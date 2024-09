Et là, sans prévenir, on vous balance le nouveau Rendez-Vous

Ça a bien failli arriver : à quelques semaines près, on aurait pu rester un an, oui une année entière sans vous parler de Rendez-Vous, groupe parisien qu’on suit depuis ses balbutiements en 2012, époque à laquelle il balançait une reprise hautement toxique du « Wicked Games » de Chris Isaak sur Soundcloud, et dont on vous a donné des nouvelles à peu près tous les 3 mois que ce soit pour présenter leurs clips irascibles, louer les qualités de leurs maxis irréfrénables ou les inviter à nos soirées ingérables. Mais on ne pouvait décemment garder un aussi long silence, surtout à quelques semaines de leur nouvelle tournée, qui passera par la France et la Belgique mais aussi le Royaume-Uni et le Portugal et dont vous trouverez les dates en bas de page.



On vous donne donc aujourd’hui, comme ça, bénévolement et sans préavis, des nouvelles de Rendez-Vous, le groupe sans qui Noisey France ne serait pas vraiment Noisey France, avec un nouveau titre sombre et martial, qui avait servi d’introduction à leur concert à Beaubourg en février dernier, et qui s’inscrit dans la suite logique du EP Distance tout en laissant entrevoir de sérieux atouts pour le maxi à venir – à moins que ce ne soit un album ? Hmm ?



Ça s’appelle « Straight On The Line », on vous le présente en streaming-temps-réel-musique-qui-défile, en téléchargement libre et – allez – en vidéo. Et ça se passe juste en-dessous, bien rangé dans l’ordre, pour la première fois dans l’histoire des maxis irréfrénables, du bénévolat et de la musique-qui-défile.



Prochaines dates :



12/05 Brighton @ Hope and Ruins (UK)

13/05 Londres @ Shacklewell Arm (UK)

25/05 Lyon @ Nuits Sonores

27/05 Leira @ Monitor (Portugal)

03/06 Marseille @ La Poste à Galène

06/06 Cannes @ Midem

17/06 Tours @ Aucard de Tours

02/07 Carrières sur Seine @ Macki Festival

07/07 Égreville @ Douve Blanche

08/07 Saint-Medard-en-Jalles @ Jalles House Rock

13/07 Dour Festival (Belgique)