En Scandinavie, les jeunes s’enfoncent du tabac à sucer dans l’anus

De plus en plus de jeunes Danois s’enfoncent des sachets de nicotine dans l’anus ou dans le prépuce, une nouvelle tendance qui, selon le radiodiffuseur national danois DR, inquiète et laisse perplexes les professionnels de la santé.

L’Institut national danois de la santé et des experts de la santé de tout le pays ont confirmé cette information. Indépendamment, nous avons trouvé de nombreux fils de discussion sur des forums scandinaves où les utilisateurs parlaient de placer des sachets de nicotine sur ou dans leurs parties intimes.

Les sachets de nicotine sont populaires en Scandinavie, surtout chez les jeunes. Le snus, un petit sachet de tabac humide originaire de Suède, a une tradition particulièrement longue dans cette région, bien qu’il soit illégal dans tous les pays de l’UE, à l’exception de la Suède elle-même. Au Danemark, le mot « snus » est souvent utilisé comme un terme général pour tout sachet de tabac ou de nicotine que l’on place sous la lèvre supérieure. Les utilisateurs de ces produits rapportent souvent une légère sensation de brûlure dans la gencive. En juillet, une loi danoise est entrée en vigueur pour interdire les snus et autres sachets de nicotine à l’école.

Un adolescent a raconté que ses amis et lui avaient enfoncé des sachets de nicotine dans leur prépuce alors qu’ils étaient ivres lors d’une fête. Dans le même temps, une spécialiste de la santé a dit à DR avoir rencontré un garçon qui prétendait avoir fait la même chose. « Ils étaient ivres et l’un d’eux a oublié de retirer le sachet de nicotine de son prépuce, a-t-elle expliqué. Le lendemain matin, quand il s’est réveillé, son pénis était rouge, très gonflé et douloureux. C’était la première et la dernière fois qu’il a essayé. »

Elle a également souligné que ces sachets de nicotine peuvent endommager les gencives et causer des dommages similaires à d’autres parties du corps.

Le Danemark n’est pas le seul pays scandinave où les adolescents mettent des sachets de nicotine dans des endroits insolites de leur corps. Un étudiant norvégien, qui a demandé à rester anonyme, nous a confié en avoir lui aussi fait l’expérience. « Je m’ennuyais et j’étais sur le point d’utiliser un snus en me masturbant, et la curiosité a eu raison de moi, dit-il. Alors j’ai mis le snus dans mon prépuce. Il était complètement sec, donc je n’ai pas ressenti beaucoup d’effet. Peut-être que ça aurait été différent avec un sachet plus fort et plus humide. Là, j’ai juste eu une sensation de froid à cause du menthol. »

D’autres semblent avoir eu plus de succès. Dans un fil de discussion sur un forum norvégien, un autre consommateur de snus a raconté avoir enfoncé le produit dans son cul. « J’ai essayé de mettre du snus dans mon anus une fois, écrit-il. C’était assez douloureux après seulement quelques minutes. Mais mon envie de nicotine a disparu, donc je suppose que ça marche. »

