[En photos] Le monde étrange et merveilleux des Jeux Olympiques ruraux en Inde

Pouvez-vous soulever une échelle avec vos dents ? Tirer une voiture avec vos cheveux ? Survivre à un tracteur qui vous roule dessus ? De telles activités peuvent ressembler à de la torture, mais dans l’État du Pendjab (nord-ouest de l’Inde), ce sont des sports reconnus.

Des participants âgés de 6 à 70 ans se rassemblent chaque année pour les « Jeux Olympiques ruraux », lors desquels des hommes et des garçons s’affrontent dans des épreuves classiques et d’autres plus étranges, qui sont de véritables — et d’intrigantes — démonstrations de force ou d’ingéniosité.

Sous le nom officiel de Festival des Sports de Kila Raipur, cet événement de quatre jours avait été imaginé par Inder Singh Grewal, un philantrope dont le but était d’amener les fermiers à se rencontrer et tester leur endurance à la fois dans des disciplines reconnues, et lors d’épreuves plus traditionnelles, d’après la description du site Internet de cet évènement.

« En l’espace de six décennies, ce festival est passé de l’état d’embryon à celui d’organisation sautillante et pleine de vie », indique la page web. « Ceux qui ont vu ce festival grandir d’année en année peuvent attester avoir vu des centaines d’Olympiens et [sportifs] internationaux en action sur les terrains pelés mais plats de ce qui est peut-être le plus grand stade de sports ruraux de tout le pays. »

Les compétiteurs dans ce festival ont pu s’affronter lors d’épreuves classiques d’athlétisme, comme le sprint ou la course de fond, le lancer de javelot ou de poids, aux côtés d’activités traditionnelles comme la danse du bhangra et la course de tracteurs, ainsi que les étranges et incroyables démonstrations de force comme soulever des objets lourds à l’aide de ses oreilles, de ses dents ou de ses cheveux. Des chevaux, des chiens et des mulets ont également participé à leurs propres courses. La course de boeufs faisait partie des épreuves avant que l’usage de boeufs à des fins de divertissement soit interdite par la Cour Suprême indienne en 2014.

Toutes les photos sont d’Ahmer Khan.

Un villageois montre sa force en laissant un tracteur lui rouler dessus lors des Jeux Olympiques ruraux en Inde.

Des habitants du coin ont également montré leurs talents de cracheurs de feu.

Des chiens participent également aux Jeux Olympiques ruraux. La course de lévriers de cette année a été remportée par un chien nommé « Bullet »

L’une des principales attractions de ce festival sportif était le sprint sur 100 mètres pour les hommes âgés de 70 à 75 ans.

Un participant soulève une échelle et la fait tenir en équilibre à l’aide de ses dents.

Un homme participant à une course de charrette avec cheval, après que l’usage de boeufs a été interdit sur décision de la Cour Suprême indienne.

Des compétiteurs s’affrontent selon les principes du Gatka, un très ancien art martial sikh.

Cette compétition a été imaginée en 1933 comme un moyen d’amener les fermiers indiens à tester leur endurance.

Les vélos figurent parmi les objets insolites soulevés à l’aide de certaines parties du corps lors de cet événement qui dure quatre jours.

Un homme soulève un poids de 45 kilos avec son oreille pour démontrer sa force.

