Écoutez « Ye », le nouvel album de Kanye West

Kanye West a enfin sorti son très attendu nouvel album Ye, le premier depuis The Life of Pablo, paru en 2016. L’album est sorti à minuit, vendredi, après avoir été annoncé par Kanye dans une série de tweets en avril. L’album de 7 chansons a été diffusé pour la première fois hier soir, lors d’un livestream de la soirée de lancement tenue à Jackson Hole, au Wyoming, où Kanye et ses collaborateurs l’ont enregistré.

La promotion de l’album a été longue et parsemée d’embûches pour Kanye, qui s’est mis dans l’embarras plusieurs fois avec ses propos. Beaucoup de ses amis et proches collaborateurs ont pris leurs distances, notamment dans la foulée de l’annonce de son soutien pour le président Donald Trump.

Kanye avait annoncé sur Twitter qu’il comptait utiliser une photo du chirurgien de sa défunte mère comme couverture d’album. Finalement, la couverture sera plutôt une photo que le rappeur de Chicago a prise hier soir, avec son iPhone, sur la route vers la soirée de lancement de son album.

Ye est une espèce de synthèse de l’œuvre de Kanye West. On y trouve des chansons qui rappellent aussi bien l’époque de Late Registration que Life of Pablo. Les percussions de 808, qui sont devenues la signature du rappeur-producteur, prennent une place importante sur l’album, qui contient moins de samples que son effort précédent. Les paroles, quant à elles, font tantôt rire, tantôt réfléchir et même, à certains endroits, grimacer, surtout lorsqu’il est question d’enjeux de société comme le mouvement #MeToo, ou lorsqu’il revient sur certains des propos choquants qu’il a tenus au cours des derniers mois. Ghost Town, l’avant-dernière chanson de l’album, est probablement celle qui renvoie le plus à My Beautiful Dark Twisted Fantasy, l’album le plus acclamé de Kanye West, avec son refrain accrocheur qui pourrait très bien avoir été emprunté à n’importe quel groupe emo de la première vague.

Au final, le fan moyen de Kanye West sera content d’y retrouver le rappeur en pleine forme et toujours au sommet de son art.

Ye est le 8e album de Kanye West. On y trouve des collaborations avec Ty Dolla $ign, Valee, PARTYNEXTDOOR, Kid Cudi, 070 Shake, Jeremih, Charlie Wilson, John Legend, Dej Loaf et Nicki Minaj et Tame Impala.

