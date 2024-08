Extreme Precautions vous fait visiter les recoins les plus sombres et hantés de la Finlande

On ne vous fera pas l’affront de vous présenter à nouveau Paul Régimbeau. Ni de vous rappeler que le toulousain a sorti – en février dernier et sous le blase de Mondkopf – l’un des plus beaux disques d’ambient de 2017, They Fall But You Don’t. Après une année d’excursions en collectif (Violent Magic Orchestra, Foudre!, Oiseaux-Tempête et dernièrement Autrenoir), le voilà de retour sur scène ce week-end avec Extreme Precautions, son projet le plus frontal et percussif à ce jour, dans le cadre du Festival Magnétique Nord à la Station-Gare des Mines, à Paris. Pour éviter tout choc thermique et histoire de nous mettre en condition pour cette rafale de grand froid, l’infatigable producteur nous a envoyé une mixtape sur le thème de la Finlande accompagnée de ces quelques mots :

« Je ne connais rien à la Finlande mais je pense ne pas me tromper en disant qu’il n’y a pas de désert avec des cactus et des palmiers cramés là-bas… Pourtant c’est le genre de paysage que j’imagine quand j’écoute la musique de ces artistes. Qu’est-ce qu’il y a en Findande pour exceller autant dans la folk americana, le stoner, le death ou même l’electro ? Il y a toujours un truc psychédélique tordu, ce petit quelque chose de vraiment hanté, lugubre dans leur musique est ce qui les distingue de leurs collègues américains… Et un sens du groove incroyable. Peut-être tout ça à cause de la picole et du froid, j’en sais rien.. Je vais bien devoir aller faire un tour sur place un jour pour me faire une idée…»

Du black craignos et sous-mixé de Beherit à Mirel Wagner; en passant par un hommage à Pan Sonic (dont le regretté Mika Vainio nous a quitté un peu plus tôt cette année), l’excursion est gratuite et on prend sa place juste en-dessous.

Tracklist :

01. Pharaoh Overlord – Rodent

02. Oranssi Pazuzu – Vino Verso

03. Pan Sonic – Painovoima _ Gravity

04. Beherit – The Gate Of Nanna

05. Reverend Bizarre – The Hour Of Death

06. Mirel Wagner – No Death

07. Impaled Nazarene – I Al Purg Vonpo _ My Blessing (The Beginning Of The End)

08. Swallowed – Black Aura

09. Mikko Joensuu – Closer My God

10. Kohti Tuhoa – Pääomaa

Extreme Precautions sera en concert à La Station – Gare des Mines le samedi 16 décembre au soir pour la quatrième édition du festival Magnétique Nord, en comagnie de Satan et de Trepaneringsritualen. Le concert sera précédé d’une projection de notre documentaire Bleu Blanc Satan. Toutes les infos sur la page de l’event .