilisé notre charme pour convaincre la fille responsable des sacs-cadeaux de nous en donner une dizaine.

Est-ce qu’il y a tout le temps des filles qui te proposent des sorties?

Oui, assez souvent. Mais je pense que c’est aussi parce que je suis un danseur. Les gens viennent me voir comme s’ils me connaissaient parce qu’ils m’ont vu une fois sur scène. C’est parfois étrange.

Luca, 21 ans

Photo : Isabella Rosa

VICE : Est-ce que c’est fantastique d’être aussi belle?

Luca : Ce n’est pas toujours drôle. Souvent, les gens me fixent, ce qui me rend extrêmement mal à l’aise. Et ils aiment présumer que je suis vraiment stupide.

Est-ce que des gens que tu ne connais pas viennent te voir juste pour te faire un compliment?

Ouais, ça arrive. Je reçois souvent des compliments pour mes taches de rousseur ou mes cheveux, ce qui fait vraiment plaisir, mais ça devient lassant. Ce serait bien si des fois les gens me posaient des questions sur mon travail ou ce qui m’intéresse.

Est-ce que tu peux ramener n’importe gars qui te plaît à la maison?

Je n’ai pas à me plaindre. Parfois, j’ai juste envie de sexe, comme tout le monde. Mais à la longue, les aventures sans lendemain, ça ne rime à rien. Et quand des gars qui ne me plaisent pas m’abordent, je dois refuser leurs avances. Ce n’est pas agréable.

Si j’étais extrêmement belle, je pense que ce que je préférerais, ce sont tous les trucs gratuits, les choses que donnent les agences de marketing parce qu’elles veulent que leur produit soit vu sur toi.

C’est vrai que c’est un bon avantage. J’ai des vêtements gratuits et d’autres produits, que je montre ensuite sur Instagram.

Dyllan, 21

Photo : Darnell Rosary

VICE : Trouves-tu que la vie est plus facile si on est beau?

Dyllan : Pas vraiment, non. Et je n’ai pas peur de vieillir parce que la peau des Noirs ne se ride pas, n’est-ce pas? À part la coupe de cheveux de temps en temps, je ne passe pas beaucoup de temps à prendre soin de mon apparence, et ça ne va pas changer de sitôt, je pense.

Est-ce qu’on s’intéresse moins à ta personnalité à cause de ton joli visage?

Oui, et ça me dérange un peu. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que je suis intelligent. Ils sont surpris quand je leur dis que je suis très bon dans mes études.

*Le nom a été changé pour protéger l’anonymat de la personne citée.