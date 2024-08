Flic à 20 ans : « on me demande tout le temps pourquoi j’ai choisi ce métier »

Niveau ascenseur émotionnel, ça a été les montagnes russes. Applaudis lors des manifs post-Charlie en 2015, ils ont été reçus à coups de pierres l’année suivante, pendant les manifestations contre la loi Travail. Deux séquences révélatrices : en France, la police est autant aimée que détestée. Et après des années marquées par les bavures policières, la cote d’amour du képi est clairement en baisse.

Pour y remédier, le gouvernement relance ce jeudi 8 février une police de sécurité du quotidien dans une vingtaine de villes. Son but ? « Replacer le service du citoyen au cœur du métier de policier », selon le vœu formulé par Emmanuel Macron en octobre dernier. Une initiative loin d’être inutile : à l’occasion d’une enquête européenne lancée en 2012, la France n’avait obtenu n’avait obtenu qu’une triste 19eme place sur 26 au classement des polices les plus respectueuses de leur population…

Videos by VICE

Pourtant, ce climat n’empêche pas les jeunes d’être toujours plus nombreux à vouloir s’engager dans la police. En 2016, ils étaient ainsi près de 60 000 à s’être inscrits aux épreuves de gardien de la paix – près de deux fois plus que l’année précédente. Alors, une question s’impose : mais pourquoi donc ?

Ils sont plus d’une dizaine à avoir accepté d’y répondre. Mais tous de manière anonyme : leur devoir de réserve de fonctionnaire leur interdit de parler à visage découvert. Et en tant que policiers, ils sont évidemment tenus de respecter la loi… Parmi eux, Alexandre, 23 ans, issu d’une famille modeste du Grand Est français, qui a forgé sa vocation au cours d’une adolescence passée dans un milieu où il a côtoyé pas mal de policiers : « A ce moment-là de ma vie, ils m’ont fait comprendre combien la discipline et le respect étaient importants pour le bon fonctionnement de la société, mais aussi pour moi-même », raconte-t-il. D’abord adjoint de sécurité – un emploi contractuel ne nécessitant pas de diplôme – il est ensuite devenu gardien de la paix. « C’était avant tout un métier. Mais c’est vite devenu une passion. »

« Les tafs de bureau me faisaient gerber. Je voulais un métier-passion » – Alexis, 28 ans, gardien de la paix.

Un parcours typique d’une carrière de flic, si l’on en croit Frédéric Gautier, sociologue spécialiste de la police à l’université de Nantes : « On ne passe pas le concours de gardien de la paix comme on tente de trouver un autre travail, uniquement pour la sécurité de l’emploi ou le salaire. L’attrait pour le métier est souvent plus profond. Il se construit sur la durée, dans un processus familial, sur la notion de devoir ou sur un certain attachement au légalisme ». Ce sens du devoir, du service rendu à la collectivité, c’est justement ce qui a poussé Alexis, 28 ans et deux ans de police au compteur, à enfiler l’uniforme. Gardien de la paix issu d’un milieu « intello de gauche », il dit s’être engagé pour « se sentir utile ». Mais aussi pour échapper au potentiel bullshit job et aux présentations Power Point vers lesquels ses études de droit risquaient de le mener : « Les taffs de bureau avec des mots anglais me faisaient gerber. Moi, ce que je voulais, c’était un boulot de passion, où je pouvais aider mes semblables et me confronter à la réalité ».

La réalité du métier, justement, ces jeunes flics la découvrent entre excitation des premières patrouilles et frustration des contraintes qui vont avec comme le manque de temps et procédures administratives. Ainsi, après une première année dans une brigade de nuit dans le nord de Paris, Alexis a parfois ressenti le sentiment, douloureux, « de ne pas pouvoir en faire plus ». Il précise : « en patrouille, on n’a que 20 minutes à accorder à des gens qui auraient besoin de 20 ans de psychanalyse. Le temps où l’on se sent vraiment utile est très réduit ». Une impression en partie partagée à l’échelon supérieur. Arthur*, pas encore 30 ans, exerce comme officier dans un commissariat du 93, où il a découvert qu’entrer dans la police, « c’est avant tout entrer dans l’administration ». Il soupire : « on se retrouve à gérer des montagnes de dossiers… C’est bien sûr indispensable pour encadrer l’action, mais quand on entre en fonction, on est surpris, voire frustré. »

