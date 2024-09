YOLOCAUST photoshoppe des touristes débiles au milieu des camps de concentration

Cet article contient des images choquantes.

Le mémorial de l’Holocauste à Berlin est très beau et remplit parfaitement sa fonction de mémorial. Par contre, les 2711 blocs de béton imaginés par l’architecte Peter Eisenman sont très photogéniques, et ça, c’est un problème. En effet, les selfies et les plankings y fleurissent et si cela ne manquera pas de faire pleuvoir une pluie de likes sur les comptes Instagram de gros débiles, on peut tout de même se poser la question du bon goût d’une telle opération. Comme nous ne sommes pas les seuls à penser ça, Shahak Shapira a imaginé le projet Yolocaust. Alors, oui, déjà, le nom du projet aurait pu se suffire à lui-même. Mais le contenu n’est pas mal non plus.

Videos by VICE

Il s’agit d’une série de photos prises par des touristes et que l’artiste germano-israelien a récupéré sur Facebook, Instagram et même Grindr. Mis en abîme, les débilos des photos sont alors transportés sur des clichés des camps de concentration. Un passage en noir et blanc qui, pour Shapira, pose une simple question : « Comment voulez-vous vous comporter dans un lieu qui symbolise la mort de six millions de personnes ? » Merci pour cette baffe bien méritée. Si jamais vous vous trouvez en photo sur le site de Yolocaust, vous pouvez demander à être supprimé du projet en envoyant un mail à undouche.me@yolocaust.de. Sinon vous pouvez assumer d’être une tanche.

Edit : Suite à un flot de critiques, Shahak Shapira a retiré les images de son site, précisant que toutes les personnes sur les photos qu’il avait choisies lui avait demandé de retirer leurs photos, expliquant avoir compris le message.

Tout ce qu’il faut savoir sur Yolocaust de Shahak Shapira est sur le site du projet.