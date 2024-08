Est-ce que Kanye West essaie de nous dire quelque chose?

Après près de neuf mois d’absence des médias sociaux, Kanye West a passé sept heures hier à publier des images de couples emblématiques de la culture pop du dernier siècle (y compris celui qu’il forme avec la mondaine Kim Kardashian). De Dennis Rodman et Madonna à Derek Whibley et Paris Hilton, le rappeur et designer nous a emmenés sur une longue route nostalgique, où on a eu l’occasion de revoir les grandes amours de notre époque.

On suppose que Kanye a fait ça pour célébrer le fait que lui et Kim ont leur place au panthéon des couples célèbres. Mais il y a quelque chose de marquant dans tout ça : la plupart des couples dont il a mis en ligne les photos sont divorcés, séparés ou morts. Ça nous pousse à nous poser la question : est-ce que Kanye essaie de nous faire deviner quelque chose? Un événement malheureux dans un futur proche?

Videos by VICE

On ne le sait toujours pas, mais voici quand même un petit compte rendu des couples montrés sur Instagram par Kanye West, et leur situation conjugale actuelle. Au moment de publier, on constate que le compte Instagram du rappeur est désactivé. Ce qui nous laisse présager que la couverture médiatique de son retour sur le réseau et les présomptions qui y ont été associées avaient peut-être un fondement.

Kris et Robert Kardashian : divorcés

Choix osé de la part de Kanye que celui d’avoir mis une photo de sa belle-mère, Kris Jenner, et son ancien (défunt) mari, Robert Kardashian (père de sa femme, Kim). Après tout, Kanye n’a pas connu Robert, car lorsqu’il a rencontré Kim, Kris était mariée à Bruce Jenner (maintenant Caitlyn).

Madonna et Jean-Michel Basquiat : séparés

On l’oublie souvent, mais alors que les deux étaient relativement inconnus, Madonna a fréquenté le bad boy de l’art moderne, Jean-Michel Basquiat. Leur union a été brève, mais marquante.

Whitney Houston et Bobby Brown : divorcés

Après une longue et tumultueuse relation saupoudrée de drogue et la violence conjugale, Brown et Houston ont divorcé en 2007. La chanteuse est morte en 2012.

Carrie et Mr. Big : fictif

Un des meilleurs couples fictifs de tous les temps. Je dois avouer que je suis étonné d’apprendre que Kanye est un fan de Sex and the City. C’est probablement à cause des vêtements que porte Carrie.

Lisa Bonnet et Lenny Kravitz : divorcés

Couple légendaire de la fin des années 80, Bonnet et Kravitz ont divorcé en 1993. Bonnet est maintenant mariée à Jason Momoa, alors que Kravitz reste un éternel playboy.

Bianca et Mick Jagger : divorcés

Bianca et Mick se sont quittés en 1978. Peut-être à cause des rumeurs d’aventures entre Mick et Margaret Trudeau, la maman de notre cher premier ministre.

Angelina Jolie et Brad Pitt : c’est fucking compliqué

Brad Pitt revient à quelques reprises dans le « palmarès de l’amour selon Kanye ». Par contre, c’est un peu difficile de savoir exactement ce qui se passe entre lui et Angelina Jolie. Ils sont dans des espèces de limbes entre le divorce et la réconciliation. Donc, disons simplement que c’est fucking compliqué.

Biggie Smalls et Faith Evans : divorcés

Couple iconique de la scène rap des années 90, Biggie et Faith ont divorcé en 1997, peu avant sa mort. Quelques mois plus tard, elle s’est remariée.

Jackie et John F. Kennedy : morts

Le couple présidentiel a été marié en 1953 et est resté uni jusqu’à la mort du président, dix ans plus tard. Elle est décédée en 1994.

Iman et David Bowie : séparés par la mort

Lauryn Hill et Rohan Marley : séparés

La reine du RnB et l’ancien joueur de football (et fils de Bob Marley) se sont séparés en 2009, après 13 ans de vie commune.

Tatjana Patitz et Seal : séparés

Je ne sais vraiment pas s’ils comptent vraiment parmi les couples emblématiques, vu qu’ils n’ont été ensemble qu’un an, dans les années 90, avant que Seal se marie à une autre top-modèle allemande, Heidi Klum.

Jada Pinkett Smith et Will Smith : mariés

Enfin, un couple toujours uni. Le couple célèbre est marié depuis maintenant 21 ans, et nous a fait cadeau du prophète Jaden. Que Dieu les bénisse.

Victoria et David Beckham : mariés

L’ex-Spice Girl et l’ex-footballeur sont eux aussi encore mariés et aussi célèbres que jamais.