« La plupart des gens croit qu’on s’engage dans la police pour porter un flingue » – Victor, 28 ans, en prépa au concours d’officier

Une fois qu’ils rangent l’uniforme ou qu’ils quittent les murs de leur école, les jeunes policiers doivent composer avec une autre réalité du métier : celle du regard extérieur porté sur leur vocation. Victor* a 28 ans et vient d’un milieu bourgeois où il n’est pourtant « pas trop difficile d’assumer » son choix. Mais en intégrant une classe prépa au concours d’officier, il a très vite découvert ce que vouloir devenir flic pouvait signifier : « C’est un des rares métiers où les gens te demandent tout le temps pourquoi tu as choisi de l’exercer. Mais en vérité, je m’attendais à ça. Être policier, ça suscite de la méfiance parce que c’est un métier qui évoque la surveillance et le contrôle. » Résultat, de discussions en soirées, Victor a dû apprendre à rester parfois discret sur ses ambitions professionnelles. Ou à rôder un argumentaire efficace pour justifier de son orientation : « On sait tous ce que c’est d’être considéré comme futur flic. La plupart des gens croit qu’on s’engage dans la police pour porter un flingue, ou parce qu’on est fan de séries américaines… A chaque fois, je réponds que l’immense majorité des policiers n’a pas choisi ce métier pour jouer au sherif ! Mais parce que comme moi, ils croient en l’Etat de droit et aux lois qui régissent notre société. »

« Je me mets plus facilement à la place des jeunes de cité parce que j’en suis moi-même un » – Enzo, la vingtaine, gardien de la paix

Quand on vient de cité, la question se pose de manière encore plus aiguë si l’on en croit les études sur les relations entre police et habitants. Dans son ouvrage De la police en démocratie, le chercheur Sébastian Roché estime que 82% des jeunes issus de ce qu’il appelle les « quartiers d’incivilité » ne se sentent pas du côté de la police lorsque celle-ci affronte des jeunes. Même constat dans un rapport de Terra Nova de 2016 qui assure que les jeunes populations minoritaires « expriment des niveaux de déviance [envers la police] nettement supérieurs par rapport à la même classe d’âge dans la population majoritaire. »

Pas toujours facile d’enfiler l’uniforme dans ces conditions. Pourtant, Enzo*, originaire d‘une cité du 93, a passé le pas il y a quelques années en devenant gardien de la paix. Malgré sa petite vingtaine, il a aujourd’hui une belle expérience de terrain dans ce département qu’il n’a jamais quitté. Les premières années, il n’en n’a parlé qu’à ses « vrais amis ». Et puis, « quand ça a commencé à se savoir, je me suis un peu fait charrier… ». Au final, « 90% de mes potes ont accepté. Même les mecs de la cité qui ne sont pas toujours du bon côté de la barrière ont respecté mon choix ». Au cours de ses longues patrouilles, Enzo* a appris à travailler auprès de jeunes qui lui ressemblent. Et à faire de cette proximité une force : « Je me mets plus facilement à la place des jeunes de cité parce que j’en suis un moi-même. Je sais comment ils pensent, moi aussi j’ai vécu le truc. On a le même langage, quand je leur parle je les tutoie direct, et ils comprennent que ce n’est pas un manque de respect. »

Mais dans la police, les fonctionnaires originaires des quartiers « chauds » sont encore peu nombreux malgré la volonté affichée de l’administration centrale de construire une police qui ressemble à la société. Un projet séduisant sur le papier. Pourtant, comme l’explique le sociologue Jérémie Gauthier, la présence de jeunes policiers issus des quartiers populaires n’apaise pas toujours les relations avec la population. Bien au contraire : « Ils sont parfois considérés comme des traîtres par ceux qu’ils contrôlent. Du coup, pour se démarquer d’eux, ces fonctionnaires peuvent avoir tendance à redoubler d’autorité, voir d’hostilité ». Depuis son commissariat de Seine-Saint-Denis, Arthur confirme : « Jeune ou pas, issu de banlieue ou pas, en tant que nouveau dans la police, on se sent moins légitime que les anciens. Pour s’intégrer, on a d’abord un réflexe de corps. On ne discute pas les comportements des collègues, même s’ils se sont installés dans des relations conflictuelles avec les jeunes du coin. » Et c’est peut-être le principal enjeu de la nouvelle police de sécurité du quotidien.

* A la demande des personnes et pour préserver leur anonymat, certains prénoms ont été changés