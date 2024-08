Avec une armée de femmes : sur le tournage du nouveau clip de Miss Angel

« Female Legend » c’est 2 minutes 16 de pure female empowerment sur de flow grime de Miss Angel, l’artiste hip hop anversoise que vous aviez sans doute déjà découverte avec son premier EP Ghetto Mami. Pour ce nouveau clip, Miss Angel s’est associée à son amie danseuse et chorégraphe Sarah Hadadia.

VICE : Miss Angel et Sarah, comment vous vous êtes connues ?

Miss Angel : Alors là…

Sarah : Nous deux, ça date.

Miss Angel : On s’est rencontrées pour la première fois à l’époque où je faisais encore de la danse de manière intensive. Je devais avoir 15 ans environ.

Sarah : À l’époque, je donnais cours au Let’s Go Urban à Anvers, et on y a beaucoup travaillé ensemble. Après ça, chacune a fait son chemin mais on est restées en contact. Quand j’ai découvert son rap, j’ai eu envie de développer un projet ensemble.

Miss Angel : Et moi j’y pensais aussi depuis un petit temps…

Sarah : Et puis elle m’a envoyé un message, donc ça tombait bien ! Je suis danseuse et chorégraphe et je travaille avec des artistes en tant que directrice. C’était la première fois que j’avais l’occasion de réaliser un clip ; mais pour cette track, on savait très vite ce qu’on voulait.

Les danseuses du clip.

Comment est-ce que tu transformes un son comme « Female Legend » en clip ?

Miss Angel : L’esprit de « Female Legend », c’est n’en avoir rien à foutre et faire ce que tu veux. Avec cette track, je voulais incarner le fait que je suis une femme qui sait rapper et enflammer son public. La musique reste quand même un monde assez masculin. C’est un shout-out à toutes les femmes qui font ce qu’on fait et un encouragement à celles qui veulent se lancer. Les femmes doivent toujours être humbles, mais en soi… Si tu sais que t’es une bad bitch, bah tu le sais, tu vois ? Parfois tu dois te donner un coup de pouce pour taper encore plus fort. « Female Legend » c’est du female empowerment all the way.

Sarah : C’était important de transmettre ce sentiment dans le clip. J’ai commencé par bien écouter les paroles de Miss Angel, et je voulais aussi intégrer son histoire et le parcours de ces dernières années. De là on est arrivées sur le concept d’une armée de femmes. C’est ce qu’on voulait faire ressortir avec de la danse bien sûr. La danse est une forme importante d’expression personnelle. Chez Angel, ça lui donne plus de pouvoir et de confiance en elle.

Miss Angel : Je me sens beaucoup plus sûre de moi quand je suis avec d’autres danseuses. Avec elles, t’as vraiment cette sensation de « Yes, on va faire le show là. » Ça me chauffe. Dans le clip il y a 18 danseuses, mais aussi d’autres potes comme Yaqine [Hamzaoui] et Martha [Da’ro].

Sarah Hadadia et Miss Angel.

Y a-t-il eu un moment du tournage que vous n’allez jamais oublier ?

Miss Angel : Le moment où j’ai vu les danseuses de loin sur les escaliers. C’était juste jouissif. C’était tellement stylé. À ce moment-là, je me suis dit : c’est bon, ça va tuer. Et aussi, à la fin on voulait se servir de torches et tout le monde a pété un câble. Comme si c’était la première fois qu’on voyait des torches. Tout le monde profitait simplement de cette vibe de female empowerment.

Sarah : C’était très agréable aussi de ne pas avoir peur d’essayer des choses. On a juste foncé. C’était peut-être aussi parce qu’on a passé deux jours à répéter avec les danseuses. C’était quand même un tournage difficile car il faisait très froid mais on continuait à se soutenir jusqu’à ce que ça passe. On pouvait vraiment sentir cette énergie et cette confiance.

Miss Angel : Ah ! Il y a encore un moment ! Quand la batmobile est arrivée… Tu te rappelles ? On avait loué une Mercedes noire matte et comme elle est arrivée bien plus tard que prévu, elle est vraiment sortie de nulle part. C’était vraiment comme dans un film.

Est-ce le début de plus de collaborations ?

En coeur : Yes !

Miss Angel : C’est mon équipe maintenant ! Sarah est réalisatrice, photographe, styliste… Elle peut tout faire.

Sarah : La collaboration fonctionne parce qu’on est honnêtes. Faut savoir rester vrai et oser tout balancer ce que tu penses sur la table sans avoir peur de perdre ton job. On a su trouver cette confiance et cette honnêteté l’une chez l’autre.

Miss Angel : À 100%.

Les escaliers, l’un des décors du clip.