Ellen DeGeneres et Portia de Rossi : mariées

Enfin, un couple non hétéro dans la liste! L’actrice d’ Arrested Development et l’animatrice de télé se sont mariées en août 2008, précisément deux mois après la légalisation du mariage gai en Californie.

Demi Moore et Bruce Willis : divorcés

Le couple chauve préféré d’Hollywood a mis fin à son mariage en 2000.

Tyra Banks et Seal : séparés

Visiblement, Seal a vraiment un truc pour les modèles. Voici un autre couple qui ne sera certainement pas retenu dans l’histoire comme étant ‘iconique’. Ils étaient cutes ensemble, par contre.

Carmen Electra et Dennis Rodman : séparés

Un autre couple oublié. Dennis Rodman revient à quelques reprises dans le palmarès de Kanye, étant lui aussi un vrai playboy, malgré ses nombreuses blessures au pénis.

Ilona Staller et Jeff Koons : séparés

Encore une fois, il est difficile de comprendre pourquoi Kanye a choisi une photo du Rick Astley de l’art contemporain avec son ex, plutôt qu’avec sa femme (et mère de ses six enfants). J’ai mal au cœur à l’idée d’y penser, mais je crois que Kanye essaie de faire passer un message.

Lisa Marie Presley et Michael Jackson : divorcés

La fille d’Elvis et le roi de la pop n’ont été mariés que deux courtes années, mais leur relation a été légendaire. C’est d’ailleurs Presley qui a convaincu Michael d’aller en désintox.

Claudia Schiffer et David Copperfield : séparés

Il aurait pu choisir une photo de Claudia et son mari, ou de David et sa blonde. Mais, non, Kanye voulait vraiment une photo de la top-modèle et du magicien, qui se sont séparés en 1999.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg : séparés

J’avoue que le vidéo pour Bound 2, c’est un peu l’équivalent de la vidéo de Décadanse pour notre génération.

https://www.youtube.com/watch?v=NJxj8hNamb0

Grace Jones et Dolph Lundgren : séparés

J’avais oublié qu’ils avaient déjà été ensemble, et maintenant je suis triste parce que ça me rappelle qu’ils ne le sont plus. Deux vraies icônes, dont la relation rappelle étrangement le script du film Bodyguard.

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick : mariés

Un beau couple calme, sage et encore marié. Espérons que Kimye aura le même destin.

Marilyn Monroe et Joe DiMaggio : divorcés

Avant sa supposée relation avec JFK, la Blonde Bombshell était mariée au Yankee Clipper, mais leur relation était loin d’être un homerun. Ha!

Carolyn Bessette et John F. Kennedy Jr. : morts

Le jeune couple a lui aussi été victime de la malédiction des Kennedy, et a perdu la vie en 1999 dans un accident d’avion tragique.

Yoko Ono et John Lennon : séparés par la mort

J’espère vraiment que Kim n’a pas séparé Kanye de Jay Z comme Yoko Ono a séparé les Beatles.

Brooke Shields et Michael Jackson : couple fictif

Bon, je sais, Shields et Jackson ont réellement existé, mais pas en tant que couple. Shields a souvent expliqué qu’elle avait relégué Michael à la friendzone, et que leur relation était asexuelle et platonique. Michael, à l’instar de Milhouse dans les Simpsons, s’entêtait à demander Shields en mariage, ce qu’elle refusait chaque fois. Donc : couple fictif

Elisabeth Hurley et Hugh Grant : séparés

Bien qu’ils soient encore en bons termes (Grant est même parrain du fils de Hurley), le couple est séparé.

Sonny et Cher : divorcés

Couple chouchou des années 70, Sonny et Cher ont divorcé en 1975. Sonny est mort en 98, et Cher est devenue la reine de Twitter.

Madonna et Dennis Rodman : séparés

C’est un couple dont peu de gens ont entendu parler, mais c’est selon moi le couple le plus iconique de tous les temps, qui se démarquait par leur sensualité palpable dans chaque photo.





Courtney Love et Kurt Cobain : séparés par la mort

Je ne donnerai pas ici mon avis sur ce qui s’est passé cette fameuse nuit du 5 avril 1994, mais, peu importe la vérité, je crois qu’on peut tous s’entendre pour dire que personne ne souhaite à Kim et Kanye le même destin.

Paris Hilton et Deryck Whibley : séparés

Ah, la belle époque du pop-punk, quand tu pouvais faire de la musique qui moquait les socialites blondes hollywoodiennes afin de grimper les échelons du showbiz pour finalement te retrouver à sortir avec l’une d’elles.

Britney Spears et Kevin Federline : divorcés

Une des plus belles romances des années 2000. Si vraiment le fil Instagram de Kanye hier était un message cryptique afin d’annoncer sa séparation prochaine, ce que je ne souhaite absolument pas, je suis quand même curieux de voir de quoi aura l’air l’épisode de « breakdown chez le barbier » de Kim.

