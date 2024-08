Les traces des derniers moments de vie dans le Donbass, avant l’invasion russe

« Au lieu de montrer la destruction, je voulais aborder le contexte social plus large comme un élément essentiel de la guerre, avance Gena Kagermanov. Je pense que c’est quelque chose de souvent mis de côté dans la photographie de guerre, qui se concentre généralement sur la misère et l’universalité de la violence. »

Né en Tchétchénie en 1990 et réfugié à Bruxelles dix ans plus tard, Gena a passé plus de deux années dans le Donbass, un peu avant l’invasion russe en février 2022. Sa série photo On War and Other Trivialities fait aujourd’hui office de trace des derniers moments de vie dans cette région touchée par la guerre depuis 2014.

« Cette série, c’est un journal de mes voyages et de mes rencontres le long de l’ancienne ligne de front entre l’Ukraine et les républiques séparatistes, présente Gena. La situation était tendue mais relativement stable après les affrontements de 2014-2015. Tout le monde était pris au piège d’une étrange réalité : pour les ados, les personnes âgées, les mineurs, les soldats, c’est une routine faite d’ennui et de célébrations alimentées par la guerre. »

Avec ces clichés, Gena réinterprète la photographie de guerre. Plutôt que de capturer des moments qui servent de témoins de l’atroce, il insiste donc sur le quotidien en temps de conflit. « La guerre c’est pas seulement un lieu de souffrance, c’est aussi des choses quotidiennes et triviales : faire la fête, tomber amoureux·se, se défoncer, s’ennuyer, enterrer ses proches, entre autres, dit-il. La douleur, l’agonie et le bonheur sont entrelacés. »

Gena travaille actuellement sur la dernière partie du projet : un livre constitué de ses photos et de textes de Jelyzaveta A., une étudiante ukrainienne de 19 ans, réfugiée en Belgique depuis avril 2022, après avoir fui le Donbass. « Après l’invasion, toute la région a changé de manière méconnaissable et on a commencé à regarder cette série d’un point de vue totalement différent, nostalgique. C’est ce sentiment de nostalgie pervertie qu’on essaie de recréer dans le livre. »

« J’ai vu cette nature morte un matin, à une position de première ligne. »

La région du Donbass était autrefois l’une des principales zones industrielles de l’Empire russe et de l’Union soviétique. Depuis l’invasion russe, de nombreuses mines ont été fermées en raison car peu entretenues ou parce que beaucoup d’entre elles étaient situées sur la ligne de front.

Les enfants en uniforme sont membres des « clubs de jeunes patriotes » – qui ont commencé à se répandre dans la République populaire de Donetsk, séparatiste et pro-russe – ici, à une cérémonie le 9 mai, jour de la Victoire.

Un tatouage qui représente le symbole de la région du Donbass, célèbre pour ses mines de charbon, un autre qui fait référence à un ancien logo du Shakhtar Donetsk et un texte sur sa poitrine qui dit : « La vie est entre les mains du Créateur, la mort est entre les mains d’un fou »

