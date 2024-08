Foodingo : le guide des gros malades de la bonne bouffe

Alexandre Maji est critique professionnel de restaurants et auteur. Après une expérience culinaire décevante en prison, il décide de créer Foodingo, un guide destiné aux gros malades de la bonne bouffe qui préfèrent les bons produits plutôt que les mauvais. Nouvelles adresses, bons plans, coups de cœur, bars à tapas : sur Foodingo, il y a à boire et à manger… et à lire. Êtes-vous prêts à découvrir de nouvelles saveurs d’épices ?

TOURTE 2 FRANCE

Cette application de livraison ne fonctionne que 23 jours par an, en juillet. L’idée de cette start up est simple : elle a décidé de doter tous les cyclistes du Tour de France d’un sac de livraison qui contient des tourtes creusoises. Une formule 2 en 1 ! Sylvain Chavanel, Bryan Coquard, Nairo Quintana, Frank Schleck et tous les autres coureurs vous livrent les délicieuses tourtes aux pommes de terre au cours des étapes. Pourquoi payer des livreurs quand des coureurs cyclistes professionnels peuvent le faire à leur place ?

Pour gagner du temps et de l’argent, le système de géolocalisation de Tourte de France est basé sur le tracé du Tour. Vous commandez votre tourte sur le site internet Tourte2france.org et vous attendez sur le bord de la route le jour où les coureurs sont de passage dans votre ville. Pour que le coureur cycliste vous reconnaisse, il vous suffit de courir à côté de lui tout en lui tapant très fort dans le dos en hurlant votre code de commande. Rien de plus simple !

Un service économique qui a toutefois ses limites : si les coureurs ne passent pas dans votre ville, il vous faudra vous déplacer jusqu’à eux. Dans ce cas-là, rassurez-vous : Tourte 2 France vous rembourse jusqu’à 50 % des frais d’essence !

Et ce n’est pas tout : si vous trouvez une seringue dans votre tourte, vous pouvez la garder !

Fourchette bonus : L’équipe derrière Tourte 2 France prévoit de lancer pour le Giro 2019 une version italo-grecque avec, à la place des tourtes creusoises, des gyros-pizzas conçus par le chef de O’Tacos.

Couteau malus : Les seringues ont souvent déjà été utilisées.

Note : 40 seringues d’EPO sur 50 seringues d’EPO

LA COKE AU VIN

Le coq est l’emblème de la France. La coke est l’emblème de la Colombie. La coke au vin est l’emblème de La Coke au vin, le meilleur restaurant franco-colombien de Paris et peut-être du monde. Le chef Pablo Escobar (rien à voir avec le narco-trafiquant Pablo Escobar, ndlr), très croyant, a une devise : « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans le nez de ton frère et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton nez à toi ? ».

Pablo est surtout un grand amateur de junkfood. Mais au sens le plus junk du terme. Le nom de ses plats signatures en témoigne : Trainspoutine, œufs à la coke, petit rail de coques façon marinière, coke au riesling… De la pure nourriture qui rend complètement accro ! Il faut dire qu’il cuisine avec les meilleurs produits : en entrée, je vous recommande sa « coke fumée » car elle est « basée » avec de l’ammoniac et non du bicarbonate de soude, ce qui lui donne ce petit goût de free base et non de crack…

Beaucoup d’happy few y ont leur table attitrée : Diego Maradona, etc. Les clients peuvent apercevoir et remercier le chef Pablo Escobar durant la pause coke qu’il prend dehors à même le couvercle de la poubelle du restaurant. Car comme dans la plupart des restaurants français, il est interdit de fumer et de consommer de la coke à l’intérieur.

On ne va pas se mentir, l’addition est salée, ah non, ce n’est pas du sel mais de la cocaïne ! Une expérience stupéfiante…

Fourchette Bonus : les boules à neige qui font office de décoration kitsch contiennent de la véritable cocaїne !