Jennifer Aniston et Brad Pitt : divorcés

Bien que le couple ait divorcé en 2005, ils seraient apparemment redevenus amoureux récemment. On leur souhaite bonne chance, I guess…

Bret Michaels et Pamela Anderson : séparés

Leur sextape de 2005 est certainement iconique. Leur couple, pas tellement.

Priscilla et Elvis Presley : divorcés

Ils ont divorcé à cause des infidélités d’Elvis en tournée. Mais Kanye ne ferait jamais ça, lui, surtout pas à Montréal.

Rose McGowan et Marilyn Manson : séparés

Encore une fois, Kanye aurait pu prendre une photo du couple encore plus iconique que formaient Manson et son ex-femme Dita Von Teese. Mais non, il voulait manifestement déterrer des choses du passé.

Winona Ryder et Johnny Depp : séparés

Comme le disait le tatouage sur le bras de Johnny Depp : Winona Forever.

La princesse Diana et le prince Charles : divorcés

Je me demande si Kanye a déjà entendu parler de toutes les théories du complot autour de la possibilité que Charles ait quelque chose à voir avec la mort de Diana…

Jennifer Lopez et Sean Combs : séparés

Ç’a été bref, mais ils nous ont montré ce que pouvait être un vrai powercouple dans le monde du hip-hop. Et pour ça, on les remercie.

Kate Moss et Pete Doherty : séparés

Sur beaucoup de plans, Pete et Kate étaient un peu les Kimye des années 2000. Mais sapoud.

Angelina Jolie et Billy Bob Thornton : divorcés

Ils étaient vraiment weird, maintenant que j’y repense. Ils portaient sur eux le sang de l’un de l’autre, dans une fiole attachée à un collier.

Gwen Stefani et Gavin Rossdale : divorcés

Kanye : « Hey Kim! Est-ce que je devrais mettre une photo de Gwen Stefani et Blake Shelton sur mon Instagram? »

Kim : « Non, mets-en une de Gwen et de son ex qui la trompait, plutôt! »

Pamela Anderson et Kid Rock : divorcés

Si le fait qu’il soit chummy-chummy avec Trump n’est pas assez pour vous convaincre que Kid Rock est déconnecté, voici un autre fait saillant : il a apparemment demandé le divorce parce qu’il était pissed qu’Anderson joue dans le film Borat.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Pamela Anderson et Tommy Lee : divorcés

Ça nous fait vraiment réaliser à quel point Pam Anderson aime les losers.

Gwyneth Paltrow et Brad Pitt : séparés

Avant de conseiller aux femmes de mettre des œufs de jade dans leur vagin afin de « contrôler leurs énergies féminines », elle sortait (elle aussi) avec Brad Pitt. Pas aussi iconique que Brangelina, comme couple, mais bon.

Aaliyah et Tupac : couple fictif

Rien ne prouve que les deux icônes aient véritablement déjà formé un couple.

Kate Moss et Johnny Depp : séparés

Un autre couple chouchou hollywoodien des années 90. Iconique, mais quelque peu oublié.

Cindy Crawford et Richard Gere : divorcés

Kanye commence vraiment à aller chercher loin. Un des mariages les moins mémorables du showbiz; il aurait littéralement pu mettre n’importe quel autre couple. C’est le fait qu’il inclue des couples comme celui-ci qui me fait présager le pire.

Michelle et Barack Obama : mariés

Là, objectivement, on parle de vraies icônes. Avec un peu de chance, Kim et Kanye pourront être les Michelle et Barack du showbiz. Il aurait pu mettre exclusivement en ligne une photo des Obama : son message aurait été beaucoup plus clair.

Madonna et Sean Penn : divorcés

C’est vraiment un drôle de choix de la part de Kanye de commencer (ou de finir, tout dépend de l’ordre) son panthéon avec un couple divorcé. Par contre, on doit l’admettre, ça reste un couple iconique, à un tel point que des photos de leur mariage se vendent pour des centaines de milliers de dollars.

Avec tout ça, je ne peux pas croire que Kanye West, génie créatif qui ne fait jamais rien sans raison, ait passé SEPT HEURES à publier 52 photos de couples dont moins de 10 % sont encore ensemble, simplement pour célébrer l’amour.

Ma théorie préférée, c’est que Kanye a fait cela dans le but de rappeler aux gens qu’on peut rester iconique malgré la séparation. Peu importe ses intentions, on remercie Kanye du fond du cœur de nous avoir fait repenser à ces grandes amours de notre époque.

Billy Eff est sur internet ici et là.