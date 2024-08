En 1999, Tom Hardy a sorti une mixtape rap et elle est…plutôt pas mal, en fait

La carrière de Tom Hardy est tellement impeccable qu’on se demande s’il n’a pas engagé une team pour veiller à son image 24/24. Je veux dire, le mec était carrément en train de sauver des chiots il y a encore quelques jours. Pas la moindre tache dans son passé non plus, sa seule petite part d’ombre étant un vague passé de rappeur dans les années 90. Dans une interview pour la BBC en 2011, Hardy avait déclaré qu’il « n’était pas très bon rappeur » mais qu’il avait enregistré « énormément » de morceaux. Morceaux que personne n’avait pu écouter… jusqu’à aujourd’hui.

Une mixtape créditée « Tommy No 1 & Eddie Too Tall » a en effet fait surface sur Bandcamp courant janvier et a été postée sur Reddit par un compte appartenant selon toute vraisemblance au réalisateur et scénariste anglais Edward Tracy (le Eddie Too Tall en question). La mixtape, intitulée Falling on Your Arse in 1999, contient une série de morceaux de hip-hop lo-fi produits par Tracy, sur lesquels Tom Hardy rappe. Et il faut reconnaître que les titres sont… plutôt pas mal. Les beats sont certifiés 100 % backpacker/90’s, tout en samples jazzy et dialogues de films (principalement Le Parrain). Et au-delà de l’expérience que représente le fait d’entendre une version rap de la voix de Bane et Mad Max, force est de reconnaître que le flow de Tommy No 1 est franchement plus que correct. Constatez-donc par vous-même :