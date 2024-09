GoldLink a sorti l’un des meilleurs albums de rap de l’année et personne ne s’en est rendu compte

Jusqu’à présent, aucun des projets de GoldLink (The God Complex, And After That, We Didn’t Talk) ne nous avait totalement convaincus – les productions étaient là, les refrains aussi (« Dance On Me »), mais le MC de Washington D.C. manquait encore de technique, ne parvenait pas à tenir la distance sur tout un disque, ne semblait pas à la hauteur du grand talent qu’on a toujours senti bouillir en lui. Un peu comme si GoldLink manquait de maturité ou d’un projet ambitieux capable de l’emmener vers une autre dimension.

Mais, comme nous l’a appris MC Solaar il y a plus de deux décennies, les temps changent, et GodLink s’est depuis avril dernier imposé dans le paysage rap comme l’un des meilleurs représentants de la scène du D.M.V. (D.C., Maryland et Virginie). En clair, le mec n’a franchement plus besoin d’un profil LinkedIn pour assoir sa réputation et fédérer des gars sûrs autour de lui : Kaytranada, Hare Squead, Steve Lacy, Wale ou encore Kokayi, tous ont répondu présents sur At What Cost, un disque, comme par le passé, bourré de tubes et de beats efficaces, mais nettement mieux maîtrisé vocalement. Lyricalement également : de « Same Clothes As Yesterday » à « Pray Everyday (Survivor’s Guilt) », GoldLink ne cesse, de façon plus ou moins directe, de chroniquer son quotidien, de questionner la place des noirs dans la société américaine et de prodiguer des conseils à ses compatriotes : « Pray everyday, say your grace nigga/Keep the haters, keep the demons ‘way, fam » Surtout, il rend systématiquement hommage à sa ville d’origine, que ce soit sur « Roll Call », où il déclare son attachement infini à D.C. et à ses différents quartiers, sur l’intro « Opening Credit », simplement composée de bruits chopés dans les rues de Washington, ou encore sur le morbide « Meditation ». À l’opposé de ce que la production sautillante concoctée par Kaytranada pourrait laisser suggérer, ce titre narre l’histoire d’un homme et une femme dont le flirt en boite nuit tourne court suite à l’explosion d’une rixe opposant les gangs de leurs quartiers respectifs.

À l’écoute de ce deuxième album en deux ans, il faut le dire, on est donc loin des beaux discours tenus sur les brochures d’office du tourisme, mais hors de question pour autant de ne pas s’enjailler au son de productions funky (« Hand On Your Knees », son texte chanté et ses percussions piquées à Parliament), tubesques (« Herside Story »), house (« Roll Call », une reprise du groupe go-go CCB) ou héritières du meilleur des beats estampillés The Neptunes au début des années 2000 (« Kokamoe Freestyle »). Dit comme ça, At What Cost pourrait paraître un peu fourre-tout, voire carrément bancal, mais il faut bien comprendre deux choses : 1/ ce disque s’inscrit pleinement dans la tendance des albums construits comme des mixtapes, ou inversement, 2/ les quatorze morceaux réunis ici paraissent nettement plus cohérents qu’on ne pourrait le croire de prime abord – en tout cas, bien plus que More Life de Drake, sorti lui aussi en mars dernier, que certains malentendants n’ont pas hésité à vendre comme un chef-d’œuvre.

Pour parvenir à faire sens malgré l’accumulation d’atmosphères contradictoires, mais aussi pour réussir à sonner ultra efficace en ne gommant rien des audaces sonores, il a fallu toute l’audace d’un homme, celle de D’Anthony Carlos (son vrai nom), sans doute trop longtemps exilé sur la côte Ouest américaine. Un type qui présente At What Cost de la façon suivante à djbooth.net : « Mon problème, c’est que je ne savais pas qui j’étais jusqu’à ce que je fasse cet album. GoldLink n’était qu’une énigme, un noir parmi d’autres. Qui suis-je vraiment ? Je suis rentré à la maison, là où je suis né et où j’ai grandi. J’ai commencé à me rappeler. Les souvenirs ont commencé à revenir. Être au milieu de tous ces gens m’a aidé à comprendre, à travers cette ville, j’ai compris qui j’étais. Quand je fais de la musique, j’ai besoin de m’immerger dans un univers. Si j’étais journaliste, si j’écrivais au sujet des animaux en Afrique, je voudrais aller en Afrique et vivre l’expérience. »

Voilà qui rejoint ce que l’on disait plus haut : At What Cost transpire Washington D.C. par tous les pores. Il permet à l’auditeur de plonger dans le quotidien de la capitale américaine, d’entendre les fusillades qui peuvent surgir d’un bout à l’autre de la ville, de comprendre l’argot du coin et de saisir l’importance du go-go (un sous-genre de funk) dans cette région en ayant tous les détails possibles. Autant dire que ce disque écrit un nouveau chapitre dans l’histoire récente de Washington D.C., un peu comme Snoop Dogg et Outkast (deux de ses modèles) ont pu le faire avec Los Angeles et Atlanta en leurs temps – le fait que GoldLink soit le premier MC de D.C. à jouer à Coachella cette année intensifie encore davantage l’importance du bonhomme actuellement. Toujours à djbooth.net, Obii Say, fidèle représentant de D.C. et producteur exécutif d’At What Cost, tient à peu de choses près le même discours : « On voulait traduire l’énergie de D.C., capter les éléments de la ville, parler de ses différents aspects ou de ses différents coins pour les gens qui sont d’ici et pour ceux qui ne le sont pas. D.C. est toujours mieux compris à travers l’expérience, mais c’est essentiel d’en parler. »

Le risque pour un album qui repose sur un tel axiome, aurait été de tomber dans le cliché, ce que n’ignoraient pas GoldLink et ses comparses. Voilà sans doute pourquoi les refrains sont si entrainants, les productions si entêtantes et les rythmes si groovy – il va jusqu’à parler de « future bounce » pour décrire sa musique. Un peu comme si le MC souhaitait noyer son spleen dans des rythmiques extatiques, comme s’il souhaitait rendre séduisant une mélancolie résultante d’une vie passée à l’ombre de l’ascenseur social. Ce qu’il ne manquait pas de rappeler en 2014 : « Les gens dansent sur mes maux et ils ne le savent même pas. Ils dansent et passent du bon temps alors que tout ce que je raconte est réel. » La pochette d’At What Cost devrait pourtant permettre de saisir la gravité du propos tenu sur le disque : on y voit GoldLink entouré de billes verts, de jolies filles et de grosses voitures. Jusqu’ici, rien que du très commun pour un disque de rap, sauf que tout prend feu derrière lui. Une façon, encore une fois, de capter l’état des rues à Washington ? Une façon, surtout, de rappeler qu’en temps de crise, la scène du D.M.V. vient de trouver chez ce jeune rappeur de 24 ans son médiateur idéal, sa voix.