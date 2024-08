Êtes-vous réellement entouré d’abrutis ?

Vous êtes autour de la table à manger avec votre famille, et vous vous demandez comment vous pouvez avoir un lien de parenté avec ces gens. Ou alors, vous êtes sur l’autoroute en vous disant que personne d’autre ne devrait avoir le droit de conduire. Vous êtes peut-être sur un appel pro et vous vous dites que vous pourriez faire le travail de votre collègue bien mieux qui lui et en moitié moins de temps. Où que vous alliez, vous pensez être bien plus intelligent, plus compétent et tout simplement meilleur que les autres.

Penser qu’on est plus intelligent que les autres, que ce soit de temps en temps ou tout le temps, donne peut-être un boost à l’ego, mais on risque aussi de se sentir constamment frustré, stressé et de finir par s’isoler des autres. Pas besoin d’être un génie pour comprendre que ce n’est pas vraiment la chose à faire.

Videos by VICE

Selon Kirk Honda, professeur de psychologie et animateur du podcast Psychology in Seattle, il existe plusieurs raisons qui expliquent pourquoi une personne peut se sentir plus intelligente que les autres.

Parfois, il s’agit simplement d’une solution de facilité. Imaginons que vous travailliez sur un projet avec un groupe de collègues et que, pour une raison ou une autre, ils ne semblent pas faire leur part du travail. C’est frustrant et cela peut vous amener à penser qu’ils sont incompétents au lieu de réfléchir aux autres raisons qui pourraient les empêcher de faire leur travail correctement. Et s’ils avaient un problème à la maison, par exemple, ou qu’ils travaillaient sur quelque chose de plus important pour eux à ce moment-là ?

Les personnes qui ont eu le sentiment d’être incomprises ou qui n’ont pas reçu suffisamment d’affection dans leur enfance peuvent éprouver de la douleur et de la colère lorsqu’elles ne se sentent pas comprises à l’âge adulte. Cela peut les amener à penser que leurs interlocuteurs ne sont pas assez intelligents pour les comprendre, mais derrière tout cela se cache un sentiment de solitude et d’isolement. Les enfants qui se sentent stupides sont tentés d’inverser le scénario et de tout faire pour faire ressentir la même chose aux autres.

Il peut également s’agir d’un symptôme de trouble de la personnalité narcissique (TPN), qui se caractérise par un sens exagéré de l’importance de soi. Certaines personnes atteintes de ce trouble sont convaincues qu’elles sont plus intelligentes que tout le monde et vont jusqu’à ridiculiser les autres pour leur intelligence supposée inférieure afin d’établir cette supériorité. Mais « sous tout cela se cache un profond sentiment d’infériorité », explique Honda à VICE.

Bien sûr, certaines personnes sont vraiment plus intelligentes ou plus compétentes que d’autres, du moins à certains égards. Le fait de savoir qu’on en sait plus sur quelque chose que quelqu’un d’autre n’est pas mauvais en soi, précise Honda, et ce sentiment peut même être utilisé pour faire le bien. Par exemple, on peut aider un nouveau collègue à trouver ses marques au bureau.

S’il est normal de penser parfois que son entourage est stupide, c’est le degré auquel cette opinion se manifeste et la façon dont elle affecte le jugement et le comportement qui la rendent dangereuse.

Selon Peter Gordon, thérapeute spécialisé dans la santé mentale, le risque le plus évident est de développer de mauvaises relations aux autres.

Honda nous explique à quoi cela pourrait ressembler dans un cadre professionnel :

« Personne ne veut travailler avec vous, vos collègues ne veulent pas développer de relation avec vous, ou ils peuvent simplement se fermer lorsqu’ils sont près de vous et attendre que vous preniez les rênnes parce qu’ils savent que vous allez finir par leur sauter à la gorge de toute façon », explique Honda.

Gordon ajoute qu’il existe également un risque de développer des troubles de la personnalité tels que le TPN, le trouble de la personnalité limite, le trouble obsessionnel-compulsif, voire la paranoïa.

« Les humains, de manière générale, ont besoin de créer des liens. Lorsque nous choisissons des comportements qui peuvent nous isoler et nous éloigner des autres, nous risquons de créer un environnement propice à des comportements inadaptés et de troubles de la personnalité » ajoute Gordon.

Gordon et Honda conseillent tous deux aux personnes qui se surprennent à penser de cette manière de suivre une thérapie afin de comprendre comment ces schémas se sont formés. En dehors de la thérapie, Gordon explique qu’il est utile de prendre conscience de cette pensée lorsqu’elle se manifeste, de la stopper ou de la reformuler.

Une façon de la reformuler est de se rappeler qu’un signe d’intelligence est de savoir qu’on ne sait pas tout, et que tout le monde sait quelque chose qu’on ignore. De cette façon, personne n’est complètement idiot et vous n’êtes pas plus intelligent que les autres.

« Si quelqu’un pense que tout le monde autour de lui est stupide, ce que dit cette personne, consciemment ou non, c’est qu’elle sait tout, et ce n’est pas possible. Nous sommes tous capables d’apprendre quelque chose des autres, et c’est là un signe d’intelligence émotionnelle et intellectuelle », conclut Gordon.

Suivez Romano Santos sur Instagram.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.