Game of Thrones s’est terminée de la pire façon possible

On a survécu à huit longues années de Game of Thrones, et malgré tout, on s’attendait toujours à plus. Mais ce n’est plus l’émission dans laquelle on coupait la tête de personnages principaux avant la deuxième saison. Ce n’est plus l’émission dans laquelle plusieurs personnages centraux sont morts au Red Wedding. Ce Game of Thrones n’est plus le phénomène mondial qui dérogeait à tous les codes du genre fantastique. À la place, la grande surprise dans le dernier épisode de la série, The Iron Throne, c’est que tout ce qui était prévisible s’est passé de la pire façon possible.

Les téléspectateurs savaient depuis le cinquième épisode qu’un Stark finirait sur le trône, mais pas que le passif Bran serait l’heureux élu. Bien sûr, on se disait qu’il fallait arrêter Daenerys, devenue Reine Folle dans le précédent épisode, mais pas que quelques encouragements de Tyrion suffiraient pour convaincre Jon Snow de poignarder sa tante.

Videos by VICE

Game of Thrones a continué à jouer avec les mêmes thèmes, la politique et l’espionnage, et à multiplier les scènes spectaculaires jusqu’à la toute fin. Mais la dernière saison étant courte — en grande partie parce que les auteurs David Benioff et D.B. Weiss avaient envie de mettre fin à la série avant l’heure —, la fin a été l’une des pires de l’histoire des grandes séries télévisées.

Bien qu’on ait tout le temps de chercher les raisons pour lesquelles cette série phénoménale a eu une fin aussi bâclée, il est atrocement facile de trouver les éléments qui ont rendu le dernier épisode ridiculement frustrant.

Inexplicablement, Bran est roi