Fiche bricolage : comment ouvrir sa bière avec des objets débiles du quotidien

Comme disaient certains poètes, « Il n’y a pas d’heures pour se faire plaiz’ avec une p’tite bouteille de 16 ». C’est bientôt le week-end et vous allez probablement commencer à vous la coller avec des potes, des collègues ou des parents dès potron-minet.

Pour vous mettre dans l’ambiance, on s’est dit qu’une sélection pointue mais non-exhaustive des méthodes les plus débiles pour décapsuler sa bière pouvait rendre quelques services. Parce que c’est une activité assez ludique et que, soyons honnêtes, les outils traditionnels ne sont parfois pas disponibles quand on en a le plus besoin. Vous n’aurez pas tout le temps ce mec avec un mousquet accroché au jean et un décapsuleur porte-clés ou ce gars qui roule un peu des mécaniques et ouvre toutes les bouteilles avec ses dents

Viendra le jour où vous aurez besoin d’alternatives – ou simplement plus de briquet. Ces vidéos chopées sur YouTube sont là pour vous aider.

La règle

Il y a ces charpentiers du Handwerkskollektiv, une société de construction installée à Zurich. Ils font étalage de leur dextérité en ouvrant simultanément cinq bouteilles de bière avec des règles. Synchronisation parfaite et technique nickel. On ne sait juste pas très bien pourquoi ils sont tous sapés pareil. Après, les tricots folkloriques sont toujours les bienvenus et ces charpentiers ont l’air vraiment heureux d’avoir réussi leur petite cascade.

Le drone

Si vous n’êtes pas charpentier et que vous n’avez plus de règle sur vous depuis l’école primaire, laissez-nous vous guider vers cette vidéo qui correspond plus à votre profil d’acheteur à la FNAC : « Comment ouvrir une bière avec un drone ». Vous serez forcément séduit par la mise en scène plutôt sobre et ce gazon finement taillé. On vous conseille juste de ne pas reproduire l’expérience entre quatre murs. Vous allez forcément réussir à ouvrir une bière mais le service client ne vous remboursera pas le drone.

La fusée

Dans la même veine que le drone, on vous propose une autre vidéo confrontant l’homme aux nouvelles technologies : « Un mec ouvre une bière avec une fusée ». Tout ce qu’on peut dire c’est qu’on est loin des power points d’Elon Musk. Quand vous entendez dans le fond : « mets ton autre gant et accroche-toi à tes couilles », vous savez qu’au mieux, vous apparaîtrez dans une compilation mensuelle de fails entre deux Russes qui font du surf tractés par une bagnole.

Le crabe

Là, on rentre dans du sérieux avec « Un crabe ouvre une bière » ou comment asservir la nature pour assouvir la sienne, soit celle d’un gros poivrot. Un mec chope donc un crabe avec des pinces XXL et l’oblige à démonter une canette. Figurez-vous que c’est super efficace et la vidéo prouve que la faune américaine est un putain de spectacle. Le seul écueil, c’est qu’il faut ensuite déloger le crabe de la canette et que ça n’a pas l’air méga simple. Une vidéo tuto peut-être ?

La disquette

Si vous avez vécu dans les années 1990, vous avez forcément manipulé des disquettes ; ces supports de stockage qui ne stocke rien du tout ou qui vous propose une semaine d’essai gratos sur AOL. Bref, de la grosse daube pour nostalgiques qui s’avère être encore plus pourri si vous essayez de les utiliser pour ouvrir une bouteille de bière. Si vous n’avez jamais vu ça de votre vie, matez la vidéo et pensez à vos parents qui ont peut-être tenté un jour de décapsuler une binouze avec un disque souple.

Le poisson

Ce n’est pas parce qu’on vous a déjà proposé d’utiliser une belle créature marine pour ouvrir votre Kro, qu’on va s’arrêter là. On vous rappelle que votre corps est, comme la Terre, composé d’une majorité d’eau. On vous propose donc une vidéo intitulée : « Comment ouvrir une bière avec un poisson… Idiot !!! » Pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle est composée d’un habillage sonore douteux (Jingle Bells ? Sérieux ?) et d’un mec habillé tout en noir qui ouvre une bouteille avec une queue de poisson. Clairement l’idée qu’on se faisait du théâtre d’avant-garde dans les pays baltes.

Le corps humain

Enfin, pour clore le débat sur la meilleure façon de décapsuler une bouteille de bière, voici une de nos vidéos préférées, mystérieusement baptisée « Yo Soy El Destapador Humano » – un truc qui se rapproche de « Je suis le décapsuleur humain ». Elle met en scène un homme avec un bagage technique plutôt solide et qui prouve que le corps est une merveilleuse mécanique. On vous laisse profiter jusqu’aux rires qui ponctuent cette belle aventure.