Couteau Malus : l’état des toilettes laisse à désirer et c’est sans parler de l’attroupement constant. J’ai attendu 30 minutes devant la porte avant de l’enfoncer et de tomber sur un homme, mort une seringue dans le bras… Une overdose ou une indigestion, je ne sais pas, je ne suis pas médecin !

Note : 50 grammes sur 50 assiettes.

CHEZ HOLLANDOUILLE !

Cela fait une semaine que toute La Noë-Poulain en parle ! Et à raison car c’est bien chez Hollandouille qu’on mange le meilleur tube digestif de porc ! Ce restaurant normando-breton fait dans le 100% andouille : l’andouille de Vire est servie avec une andouille de Guémené. Pour ce qui est de l’andouille de Guémené, elle est accompagnée d’une andouille de Vire. Pas de discrimination entre les andouilles normande et bretonne et c’est tant mieux ! Noë-Poulain a assez souffert des divisions causées par la loi Taubira.

L’andouille est servie au mètre et il faut en commander au minimum trois. Mieux vaut donc être accompagné d’un homme ou de trois femmes et de la moitié d’un enfant et de six vegans. D’ailleurs, c’est un gage de qualité, on y croise énormément de vegans qui viennent se fournir en sang et tripes qu’ils vont ensuite balancer sur des abattoirs et autres boucheries de la région peu soucieuses de la condition animale… La devanture de Chez Hollandouille n’est malheureusement pas épargnée par ces éco-attentats… Pourtant, les végétaliens ne sont pas oubliés et la carte est même adaptée à leur « maladie » : Chez Hollandouille propose, par exemple, une salade… Une salade de tripes de porc ! Et même des andouilles au tofu… du tofu de porc ! Mmmhhh, Al Dente !

L’autre spécialité de ce petit bistrot familial tenu par une famille nucléaire, c’est la « Mathieu Galette saucisse » – le fameux hot dog breton dont raffolent les supporters du stade rennais… La saucisse de porc, de taille moyenne, environ 15 cm, contentera petits et grands.

Fourchette bonus : Encore faim ? Laissez-vous tenter par le café gourmand maison renommé Calva Gourmand : à la place du café, une tasse de calvados, accompagnée d’un « Emmanuel Macaron »… Mmmmh, merci pour ce trou normand !

Couteau malus : aucune andouille halal.

Note : 49.3 tubes digestifs de porc sur 50 tubes digestifs de porc.

LE FISH S AND CHIPS

Le Fish S and chips est un restaurant de fruits de mer inauguré par Abou Bakr al Normandie, un converti à l’islamisme très très radical reconverti dans la restauration, passionné par les crustacés et les couteaux (l’arme blanche autant que le coquillage). Le plateau de fruits de mer est servi comme sur un plateau : écrevisses, king crabe, huîtres, têtes de gambas et de mécréants…

À la manière des restaurants de fruits de mer où l’on prête des bavoirs aux clients, Fish S and Chips met à disposition de grandes burkas pour éviter de se tacher en décortiquant ses crustacés (ou en tuant quelqu’un).

Côté boutanche, ça swingue aussi : une cave de choix qui compte près de 500 journalistes et autres otages. Par contre, attention : les serveurs sont fourbes et un loup peut en cacher un autre : beaucoup d’ex loups solitaires s’improvisent vieux loups de mer dans les murs du Fish S and Chips… Le loup solitaire est décidément un loup solitaire pour l’homme et les femmes…

En parlant de femmes, point positif, je n’en ai pas vues, cela évite d’être dérangé pendant son repas par ces petites tentatrices ! Vient le moment du dessert, appelé « chicha », que l’on consomme dans le fumoir à chichas qui se trouve dans la partie bar à chichas du restaurant. Puis le traditionnel trou normand : une poche de Capri-Sun millésimé.



Fourchette bonus : l’état islamique des cuisines laisse à désirer, hum hum…

Couteau malus : j’ai oublié ma kalash au vestiaire. Mais j’y retournerai c’est sûr ! Pas forcément pour manger mais plutôt pour récupérer ma kalash par exemple !

Note : 10 kalash sur 50 kalash

