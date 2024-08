Gueule de bois, saucissons et Bastille Sounds : un week-end à Paris avec Glints

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre VICE+ et Huawei.



Le week-end dernier, Glints, l’alter ego musical de Jan Maarschalk Lemmens – aka Bugatti, Bugatti, Bugatti man , s’est rendu à Paris pour une performance au festival Bastille Sounds. Parce que je voulais savoir à quoi ressemblerait la conquête glamour de la France par un artiste flamand en 2018, je l’ai suivi pendant un week-end avec mon appareil photo.



Étant donné qu’un homme préparé en vaut deux, nous nous donnons déjà rendez-vous à Anvers, sa ville natale, la veille de son concert en France pour assister à l’avant première et l’after party du documentaire Het Begin Voorbij. À quatre heures du matin, Jan et moi sommes en train d’écluser quelques verres d’eau pour minimiser la gueule de bois. Ce n’était peut-être pas la meilleure préparation, mais bon, rock and roll, comme on dit.

En train d’attendre à Anvers.

À peine six heures plus tard, on s’en va pour Gand avec son manager de tournée, Julien et son producteur et BFF Yong Yello, afin de récupérer Thomas, l’ingé son. Ce dernier possède une camionnette, alors on y entasse tout le matos. Nos jambes le remercient. Jan bosse sur sa set list dans la camionnette. Comment s’enchaînent les paroles de cette chanson après celle-ci ? Il suffit d’écouter sur Youtube. Visiblement, il n’y rien sur cette terre qu’internet ne puisse résoudre.

Le manager de tournée de Glints, quelque peu surpris par les prix locaux, nous achète du vin et des saucissons pour un montant incroyable de 78,56 euros.

Arrivé dans la Ville Lumière, l’équipe dépose tout son matériel dans la salle de concert Le Pop Up du Label. De nouveau à l’extérieur, on voit des Parisiens discuter devant une pittoresque boucherie avec un verre de vin et du saucisson. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains, dit-on – et il en va de même pour Paris. Ainsi, Julien – un peu surpris par les prix locaux – achète du vin et du saucisson pour une somme incroyable de 78,56 euros. Tout le monde est choqué par ce montant, mais en tant que bons Belges, nous sommes trop polis pour partir d’ici les mains vides.

Pour compenser cet apéro onéreux, nos rock stars et moi-même prenons le métro afin de rejoindre la salle de concert. Malheureusement, la station où nous devons sortir est en maintenance, nous retournons donc sur le quai pour descendre un arrêt plus loin. Mais on va y arriver. À Hambourg, les Beatles ont probablement rencontré les mêmes problèmes.

P Pendant son show à Paris au Pop-up du Label.

Je ne sais pas si c’était la fête la nuit précédente, le vin ou les saucissons, mais c’est un Jan très calme et concentré que je vois donner une performance fantastique au Bastille Sounds. Glints laissera les parisiens avec les jambes épuisées. Après l’euphorie du concert, s’ensuit quelques bières et joints dans la nuit française. On se prendrait presque pour les Rolling Stones pendant Exile on Main St.

Prochain arrêt : le comble du chic, aka le Ritz de la Place Vendôme. Ou pas : nous nous effondrons sur le canapé dans l’appartement de la sœur de Julien. Glints – Paris, 1-0.

