« Gilets jaunes » : la trêve est terminée

Certains pensaient et espéraient que la gronde sociale allait s’essouffler, que les « gilets jaunes » allaient petit à petit laisser la rue et les ronds-points pour retrouver un quotidien à peu près normal.

Samedi 5 janvier, on s’attendait à un acte VIII pépère, sans trop de monde, ni trop de heurts – comme le décrit parfois BFM TV. Mais il n’en a rien été. En ce premier week-end de l’année 2019, la mobilisation est repartie de plus belle et les violences avec. À Paris, où près de 3 500 personnes ont manifesté selon la police, les heurts se sont principalement concentrés sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, à côté du musée d’Orsay. D’un côté des « gilets jaunes » et des manifestants aux visages masqués, certains n’hésitant pas à faire face sans peur aux forces de l’ordre et de l’autre CRS, flics en civils, flash-balls, lacrymos et coups de tonfas. C’est, hélas, presque devenu un rituel de week-end et les street medic ont eu pas mal de boulot.

Videos by VICE

La journée s’est achevée en manif sauvage, du boulevard Saint-Germain jusqu’aux Champs-Elysées, en passant par la rue de Rivoli. Des barricades enflammées ont été érigées et des scooters partagés cramés. On peine à comprendre pourquoi le gouvernement s’est contenté de timides mesures en faveur du pouvoir d’achat, tant la situation nous semble grave et sur le point de pourrir. Tant la France semble être scindée en deux. Et tant les rues semblent être devenues des champs de bataille.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.