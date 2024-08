En Chine, un café teint des chiens pour qu’ils ressemblent à des pandas

Les cafés à animaux sont de plus en plus populaires et on comprend pourquoi. Le concept est marrant et permet de prendre le thé en caressant des petites boules de poils. C’est une alternative parfaite pour les gens qui ne peuvent pas avoir d’animaux de compagnie. Seulement un animal n’est pas un jouet et il faut s’en occuper de manière responsable. En Chine, un café l’a appris à ses dépens.

Le Cute Pet Games Cafe situé à Chengdu, dans la province du Sichuan, s’est amusé à peindre ses six chows-chows en noir et blanc pour qu’ils ressemblent à des pandas, rapporte The Guardian. Ces animaux sont très populaires à Chengdu, qui abrite une grande partie de la population de pandas du pays.

Mais le café s’est pris un tollé après qu’une vidéo des chiens soit devenue virale. On y voit notamment le propriétaire, un certain Monsieur Huang, proposer à des clients des services de teinture pour animaux de compagnie pour la modique somme de 1 500 yuans (190 euros). Une vidéo publiée par le Global Times sur Twitter montre les chiens en action.

Huang a expliqué à Honxing News qu’il traitait bien ses animaux et que la teinture, importée du Japon, était sans risque pour eux. Ce n’est pas l’avis d’un vétérinaire qui, interrogé par le média, a affirmé que la teinture est nocive et peut endommager la fourrure et la peau des chiens.

Les utilisateurs de Twitter ont également critiqué le café. « Violer les droits des animaux à des fins personnelles, c’est une chose qui ne peut être pardonnée », estime @CameronRamirezz.

« Boycottez ce commerce jusqu’à ce qu’ils arrêtent ces conneries, les chiens ont la peau très sensible », écrit pour sa part @PatsPat.

Et d’autres utilisateurs en ont tout simplement marre de voir des animaux se faire teindre pour amuser la galerie, comme @NelsonNSCtweet : « ARRÊTEZ DE TEINDRE LES ANIMAUX !! »

