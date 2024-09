« Fuck The Millenium », dernière fiesta anarchiste avant la fin du monde musical

Il y a tout juste 20 ans, François Bayrou occupait son dernier poste dans un gouvernement, au ministère de l’éducation nationale. Enfin c’est ce qu’on croyait, ne sachant encore rien de son surprenant et fulgurant come-back de cette année. Cinq ans plus tôt, en 1992, Jimmy Cauty et Bill Drummond avaient, eux, pris leur retraite du ministère britannique du terrorisme acid-house. Adeptes de l’extrême, autant musicalement qu’au niveau communication, les deux Britanniques allaient pourtant faire un retour aussi bref que fracassant le 17 septembre 1997, à l’occasion d’une performance de moins d’une demi-heure joliment intitulée Fuck the Millenium, suivie quelques semaines plus tard d’un single du même nom, ultimes contributions à la musique moderne avant extinction définitive des feux de l’amour portés à la house. Pourquoi ? Parce que le monde ne les méritait pas. Que le show-business avait tout perverti dans la création depuis sa création. Qu’ils avaient peut-être tout dit sans vouloir l’avouer et qu’une sortie digne, même si prématurée, façon coup de boule de Zidane, vaut toujours mieux qu’une pathétique reformation ou qu’un artiste qui prend l’eau et finit par rouiller.

The KLF, on vous a raconté leur histoire début 2016, au moment où Bill Drummond s’offrait aux écrans du monde à travers l’hallucinant documentaire Imagine Waking Up Tomorrow and All Music Has Disappeared qui lui est consacré. Où l’on découvre que l’ex-musicien a cessé toute activité au profit d’enregistrements lunaires et éphémères qui tendent à rendre le chant à tout un chacun au hasard des rencontres lors de ses ballades en Range Rover.



Guitariste dans des groupes de la scène post-punk du Liverpool de la fin des années 70, Drummond devint patron de label indépendant, manager d’Echo & the Bunnymen, puis chanteur folk décalé de seconde zone. De son côté, après avoir participé à Zodiac Mindwarp and the Love Reaction, sorte de Motörhead pour auto-tamponneuses, Jimmy Cauty formera Brilliant, trio post-funk qui compta aussi dans ses rangs un ex-Killing Joke. C’est là qu’il fait la connaissance de Drummond qui avait signé le groupe dans la maison de disques dont il était salarié. Après toutes ces expériences plus ou moins réussies, celui-ci a une envie qui le démange : réaliser un disque de hip-hop, un genre en pleine explosion aux Etats-Unis mais que l’Angleterre n’arrivera jamais à apprivoiser.



Il demande de l’aide à Cauty et de cette collaboration explosive naît un premier single en mars 1987, « All You Need Is Love ». Construit sur la base de samples sauvages qui s’étendent des Beatles, bien sûr, au MC5, Samantha Fox y susurre, le flingue sur la tempe, ses légendaires « touch me, touch me » arrachés à son « Touch Me (I Wanna Feel Your Body) » ainsi que des mots de John Hurt empruntés à un film de sensibilisation sur le sida. Les Justified Ancients of Mu Mu sont nés et à travers eux, le socle de l’union entre Drummond et Cauty où se croiseront les genres musicaux de demain, des samples en pagaille et un engagement politique et sociétal digne des plus grands protest-singers.

