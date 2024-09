Edinson Cavani salue tout ceux qui lui ont chié dans les bottes

On entend encore les mauvaises langues et autres théologiens du football dire qu’Edinson Cavani n’a pas sa place au PSG et qu’il n’est pas l’homme de la situation pour succéder à Zlatan Ibrahimovic. Trop maladroit, trop imprécis devant le but, trop limité techniquement.

Et force est de constater que l’attaquant uruguayen du PSG a fermé toutes les grandes gueules avec ses 49 buts, sur l’ensemble de la saison, dont 35 en Ligue 1. Lundi soir lors de la cérémonie des trophées UNFP Edinson Cavani a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Il devance au classement le Monégasque Bernardo Silva et le Lyonnais Alexandre Lacazette.

Videos by VICE

Certes, Edinson Cavani n’est pas le plus doué des footballeurs de Ligue 1, mais il est sans doute le plus décisif et celui qui marque le plus de buts. Et c’est ce qui compte à la fin d’une saison. Il nous a définitivement fait oublier Zlatan, qu’on ne regrette pas tant Cavani fournit plus d’efforts pour le collectif que le géant suédois. Un dévouement total pour son équipe, des appels de balle incessants et tranchants, un travail titanesque pour harceler les défenses adverses et gêner les premières relances.

On n’est pas particulièrement fans du PSG, mais on a trouvé que le traitement réservé à Cavani la saison dernière était injuste concernant un joueur n’évoluant pas à son poste et étant obligé de combler la fainéantise d’Ibra qui doit sûrement penser qu’il ne mérite pas de s’abaisser à d’obscures tâches défensives qui ne flatteront jamais assez son égo.

Depuis son départ, l’Uruguayen empile les buts, même lorsqu’il ne joue pas à son poste et même lorsqu’il se met la gueule par terre pour presser, gêner, harceler son adversaire. Peu importent la dégaine et le style.

Une fois le trophée remis, il ne fallait pas s’attendre à une réaction égocentrique. “Edi” n’a pas mis en avant ses stats perso et pense avant tout collectif : « Je ne pense pas à ça. Je pense à gagner ensemble, pour l’équipe. Pour moi, c’est la chose la plus importante, qui reste dans l’histoire ».

Rien de plus normal quand on pratique un sport collectif.