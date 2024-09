Envoyer son sexe en photo est tellement wrong

Bienheureux celles et ceux qui ne subiront jamais la gêne que peut occasionner la réception d’une dick pic. Ce petit moment de kinkiness, à la fois ambiguë et acidulée, a très récemment vu sa pratique s’accroître en parallèle à la fréquentation grandissante des nombreuses applications de dating foireuses. Le sexting, et le cybersexe dans sa globalité, sont quant à eux dans une forme olympique depuis bien des années. Cela étant dit, je conçois, mesdames – et parfois messieurs –, qu’il peut être super embarrassant de recevoir une photo non sollicitée des bijoux de famille de votre future ex-conquête et ça, avant même d’avoir eu à se taper le pitch maladroit de la première date. Un malaise prématuré dont tout le monde se passerait et qui, dans certains cas, peut laisser un gentil petit goût aigre-doux au fond de la gorge.

Pour éviter tant bien que mal ces petits moments inconfortables et inutiles, pour pallier un manque de tact et de respect – souvent reproché à la gent masculine – mais aussi pour donner un peu plus de consistance à ton jeu de dirty-séduction, le jeune programmeur hongrois György Szücs vient de développer Dick Code, une application soft-sexu que tu pourras checker depuis n’importe quel navigateur web. Cette app, qui s’apparente presque plus à un cours d’anatomie sur l’appareil génital masculin qu’à une excuse, va bien au-delà du discours offert par une simple photo de bite. La création de Szücs permet de remplacer ta dick pic, bien évidemment considérée comme un no-go, par un ensemble d’illustrations ultrabasiques qui feront doucement sourire et qui en diront bien plus sur les spéc tech de ton zizi. Dans tous les cas, c’est tout bénef.

Videos by VICE

Fini les photos en contre-plongée mal cadrées et toutes dégoulinantes de vulgarité, ici on te propose de reconstituer ton « membre » en choisissant parmi une large sélection de croquis et critères qui devraient te permettre de te décrire : longueur, circonférence, forme, raideur de la chose, pilosité et jet. Presque aucun détail ne passe à la trappe. Pas même si tu es dépourvu de ton prépuce. « Je voulais un outil simple et pratique qui permet aux gens de mieux communiquer les caractéristiques et l’apparence de leur sexe, explique György Szücs. Je me suis concentré sur les détails avec lesquels nous avons tous tendance à être timides, donc intentionnellement je n’ai donné aucune description écrite. » La timidité n’est ici plus un échappatoire, c’est le moment d’assumer ce que la nature t’a donné.

Rien de bien sorcier en ce qui concerne l’aspect technique de la plateforme. D’un côté, on retrouve des illustrations simples comme la vie créées avec Adobe Illustrator, de l’autre, une plateforme web codée en PHP, HTML, CSS et jQuery, sans aucune base de données, cela dit. Les qui s’exécutent en branle derrière tout ça traitent la sélection d’images en numéros binaires, puis l’algorithme convertit en trois morceaux de nombres hexadécimaux (de sorte que le code soit plus court). Un lien est alors généré, votre dick pic 2.0 prête à être partagée à votre « partenaire » et vous voilà en l’espace de trois clics un peu moins psycho-perv-salace. Enfin aucune chance de finir sur Critique my dick pic et ton risque de ban sera moindre : l’intelligence artificielle des bots n’est pas encore assez développée pour faire la différence entre photographies et dessins. Chanceux va.

Ne fais pas ton timide et partage ton zizi au reste du monde en cliquant ici.