Essayage Ultim de Lunetz avec les gars du 77

La bande de copains du 77 est de retour avec son nouvel album Ultim et déjà deux clips bien tarés pour « Lunetz » et « Ultim Bawlers ! ». Je leur avais proposé un triple date mais ils étaient pas chauds, bizarre. Du coup je les ai emmenés dans leur magasin de lunettes préféré à Bruxelles, Bidules, pour les laisser triper avec leur obsession du moment : des lunettes de soleil 90s du turfu souvent trop petites pour eux. J’arrive dans la boutique et c’est un peu comme si je les avais emmenés à Disneyland. Une fois l’excitation plus ou moins redescendue on s’est posé avec Peet et Morgan (Félé, le troisième membre du crew, n’a pas pu être de la partie), leur manager Rayan, et le gérant de Bidules Nicolas pour parler de leur nouvel album, de la fin de leur colocation et surtout des tendances été 2019.

VICE : Salut les gars, c’est parti d’où ce délire de lunettes ?

Peet : C’est Félix qui a ramené ça dans le groupe.

Rayan : Il est revenu avec des lunettes bizarres un jour et on a trouvé ça trop stylé. Depuis on a commencé à acheter des lunettes partout à chaque fois qu’on en trouvait.

Morgan : Ouais, ça nous a piqué comme une maladie en un coup. On s’est dit : « c’est trop bien tu vois ». Ça nous fait rire et on adore rire les uns des autres. Et les lunettes font partie des trucs qui nous font bien rire les uns des autres.

Videos by VICE

C’est quoi votre « ultim paire de lunetz » ?

Peet : Moi j’aime bien les lunettes qui sont vraiment collées au visage.

Morgan : Quand elles sont bien collées ça fait vraiment le mec qui a pas le temps. Il veut aller vite dans la vie. Y a rien qui passe entre les lunettes et toi ça donne une espèce d’aérodynamisme. Parfois y’en a des bien qui sont pas aérodynamiques mais perso c’est les plus aérodynamiques que je kiffe. C’est comme des Porsches !

Vous avez d’autres conseils fashion pour cet été ?

Peet : Morgan il est pas mal là, petit short de tennis…

Morgan : Ouais je suis au top là. Mais durag plus bébé gun c’est le combo !

Rayan: Dourag, bébé gun, short de tennis, lunettes de skillz et claquettes sport (sans marque) avec chaussettes.

Ok, je peux aller me refaire une garde robe. Du coup Nicolas, c’est toi qui a fourni les lunettes pour le clip ?

Nicolas : Ouais, on les a customisées spécialement pour eux et depuis le début on soutient ces fétichistes. Chez Bidules, on dig, on restaure et on transforme des lunettes depuis 2014. On ne bosse qu’avec de vraies montures anciennes qui ont été produites entre les années 1920 et 2000. Pour le 77, on va surtout chercher dans les années 1995 et 2010.

Morgan: Les pires années !

De gauche à droite : Peet, Nicolas, Morgan et Ryan

Ça a commencé comment cette collab’?

Nicolas : C’est via Félé que je les ai rencontrés, car avec Bidules on bossait déjà derrière Roméo et l’ODC. Ils représentent bien ce qu’on fait donc ça coulait de source. On est les seuls à Bruxelles à pouvoir donner 30% d’angle à une monture. L’angle ultime pour prendre de la vitesse selon ces bawlers.

Rayan : Puis c’est méga open comme collab’ tu vois, y’a rien de rigide.

Peet : D’un point de vue sexuel, ouais c’est clair.

Bon « Lunetz » c’est un des morceaux de votre nouvel album Ultim . C’est quoi l’évolution depuis le dernier ?

Peet : C’est l’album de la maturité afou !



Oui oui, c’est exactement ce que j’ai ressenti en l’écoutant…

Peet : Plus sérieusement, on a juste continué à faire du son et évoluer dans la même direction. C’est comme pour n’importe quel art, nous avons développé des nouvelles techniques que nous avons appliquées sur des morceaux. Mais la direction reste la même. Y’a une évolution; je pense quand-même qu’on grandit et ça se voit aussi.

Morgan : On parle moins de notre débauche qu’avant.

C’est le premier album depuis que vous n’habitez plus tous ensemble au 77…

Rayan : Ouais par contre tous les morceaux avaient été enregistrés au 77. On a fait une résidence chez un pote dans le Sud de la France pour finaliser l’album mais sinon tout était déjà fait.

Comment ça se passe la continuité du 77 maintenant que vous n’habitez plus ensemble et que vous avez aussi vos projets perso ?

Peet : Moi comme Morgan on a toujours eu cette envie de faire du solo mais on veut pas tout mélanger. Du coup en effet cet album du 77 c’est un peu le dernier de la trilogie 77-Bawlers-Ultim. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura plus rien. On a des morceaux en réserve et on va encore faire de la musique avec Félix, mais pour l’instant on met en avant nos projets à nous. De toute façon on va tourner à fond avec cet album, on prépare une tournée jusqu’en été 2020.

