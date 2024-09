Est-il malin de donner de la weed à votre chien ?

Les chiens ne se contentent pas de partager la vie des humains, ils profitent aussi de leurs divers bien et possessions – comme leur bouffe, leur lit, et même leur weed. Les bonbons aux cannabis pour chiens sont de plus en plus à la mode sur le marché de la parapharmacie canine, notamment dans les pays où la marijuana est légale. Cependant, proposer de la beuh à votre petit pote engendre toute une gamme de dilemmes éthiques. Faut-il, oui ou non, aider votre chien à se mettre la tête à l’envers ?

Je me suis entretenue avec plusieurs experts pour en savoir un peu plus sur le sujet. Leurs recommandations se sont révélées plutôt diverses, mais ils s’accordent sur un point : ne soufflez pas de la fumée à la gueule de votre chien. C’est très mauvais pour lui.

Videos by VICE

« Le THC à haute dose est toxique chez les chiens, et même s’il est assez rare qu’un chien meure d’une intoxication au THC, il est fréquent que des chiens doivent recevoir des soins intensifs pour se rétablir suite à une exposition à cette substance », m’explique Mark Primiano, vétérinaire.

Parmi les symptômes indiquant que votre animal en a trop pris, il y a la léthargie, des mictions fréquentes, une faible pression sanguine, l’ataxie (perte de coordination musculaire) et dans des cas extrêmes, un AVC. Si votre animal est affecté par ces symptômes, il faut l’amener aux urgences vétérinaires immédiatement.

« Le vétérinaire n’a aucune obligation de révéler à la police que vous possédez du cannabis. Il s’en fiche, sa priorité est de sauver votre chien et d’éviter de faire des tas de tests inutiles et coûteux. Dites-lui franchement que votre chien a été en contact avec de la weed, accidentellement ou non », ajoute le Dr Primiano.

Certains cabinets vétérinaires attribuent ces accidents à la légalisation de la marijuana dans certains pays. À Englewood dans le Colorado, l’hôpital d’urgence VRCC a déclaré à ABC News que depuis la promulgation de lois sur la marijuana à usage thérapeutique, il devait chaque semaine soigner plusieurs animaux ayant ingéré du cannabis par inadvertance.

Pourtant, pour certaines entreprises spécialisées en santé animale, la dépénalisation du cannabis constitue une aubaine. Je suis entrée en contact avec une start-up basée à San Francisco qui se spécialise en alcoolatures à base de cannabis pour chiens et chats. Comme beaucoup de produits parapharmaceutiques non testés et évalués auprès d’agences de santé, ces alcoolatures vendues comme « médicaments phytothérapiques ou homéopathiques » sont sensés traiter à peu près tout, de l’anxiété chronique en passant par le cancer. Elles sont très concentrées et constituent un véritable danger pour les animaux.

Selon Alison Ettel, PDG et fondateur de Treatwell, les chiens n’ont jamais de « réaction négative ou de panique » face à leurs produits, car ils sont scrupuleusement formulés et non psychoactifs.

« Si quelqu’un observe une réaction négative d’un animal face à nos produits, c’est parce que l’animal a préalablement absorbé du chanvre ou des produits à base de pesticides. Nous n’utilisons pas du THC pur, » précise-t-elle. Selon elle, Treatwell utilise un dérivé du THC, le CBD (cannabidiol) mélangé à un cocktail d’acides, des terpènes, et à des « sous-cannabinoïdes. »

Il faut bien comprendre que les friandises canines à base de cannabis sont tout sauf des substances récréatives inoffensives. Ce n’est pas parce que vous aimeriez que votre bon pépère passe un moment extra qu’il faut lui donner une barrette de shit à mâcher, pas plus qu’un bonbon « spécialement fait pour lui » fabriqué par une start-up louche.

Pour les animaux qui suivent un traitement contre le cancer, ou pour ceux souffrant de maladies débilitantes, les cannabinoïdes peuvent néanmoins constituer une alternative à une médication lourde (quand il est utilisé sur les conseils d’un vétérinaire en association avec un traitement, et avec mille précautions).

Tous les médecins n’accepteront pas de prescrire du cannabis, cependant. Les études cliniques ayant testé leur efficacité et leur innocuité dans le cadre médical sont peu nombreuses et de qualité discutable. « Si vous n’avez pas de preuve formelle que votre traitement fonctionnera (et pas seulement des preuves anecdotiques), vous mettez votre la santé de votre patient en danger, et vous risquez d’écoper d’une interdiction d’exercer », ajoute le Dr Primiano.

Il reste le problème du consentement. Votre chien ne peut pas vous dire « hé mec, j’ai pas trop envie de me défoncer la gueule ». Il ne peut pas vous exprimez non plus ce qu’il ressent lorsqu’il est sous influence d’un psychotrope.

J’ai également demandé son avis à la PETA, qui est connue pour ses positions controversées sur les traitements médicaux destinés aux animaux. La vice-présidente de Cruelty Investigations, Daphna Nachminovitch, a déclaré : « Il n’est pas plus acceptable de donner du cannabis à un animal ‘pour voir ce que ça fait’ que de saouler un jeune enfant. »

PETA autorise néanmoins l’utilisation du cannabis thérapeutique dans le cadre de soins palliatifs. « Les chiens qui souffrent devraient être considérés de la même façon que les humains qui font l’expérience de douleurs insupportables ; si des friandises à base de cannabis peuvent les soulager, alors il faut les utiliser », ajoute Nachminovitch.

Comme pour les humains, les chiens devraient consommer du cannabis pour de bonnes raisons, dans un environnement favorable et contrôlé. Si vous avez de la chance et que vous vivez dans un endroit où l’usage de cannabis thérapeutique est légal, votre chien malade pourra avoir sa propre réserve d’herbe à lui tout seul. Si vous suivez bien les recommandations des vétos, tout se passera bien, sans bad trips, hallucinations et hurlements à la mort. Si votre chien n’est pas malade, par pitié : ne lui en donnez pas.