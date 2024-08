Hey les Bordelais, VICE ouvre un bar éphémère à Bordeaux

Après Paris, Lyon, et Marseille, VICE et Jägermeister débarquent à Bordeaux. Du 5 au 15 juillet, nous ouvrons un bar éphémère, en plein centre de la cité girondine, dans le quartier Saint-Michel, non loin des bords de la Garonne, au 14, Quai de la Monnaie.

A l’instar de ses prédécesseurs, ce nouveau Repaire a été transformé en maison de chasse et vous proposera des soirées autour de la bouffe, de la musique et du sport. Au programme, session tatouage, DJ sets, concerts live, découvertes culinaires, retransmissions des matches de la Coupe du monde et table ronde autour sur le thème des supporters.

Videos by VICE

Anaïs & Pedro

Jeudi 5 juillet

– Le meilleur de la street food bordelaise

– DJ set by l’Orangeade

Vendredi 6 juillet

– Retransmissions des quarts de finale de la Coupe du monde à 16 et 20 heures, quizz et commentaires de nos amis de Passement de jambes

– Concerts live de Jardin et Daisy Mortem (house analo pour clubbeurs tristes et libidineux contre electro pop noise dark & coquine)

Samedi 7 juillet

– Tattoo expérience : Make your own.

– DJ set by DJ Picaszo

Anaïs & Pedro

Mardi 10 juillet

– Le Berlinois Nils vous fait découvrir ses meilleurs cocktails

– Diffusion de la première demi-finale de la Coupe du monde avec les commentaires de Passement de jambes (sans oublier le traditionnel quizz football pour gagner des conso gratuites)

– DJ set by DJ Picaszo

Mercredi 11 juillet

– Diffusion de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde en compagnie de Passement de jambe

– iBoat Sound System

Jeudi 12 juillet

– Spécialités culinaires bordelaises avec le chef Félix Clerc

– Set de DJ Picaszo

Anaïs & Pedro

Vendredi 13 juillet (Berlin débarque à Bordeaux)

– DJ set de Theorama

– DJ set de Superlate

– DJ set de Jann

– DJ set DJ Picaszo

Samedi 14 juillet

– DJ set DJ Picaszo

– Sheitan Brothers

– Queer interior

– Tirage au sort pour gagner la fameuse tête de cerf

Dimanche 15 juillet

– Retransmission de la finale de la Coupe du monde (on espère avec les Bleus)

– DJ set DJ Picaszo

On vous attend nombreux !

Anaïs & Pedro

Informations supplémentaires disponibles sur Facebook.