Mais vous ne pensez pas forcément refaire un album du 77 ?

Peet : Là on se met pas ça dans la tête comme ça on peut se centrer sur nos projets perso. Je veux pas faire deux choses en même temps, mais ça veut pas dire qu’on ferme la porte. Même si je suis dans mon projet je vais peut-être me dire: « vas-y je fais un son avec Félé ».

Toi Morgan, tu as présenté ton projet perso le mois dernier et c’est beaucoup plus chanté. Tu veux vraiment te différencier de ce que tu fais avec le 77 ?

Morgan : Ouais m’dame, moi jamais je rappe ! Je dis tout le temps le rap c’est de la merde ! Un jour j’étais au studio et c’est venu comme ça t’as vu. Même pas j’ai écrit des lines c’était dans ma tête. Toi t’sais pas !

Morgan (avec un accent normal) : En vérité j’étais triste et perturbé. Quand je suis arrivé dans le stud’ j’ai eu envie d’écrire. Au début c’était un peu trop personnel mais j’ai persévéré parce que j’étais très triste à ce moment-là. Salomé (Blu Samu) m’a beaucoup encouragé et ça m’a grave touché. Maintenant j’ai un petit projet de huit titres et j’espère que je vais pouvoir faire des concerts.

Peet : Tour bus !

Et toi Peet, ça se passe comment depuis la sortie de Mecman ?

Peet : Je suis super content. J’ai des morceaux qui arrivent mais je préfère pas donner de date.



Ça te permet aussi d’aller dans des directions différentes qu’avec le 77…

Peet : Carrément. Dans ma musique j’ai beaucoup plus envie de parler de trucs qui m’ont touché. Je suis plus terre-à-terre. Avec le 77 si t’as envie de te mettre dans la peau d’un braqueur de banque, tu peux. Avec Peet je peux m’amuser sur un morceau mais c’est beaucoup plus proche de moi. Quand t’écoutes Peet tu vas ressentir ma personnalité, même si tu vas retrouver un peu du 77.

Morgan : Même dans ton storytelling c’est toi, c’est juste une autre facette.

Peet : Quand tu dis « donne moi une exta si tu veux baiser » c’est quand-même vrai.

Morgan : Là c’est pas du storytelling, c’est la vérité! C’est du verité telling!

Toi Rayan tu t’occupes à la fois du management du 77 et de Morgan et Peet. Ça se passe comment ?

Rayan : C’est un peu bizarre. Y’a des moments où tu sais pas trop quoi faire ni quand. On a un peu de mal à agencer tous les projets. Mais c’est un kiff parce que ça faisait trois ans que je faisais un peu la même chose et là je travaille de manière tout à fait différente avec Peet, et encore plus avec Morgan. Au lieu de travailler avec les trois qui s’engueulent tout le temps pour trouver des idées, ben on s’engueule à deux !

Vous avez trippé pour le clip « Lunetz » , on peut s’attendre à quoi pour les suivants ?

Rayan : Tu verras. On va pas te dire ce qui arrive sinon tu vas te focus sur ces morceaux là.

Je streame tout donc je matte pas les clips… C’est souvent les morceaux clipés qui sont les plus écoutés ?

Peet : Pas forcément, mon morceau « La Vibe » tourne beaucoup plus en stream que sur YouTube alors que « Filspute » est plus écouté sur YouTube parce qu’il y a un délire. Mais c’est vrai que depuis Spotify a changé le game.

Rayan: Mais on n’a pas des gros chiffres donc c’est pas comparable.

Morgan : Ouais on n’a toujours pas fait le million fils de pute ! Ce qui est dommage c’est qu’on aimerait bien être face à pleins de gens simplement parce qu’on aime ça, et pas pour des chiffres. Mais on y arrivera peut-être un jour à force de persévérance.

Peet : Le million tout le monde le veut parce que quand tu l’as, t’es beaucoup plus exposé. C’est malheureux mais c’est comme ça.

Pour avoir des grosses dates tu veux dire ?

Peet : Oui pour les dates, mais aussi pour être mieux payé et pouvoir t’investir plus dans ta musique.

Rayan : C’est nul à dire mais c’est aussi pour la crédibilité.

Peet : C’est comme les likes sur Insta, quand t’en as beaucoup t’as des gens qui viennent te parler.

Ça y est, j’ai de nouveau perdu leur attention à cause d’une paire de lunette. J’imagine qu’on va en rester là.

L’album Ultim est dispo sur toutes les plateformes. Peet et le 77 seront à Dour et à Fire Is Gold, et ils présenteront officiellement leur nouvel album à l’AB le 15 octobre.