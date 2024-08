En Iran, le spectacle macabre des exécutions publiques

Ebrahim Noroozi a fait carrière en braquant son appareil photo sur des situations que beaucoup préfèrent ignorer. Depuis ses débuts en 2004, Noroozi a connu un succès spectaculaire. Il a remporté de nombreux prix, dont trois World Press Photo, a exposé lors d’événements prestigieux tels que Paris Photo et ses clichés ont été publiés, entre autres, dans le Time Magazine et le New York Times.

Opérant principalement en marge de la société iranienne, Noroozi explore les histoires humaines et environnementales avec beaucoup de tact, sublimant la beauté innée de tous ses sujets, indépendamment de la crasse ou du grotesque. Il le fait dans un pays que peu d’Occidentaux tentent même de comprendre : un pays incroyablement vaste et varié, souvent caractérisé par des stéréotypes grossiers. C’est un pays où l’histoire ancienne est ancrée dans la vie contemporaine ; un endroit où les souvenirs de guerre et de traumatismes persistent dans la psyché publique, menaçant toujours de revenir à chaque claquement de sabre du Grand Satan [Les États-Unis dans la rhétorique iranienne, ndlr].

« Ils étaient tellement excités qu’ils entraient dans un état de transe. Ils n’étaient plus dans ce monde, ils étaient ailleurs »

Pour VICE, Noroozi a accepté de revenir sur quelques-unes des séries de photos les plus émouvantes de sa carrière. Des clichés qui illustrent divers aspects d’une société et d’un pays qui demeurent un grand mystère pour de nombreux Occidentaux. La première de ces séries, Death Observers, suit de près les exécutions publiques en Iran et montre comment la foule témoigne de la démonstration de « justice » prononcée pour des crimes odieux.

Le public que nous voyons sur ces images regarde la pendaison de deux hommes, l’un reconnu coupable du viol de quatre femmes, l’autre reconnu coupable pour trafic de près de trois tonnes de drogue. Noroozi, en tournant son appareil vers les spectateurs plutôt que sur les condamnés, montre l’expérience humaine dans son aspect le plus instinctif, tout en capturant la manière dont ce phénomène séculaire se confond avec la technologie moderne et le nouvel ensemble d’impulsions qui l’accompagne. Noroozi nous a parlé de ses photos et de son processus de travail.

Pour cette série, j’ai photographié différentes foules de différentes tailles, à différents endroits. Parfois, c’était facile. Parfois, c’était difficile. Parfois, on me demandait de partir. Tout le monde sait que les exécutions publiques font partie de la loi ici, je n’avais donc pas besoin de les photographier. Mais l’ampleur de la foule m’a intéressé. Certaines exécutions ont rassemblé environ 400 personnes, d’autres près de 1 000 et d’autres encore plus. Beaucoup d’hommes et de femmes de différentes classes et de différents âges se rassemblent tôt le matin dans des quartiers résidentiels pour assister à ces mises à mort.

Parfois, la foule était si concentrée que je pouvais prendre des photos sans que personne ne le remarque. Beaucoup de gens n’avaient absolument aucun problème avec le fait que je sois là. Je pense qu’ils étaient complètement absorbés par le choc. Ils étaient tellement excités – pas dans un sens positif, mais dans un sens littéral – qu’ils entraient dans un état de transe. Ils n’étaient plus dans ce monde, ils étaient ailleurs. Parfois, des gens s’évanouissaient et étaient évacués. D’autres fois, des gens sortaient leur téléphone et filmaient le spectacle. Je pense que lorsque les gens voient des choses qu’ils ne considèrent pas comme normales, ils commencent à filmer ou photographier.

Je voulais exposer ces images dans l’espoir que ces événements arrivent moins souvent. Ce fut une expérience très pénible et douloureuse à laquelle assister. Être témoin de la mort d’un être vivant est toujours un événement terrible, surtout si c’est un être humain. Même si cela se produit depuis des siècles, c’est un événement tellement anormal et inhabituel à regarder que cela vous touche en plein cœur. Cela vous consume.

