Faire cuire du bacon sur le canon de son gun est le truc le plus américain qui soit

WELCOME TO AMERICA ! La journée type d’un bon patriote américain est bien remplie : il récite le serment d’allégeance au drapeau des Etats-Unis (link), s’enfile une grosse quantité de bacon et de saucisses pour le petit-déjeuner et sort ses fusils et pistolets pour une petite session d’entraînement au tir. Les plus téméraires poussent même le zèle jusqu’à chanter The Star-Spangled Banner, avant d’avaler deux cheeseburgers et de retourner s’entraîner quelques heures de plus au tir.

Tout ça pour dire qu’une poignée de Yankees pleins de ressources a eu la formidable idée de combiner l’amour pour la viande et la passion pour les armes à feu pour finalement accoucher d’une nouvelle façon de faire cuire du bacon : avec un fusil d’assaut.

Dustin Ellermann, tireur de compétition, a posté une vidéo dans laquelle on le voit enrouler de la viande crue sur le canon de son M16 avant de le faire cuire en déchargeant l’équivalent de 90 cartouches. « C’est tellement ça, l’Amérique », peut-on l’entendre murmurer au cours des premières secondes.

Il appelle cette méthode « The Gun Grill » , « Le grill-arme à feu » en Français. Pour faire dorer du bacon, selon les standards de cuisson de l’expert, il faut tirer pendant environ trois minutes. Il s’aide d’un peu de papier-alu pour maintenir la viande près du canon. Les balles fusent dans l’air. De la fumée s’échappe du fusil. Et on entend très distinctement le doux grésillement des tranches de bacon sur le canon.

Et puis, il déroule la viande grillée, croque dedans et finit de la mâcher à l’arrière de son pick-up, satisfait de son forfait.

« Allons tuer d’autres cochons, maintenant ! », propose-t-il à son pote caché derrière la caméra.

Ceux qui ont visionné la vidéo sur Youtube ont tous l’air aux anges. Dans les commentaires, ils qualifient Dustin de « véritable héro américain » et considèrent la vidéo comme « peut-être à date, la vidéo la plus américaine qui n’a jamais été tournée. » BulletinEcho.com, une source « d’informations brûlantes et de gros titres depuis l’Alabama », a écrit ceci : « Quelque part aux Etats-Unis, un aigle à tête blanche (l’emblème des Etats-Unis, NDLR) est en train de verser une larme devant le triomphe et la magnificence d’une superbe nation. C’est peut-être grâce à des patriotes comme Dustin Ellerman que nous continuons à être la plus prestigieuse région de ce monde ».

Même si Dustin est considéré par certains comme l’ingénieux inventeur de cette méthode, elle semble avoir été éprouvée par d’autres fins tireurs dans le passé.

Il y a eu une petite vague de vidéos diffusées sur YouTube en avril 2013. Un utilisateur en particulier, « MattV2099 : Guns & Food », a tenté de faire du bacon au caramel sur le canon de son fusil à pompe Saiga 12. Le résultat n’est franchement pas très appétissant.

Comme il n’y a pas de papier aluminium pour retenir les tranches de bacon, elles se détachent invariablement du canon et des lambeaux de viande marron et molle tombent par terre — ce qui ne l’empêche pas Matt de les bouffer.

Sa vidéo suivante — quelque peu intriguante — s’appelle « The Red Jello Glock », « Gelée de fruits rouges au Glock » en français.

L’utilisateur « FPSRussia » a également expérimenté cette méthode, mais sans succès. Il a tenté de faire un Sundae au bacon à l’aide d’un AK-47. Visiblement, les armes automatiques ne s’avèrent pas les meilleurs alliés en cuisine .

Donc oui, un fier bald eagle, emblème de la nation, doit probablement être en train de chialer quelque part, mais on ne saurait pas dire si c’est de joie ou de tristesse.