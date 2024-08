En photos : La Floride après le passage d’Irma

Même les Floridiens, ces habitués des ouragans, ont eu peur d’Irma. Lors de son passage en Floride, le cyclone a causé la mort de deux personnes et en a déplacé des milliers. Et, pendant qu’une version affaiblie de la tempête continue d’arroser le nord de la Floride, les habitants, plus au sud, commencent à s’aventurer à l’extérieur pour constater les dégâts – malgré les lignes électriques à terre, les rues impossibles à traverser, les ponts fermés, et des quartiers entiers inondés.

Anxieux, les résidents de l’archipel des Keys attendent de savoir si leurs logements et bateaux – qui font aussi office d’habitations pour beaucoup – sont toujours là où ils les ont laissés. Même à Miami – qui a évité le pire grâce à un changement de dernière minute de la trajectoire d’Irma – les bateaux et voitures attendent, retournés sur les pavés ; les toits sont couchés à côté des maisons et écoles qu’ils abritaient ; et les morceaux des carcasses métalliques de grues soi-disant paracycloniques se balancent à des dizaines de mètres au-dessus des voies publiques. Plus de 6 millions d’habitants n’ont pas de courant, et aucune date n’a été fixée pour la réparation.

Videos by VICE

Voilà comment la Floride a réagi, avant et après Irma :

Les habitants attendent pendant des heures dans les embouteillages pour échapper à Irma. Ils s’éparpillent dans toutes les directions, en commençant par le nord et l’ouest. Certains ont ensuite fait demi-tour et sont repartis vers l’est quand la trajectoire d’Irma a évolué.

Embouteillages sur l’Interstate 75, vendredi 8 septembre 2017, à Forest Park, au sud d’Atlanta. Une évacuation massive a congestionné les autoroutes principales de Floride. Ils ouvrent donc des bandes d’arrêt d’urgence entre Wildwood, où l’autoroute de Floride se termine, à la frontière avec la Géorgie. (AP Photo/Mike Stewart)

Il y a une pénurie d’essence dans tout l’État et les pompes sont vides. Environ 350 000 habitants ont téléchargé l’application GasBuddy, en prévision de l’arrivée d’Irma, selon le Wall Street Journal.



Une pompe à essence recouverte de plastique, car la station-service n’a plus d’essence, jeudi 7 septembre 2017, à Miami. Les officiels de Floride du Sud ont renforcé les ordres d’évacuation alors que l’ouragan Irma s’approche, demandant à plus d’un demi-million de personnes de s’abriter loin des côtes. (AP Photo/Alan Diaz)

Pour ceux qui n’ont pas pu partir, qui voulaient rester près de chez eux, ou qui n’ont juste pas pris Irma sérieusement avant qu’il ne soit trop tard, des abris ont été ouverts en dernier ressort. Plus de 585 abris ont ouvert leurs portes en Floride, et beaucoup été remplis. Quand la tempête s’est dispersée, ils abritaient environ 200 000 personnes.



Annette Davis embrasse son fil Darius, 3 ans, dans un abri à Miami, après avoir été évacuée de son logement à Florida City, en prévision de l’ouragan Irma, samedi 9 septembre 2017. (AP Photo/David Goldman)

Les arbres remuent comme des tiges de plastique et s’écrasent sur les pavés alors que les rafales atteignent 250 km/h près de l’œil de l’ouragan.



Des palmiers plantés récemment sont étendus sur une route après le passage de l’ouragan Irma, dimanche 10 septembre 2017, à Miami Beach en Floride. (AP Photo/Wilfredo Lee)

En plus des rafales potentiellement mortelles, l’ouragan Irma a déclenché une énorme tempête, et certains endroits ont fait face à des murs d’eau de plus de deux mètres de haut. Ici, les gens marchent sur le sable de Tampa Bay ; le fond de cette baie se trouve normalement à plus d’un mètre de profondeur. Irma, aidée par la marée basse, a aspiré l’eau.



Les gens marchent où il y a normalement plus d’un mètre d’eau à Old Tampa Bay, dimanche 10 septembre 2017, à Tampa, Floride. L’ouragan Irma, et une marée très basse ont repoussé l’eau à des centaines de mètres. (AP Photo/Chris O’Meara)

Lorsqu’Irma s’est écrasée dans l’archipel des Keys en Floride, l’ouragan était classé dans la catégorie 4, et recouvrait le ciel d’un voile blanc s’étendant de l’ouest de la côte à Naples, en Floride.



L’œil de l’ouragan Irma traverse Naples, en Floride, dimanche 10 septembre 2017. (AP Photo/David Goldman)

Key Largo après Irma.

Une personne traverse les rues inondées d’un parc de caravanes après le passage de l’ouragan Irma, lundi 11 septembre 2017, à Key Largo, Floride. (AP Photo/Wilfredo Lee)

Un couple évalue les dégâts à Bonita Springs, en Floride.

Kelly McClenthen rentre chez elle pour constater les dégâts causés par l’inondation, avec son petit ami Daniel Harrison, après l’ouragan Irman à Bonita Springs, Floride, lundi 11 septembre 2017. (AP Photo/Gerald Herbert)

Un homme observe les dégâts dans un quartier de Marco Island, au nord-ouest des Keys.

Un toit est étendu sur la pelouse d’une maison alors que Rick Freedman constate l’état de la maison de son voisin après le passage de l’ouragan Irma à Marco Island, Florida, lundi 11 septembre 2017. (AP Photo/David Goldman)

Anxieuses, les personnes évacuées attendent que la police ouvre la route vers les Keys. Des fonctionnaires hautplacés avaient pourtant clairement annoncé lundi que la zone était fermée jusqu’à nouvel ordre.

Les habitants attentent la réouverture de la route qui mène à Florida Keys après le passage de l’ouragan Irma en Floride, à Homestead, Floride, États-Unis, le 11 septembre 2017. REUTERS/Carlos Barria – RC12FC7D1150

Suivez VICE News sur Twitter : @vicenewsFR

Likez la page de VICE News sur Facebook : VICE News FR