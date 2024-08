Du plaisir étrange de manger une orange sous la douche

Je voulais me laisser emporter par le flot, sentir l’eau chaude couler sur mon corps, et le fruit dans le creux de ma main. J’étais entré dans cette douche avec une mission : me joindre à cette communauté rencontrée sur Internet, petite mais enthousiaste, de mangeurs d’oranges sous la douche.

Mes doigts commencèrent à pénétrer l’épiderme docile à l’aspect grêlé, et j’arrachais les premiers bouts de peau que je laissais tomber à mes pieds. L’odeur d’agrume se mêlait à la vapeur pendant que mes dents déchiraient le premier morceau de chair du fruit, le jus acide et sucré coulait dans ma bouche et sur mes mains pour disparaître dans le courant venu d’en haut. Alors que le dernier quartier avait disparu entre mes lèvres, les preuves du méfait jonchaient le sol autour de moi, dans un fond d’eau sale qui tardait à s’évacuer – et, je le confesse, c’était magnifique. À partir de cet instant, j’étais conquis, converti, enrôlé, un membre de plus des légions de fans qui avaient déjà découvert cette étrange et délicieuse combinaison d’éléments.

Videos by VICE

LIRE AUSSI : On a fêté la récolte des agrumes au milieu des hommes-chèvres

L’origine du mouvement des oranges sous la douche remonte jusqu’à un thread Reddit posté il y a environ un an, qui demandait : « Qu’est-ce qui est non conventionnel et que tout le monde devrait essayer ? » On pouvait y lire le post d’un utilisateur, PHOTON_BANDIT – qui a supprimé son compte depuis – qui rapportait un moment d’épiphanie qui a changé sa vie. Un jour, un animateur de camp de vacances avait raconté les vertus de cette pratique, manger une orange sous la douche, qu’il qualifiait d’« expérience charnelle la plus libératrice et génératrice de bien-être au monde ».

« Penses-y », avait dit l’animateur, « Tu déchires une orange toute fraîche à mains nues, tu laisses le jus couler sur ton corps. Sans te soucier de savoir si tu vas être poisseux ou quoi. Tu l’ouvres en deux et tu y plonges tes dents avec la férocité d’un cannibale qui n’aurait pas mangé depuis plusieurs jours. Oui, c’est le truc le plus charnel, féroce et libérateur qu’un homme puisse faire ».

Image via Reddit

Bien que ce soit un peu chelou de raconter ça à un jeune campeur, PHOTON_BANDIT et une foule d’autres lecteurs de Reddit ont été convaincus par cette manière de manger des oranges. Le ShowerOrange subreddit était né.

Plus de 8 000 Redditeurs se sont rendus sur cette page pour poster le récit de leur propre expérience de dévoration d’orange sous la douche, mettre en ligne des photos de peaux d’orange gisant sur le sol, à côté de doigts de pied. En s’adonnant à cet acte unique avec soi-même, les mangeurs d’oranges sous la douche s’activent sur Internet afin d’encourager d’autres personnes à pratiquer cet acte euphorique qui consiste à dévorer un fruit sans s’inquiéter des conséquences désastreuses que cela pourrait avoir en matière de propreté.

Si certains peuvent voir dans le fait de peler ce fruit succulent et juteux une espèce d’acte sexuel, le groupe ShowerOrange vient d’un royaume de chasteté et il a instauré une charte expliquant ce que l’on peut voir sur ces photos pleines d’agrumes.



La première règle du groupe est « Pas de nus », avec la précision suivante : « tout sauf les parties génitales » est autorisé sur les photos d’oranges sous la douche. Y compris « les pieds, les jambes, les bras, le ventre et le reste ». L’auteur des règles a également un problème avec le pamplemousse qu’il qualifie d’agrume inacceptable, et sans doute aussi plus difficile à manier dans la douche. Toutefois, les mandarines, satsumas, oranges sanguines et autres clémentines sont toutes des alternatives considérées comme acceptables.

Image via Reddit

La troisième règle est peut-être la plus importante. Elle dit « Soyez gentil… Commentez ce que postent les autres et encouragez-les à être les meilleurs dans leur pratique avec l’orange sous la douche. » Cette notion de bonté et de sympathie est entretenue lorsque les utilisateurs s’épanchent sur leur première expérience avec une orange sous la douche dans des posts aux titres aussi révélateurs qu’« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie » et « Ma première fois. Ça valait le coup, me voilà accompli. »

LIRE AUSSI : Fou de rage, il tue son collègue qui le poursuivait avec un citron

Un utilisateur de Reddit, BourgeoisieScum a posté une photo sur laquelle la peau de l’orange qu’il avait épluchée avait une forme de cœur, et dessous, il a écrit « Bonne Saint Valentin à tous les gens de r/showerorange ». Un autre, worthij3, attribuait à cette pratique le pouvoir de racheter toutes les mauvaises actions de l’année en écrivant « 2017 s’améliore ! » en légende de l’une de ses photos.

Parce que, ouais, dans ce monde où règne le chaos, chaque personne mérite de pouvoir prendre soin d’elle-même et de se faire du bien comme elle l’entend, avec un verre de vin, un long footing, ou un bain de vapeur aux agrumes sous un courant d’eau purifiant qui viendra nettoyer tout cet horrible jus qui colle partout.

Et les fans de pamplemousse ? Ils devront bien trouver autre chose.