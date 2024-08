Eminem ouvre un restau en hommage à ses « Mom’s Spaghetti »

Les mots « Mom’s spaghetti » sont gravés dans l’inconscient collectif de toute une génération, non pas à cause des spaghettis que nous préparaient nos mamans – bon, peut-être aussi – mais surtout à cause d’une référence balancée par le rappeur Eminem au sujet de son propre vomi.

Ces lyrics immortels : « His palms are sweaty / knees weak, arms are heavy / there’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti » [ ndlr, il a les mains moites / les genoux en mousse / les bras lourds / Y a déjà du vomi sur son pull, les spaghettis de sa mère] sont lancés au début du morceau « Lose Yourself», le plus gros single extrait de la bande originale de son film 8 Mile, sorti en 2002. Et c’est sans doute ce petit bout du film qui survivra le plus longtemps puisqu’il a même donné lieu à tout un tas de memes. Aujourd’hui, c’est un restaurant éphémère de Détroit qui rend hommage à cette délicieuse image.

D’après le Detroit News, la « Mom’s spaghetti » a donné son premier service à The Shelter, la salle de concert en-dessous du St. Andrew’s Hall à Détroit, aux États-Unis. Pendant le week-end d’ouvertur, Jimmy « B-Rabbit » Smith a.k.a. Eminem, est venu rendre visite en personne aux clients du restaurant pour signer quelques autographes et faire la promotion de Revival, son nouvel album.

Detroit! Come vomit up some spaghetti with me this weekend at our official #Revival pop up. Exclusive merch, spaghetti and more pic.twitter.com/rL0GHhrh9u — Marshall Mathers (@Eminem) December 14, 2017

TWEET : « Detroit ! Viens vomir quelques spaghettis avec moi ce week-end lors de l’événement #Revival. Des sapes exclusives, des spaghettis et bien d’autres trucs »

Les fans ont pu savourer les fameux « Mom’s spaghetti », même si ce n’était pas vraiment maman qui les cuisinait, mais des jeunes employés qui servaient des pâtes et du pain à l’ail à emporter pour 5 dollars (8 dollars pour la version avec des boulettes de viande) ou des sandwichs aux spaghettis pour 5 dollars. Sur place, on pouvait aussi acheter des pulls, des bonnets et des vestes à l’effigie du restaurant ou du prochain album du rappeur. Le disque était également en écoute.

TWEET : « Suis allé faire un tour au @standrewshall The Shelter pour vomir les Mom’s Spaghetti de Eminem – un événement sur 3 jours pour la sortie de son nouveau CD « Revival ». Les spaghettis étaient classiques et j’ai adoré les boulettes. Et j’avais jamais mangé de sandwich aux spaghettis. L’attente était de seulement une heure, et les gens, la sécurité et les serveurs étaient vraiment sympas. Swippez pour voir quelques photos et des vidéos courtes. C’était super. »

Union Joints, la société qui s’occupait des repas pour Mom’s Spaghetti, aurait préparé « 45 kilos de pâtes au cours des trois premières heures de l’événement », ce qui prouve qu’il y a encore un véritable appétit pour ce mets délicat si caractéristique de la pop culture, et ce, même si les paroles du Slim Shady parlent de… gerbe.

TWEET : « Une grosse dédicace à @eminem qui est venu signer quelques autographes pour ses fans au restaurant aujourd’hui ! On sera là tout le week-end alors venez faire un tour et fêter la sortie de #Revival »

« Qu’y a-t-il de mieux qu’un plat de spaghettis par une froide journée à Détroit ? Et les gens adorent », déclarait Curt Catallo, de Union Joints, au Detroit News. « The Shelter n’a jamais senti aussi bon. » Certaines personnes ont attendu plus d’une heure pour goûter aux fameux plat.

Fort heureusement, personne n’a vomi sous l’effet de la pression car personne n’a dû se mesurer aux freestyles de B-Rabbit. Et deuxième bonne nouvelle, si vous avez raté cet événement, il y a tout un tas de mamans dans votre quartier qui pourraient ouvrir un Mom’s Spaghetti !